СКА обыграл «Трактор» – 4:3 ОТ. Челябинцы перевели игру в овертайм на 59:34, Толчинский забил буллит на последней секунде дополнительного периода

Теги СКА Трактор видео КХЛ Роман Ротенберг Сергей Толчинский Данил Юртайкин Виталий Кравцов Хоккей

СКА победил «Трактор», забив буллит в овертайме.

Команда под руководством Романа Ротенберга одержала победу со счетом 4:3 в овертайме в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

«Трактор» уступал со счетом 2:3 по ходу третьего периода, но смог перевести в игру в овертайм, сравняв счет на отметке 59:34, играя в формате «6 на 5». Шайбу забросил Данил Юртайкин.

В дополнительном периоде все близилось к серии буллитов, но СКА добился победы в овертайме, забив буллит.

Виталий Кравцов нарушил правила на последних секундах овертайма, после чего в ворота «Трактора» был назначен буллит.

Бросок реализовал нападающий СКА Сергей Толчинский, принеся команде победу. В протоколе время забитого гола записано на 65:00 – сам гол считается забитым в овертайме.

Таким образом, СКА прервал победную серию «Трактора» из шести матчей.

28 комментариев

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Максим Столбов
Столько шуток про Романа коту под хвост сегодня.
+25
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sed3009
Трактор - красавцы. Шабанов - лучший. Ротенберг - трансвестит.
+22
-5
+17
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47hell
ну буллит по делу....
+10
-2
+8
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Александр Кузьминых
Мне не стыдно за мой родной клуб. Игра 🔝!

P.S. Я про Трактор!
+8
-1
+7
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HockeyMan
Как неприятно было видеть довольную морду Ротенберга, после игры))
+6
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+5
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liverpoolart
Там на фанатке баннер «система не работает» при помощи полиции снимали ))
+5
0
+5
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Александр Зубков
Ответ Максим Столбов
Столько шуток про Романа коту под хвост сегодня.
Роман попал под трактор, но ска выжил.
+6
-2
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HockeyMan
Ответ 47hell
ну буллит по делу....
С этим не поспоришь
+3
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+3
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Tyt
Прорвана очередная блокада , ну что за великий тренер
+4
-2
+2
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AmbeR
А про баннер будет/есть новость?
+2
0
+2
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личные рекорды это не хоккей
как будто со стола конфетка упала, столько щенячей радости
+2
-1
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HockeyMan
Ответ sed3009
Трактор - красавцы. Шабанов - лучший. Ротенберг - трансвестит.
Чувствую удалят вас на 48 часов))
+2
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sed3009
Ответ liverpoolart
Там на фанатке баннер «система не работает» при помощи полиции снимали ))
Любопытно сколько лет дадут за дискредитацию "чего-нибудь там"?)
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Machine Head
Ответ pizzatcarizza
В трансляциях иногда неверно показано время
Shamarin привет
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HockeyMan
Ответ spawn0
А где видео -за что буллит дали?
В приложении и на сайте кхл есть.
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Олег Щуров
Ответ Ноу криминалити
Клубы НХЛ выстроились в очередь за великим тренером ска
Любезный, туда иму и дорога... Такие позорят НАШ ВЕЛИКИЙ ХОККЕЙ!!!
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Олег Щуров
Ответ Огюст
Это же надо так повести Ска -на секунду раньше свисток об окончании допвремени и были бы буллиты ! Главтренер Ска прыгал от радости так на скамейке , как будь то КГ уже выиграл !
Всем ребята спасибо!!! ... такую команду нужно бить!!! Спасибо нашим ребятам!!!🏒😃
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WoT - так!
Обратил внимание на то,что СКА выходил на 10-12 сек.раньше со скамейки оштрафованных!Трактор же сидел до последней секунды.Или мне что-то кажется!?
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spawn0
А где видео -за что буллит дали?
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Андрей Ноздрачев
Молодцы хоть одно очко взяли,по вбрасываниям сегодня прям беда, расслабились
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Ноу криминалити
Клубы НХЛ выстроились в очередь за великим тренером ска
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Огюст
Это же надо так повести Ска -на секунду раньше свисток об окончании допвремени и были бы буллиты ! Главтренер Ска прыгал от радости так на скамейке , как будь то КГ уже выиграл !
+2
-2
0
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