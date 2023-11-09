СКА обыграл «Трактор» – 4:3 ОТ. Челябинцы перевели игру в овертайм на 59:34, Толчинский забил буллит на последней секунде дополнительного периода

СКА победил «Трактор», забив буллит в овертайме.

Команда под руководством одержала победу со счетом 4:3 в овертайме в матче Фонбет чемпионата .

« » уступал со счетом 2:3 по ходу третьего периода, но смог перевести в игру в овертайм, сравняв счет на отметке 59:34, играя в формате «6 на 5». Шайбу забросил .

В дополнительном периоде все близилось к серии буллитов, но СКА добился победы в овертайме, забив буллит.

нарушил правила на последних секундах овертайма, после чего в ворота «Трактора» был назначен буллит.

Бросок реализовал нападающий СКА Сергей Толчинский, принеся команде победу. В протоколе время забитого гола записано на 65:00 – сам гол считается забитым в овертайме.

Таким образом, СКА прервал победную серию «Трактора» из шести матчей.