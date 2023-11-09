«Мы ограбили дома Роналду, Кройффа. Дом семьи Месси я не грабил из уважения к Лео. Я люблю его, и точка». Глава косовско-албанской группировки о кражах в домах футболистов

Теги ПСЖ Карим Бензема Криштиану Роналду Барселона Реал Мадрид Лионель Месси лига 1 Франция Ла Лига происшествия Йохан Кройфф деньги Футбол

Глава преступной групппировки рассказал об ограблениях домов футболистов.

Газета El Espanol выпустила интервью с главой косовско-албанской группировки, более 20 лет занимающейся ограблением богатых домов. Численность группировки составляет более 100 человек, она стоит за ограблением домов многих футболистов, в частности, Криштиану Роналду, Карима Бензема и Йохана Кройффа.

 «Я действительно ограбил дом Йохана Кройффа в Барселоне. Там я взял часы Денниса Бергкампа, несколько мелочей от Hermes и 20 тысяч евро в качестве трофея. В доме не было камер видеонаблюдения или сигнализации. Войдя туда, я понял, чей это дом.

Мы также стояли за ограблением [дома] Криштиану Роналду на Мадейре, но добыча была неинтересной», – рассказал вор, называющий себя Альберто.

Также преступник раскрыл детали схемы, по которой происходят ограбления. По его словам, необходимую информацию предоставляют люди из окружения потенциальных жертв. В качестве вознаграждения они получают 30% от добычи.

«Социальные сети – враг номер один для знаменитостей. Я не могу найти в Испании какую-либо цель, если кто-то мне не расскажет. Эти люди – «святые». Это люди, которые ищут нас и сообщают подробности. Это может быть ваш знакомый, уборщик или даже ваш друг», – сказал Альберто.

Кроме того, вор рассказал, что отказался грабить дом семьи Лионеля Месси в Каталонии в период выступлений аргентинца за «ПСЖ». По словам преступника, он сделал это это из уважения к футболисту.

«Это было недавно, почти год назад, хотя были и другие предложения. Дом принадлежал не Месси, а его родителям. Лионель уже был в Париже.

Я несколько раз останавливал людей, которые хотели совершить набег на дом Месси. Я сделал это и горжусь.

Я пошел туда, потому что очень хорошо его знаю и знаю этот район. Я не стал [грабить дом его семьи] из уважения к Месси, потому что я люблю его, и точка», – рассказал глава преступной группировки.

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80 комментариев

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xyg2rdwzx4
Ну все, спор о том кто гоат официально закрыт. Глава Косовской мафии это вам не фифа уефа какая-то, а серьезная организация, которая следит за репутацией
+126
-5
+121
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S100 Winner
Каким образом эти огрызки общества ещё на свободе и раздают гордые и пафосные интервью? Вопрос риторический. Крупно заносят, кому нужно, а после этого еще и пиарятся в интервью, пока обычных людей без больших денег сажают за украденную буханку хлеба
+69
-10
+59
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GuruFutbola
Из добычи в доме кринжа ничего кроме зеркал, лака для ногтей и dvd дисков со всеми пенальти не нашли
+91
-46
+45
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FilinMD
Ответ Savardus
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Все же удалось приплести
+26
-2
+24
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ApXuMaHqPuT
Уважение албанского ворья дорогого стоит😎
+26
-3
+23
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komrad.loxanckin
Салага. Дом к Горлуковичу бы не пошел из-за уважения
+17
-3
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Заяцволк
ВАР: "Мы ограбили Арсенал и Ливерпуль. Ман Сито мы не грабили из уважения к шейховым деньгам, мы их любим, и точка"
+15
-3
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Roundabout
Какой благородный клоун
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Дренажная вода 4
Грабить надо не футболистов, а народ. Это намного эффективнее. Главное на нужную должность попасть.
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jqzn88xn6n
Месси даже здесь умудрился поставить мат при жизни Криншу
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Александр Тихенко
А вот и новый сюжет для фильма Гая Ричи))) парни в костюмчиках щимят хаты футболистов)))
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Игорь Климов
Ответ Savardus
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Чего ты несёшь?
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jacket
Ответ komrad.loxanckin
Салага. Дом к Горлуковичу бы не пошел из-за уважения
Деда кстати действительно уважали болелы. Помню в Нижнекамск он приезжал с Локо нижегородским, и от простых кузьмичей большой респект получил ))
+4
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Dmona1
Куда катится мир? Скоро будем читать про садистов, насильников и тд...
Думала, косовары специализируются только по продаже органов и наркоты... Прекрасное местечко в Европе...
+2
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DonBrazzo
Эта новость подстрекательство к уголовному деянию.
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Alex1104
Ответ S100 Winner
Каким образом эти огрызки общества ещё на свободе и раздают гордые и пафосные интервью? Вопрос риторический. Крупно заносят, кому нужно, а после этого еще и пиарятся в интервью, пока обычных людей без больших денег сажают за украденную буханку хлеба
«Somoza may be a son of a bitch, but he’s our son of a bitch»
Это их клиентура. Пока нужны.
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Игорь Климов
Лео Месси во всём люди мире уважают за его достойное поведение в повседневной жизни, и за его футбольную гениальность.
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Бродяга-симпатяга
Ответ Александр Жук
Ограбить чемпиона мира и короля футбола, это как вынести икону с Киево-печерской лавры, можно быть бесконечным мерзавцем, но на такое даже они не способны
Проснись, Лавру уже давно отняли и поделили люди которые способны на все. А иконы мы больше не увидим, осядут в частных коллекциях
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Andrey Maximkin
Ответ Оливер Кан удаляет Роберту
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Ну а вы, разумеется, благородный состоятельный аристократ, порядочный и кристально честный член общества?!)
Не палитесь, а то еще вычислим по айпи и передадим наводку нашему другу Альберто. Мы ж "нищеброды" все знаем друг друга
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Бацька
Ответ S100 Winner
Каким образом эти огрызки общества ещё на свободе и раздают гордые и пафосные интервью? Вопрос риторический. Крупно заносят, кому нужно, а после этого еще и пиарятся в интервью, пока обычных людей без больших денег сажают за украденную буханку хлеба
заносят Месси)
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Старина Шимус
Ответ Savardus
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А ты бы в думу вписался отлично, как влитой
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134572784@vkontakte.ru
Ответ Игорь Климов
Ты про Кринжа?
Ну не про тебя же, ты то стопроцентный
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Роман Кулахсзян
Месси не при делах случайно ?😁
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Greenalem
Ответ S100 Winner
Каким образом эти огрызки общества ещё на свободе и раздают гордые и пафосные интервью? Вопрос риторический. Крупно заносят, кому нужно, а после этого еще и пиарятся в интервью, пока обычных людей без больших денег сажают за украденную буханку хлеба
Ты думаешь они там приходят в помещение как к Дудю и на камеру рассказывают все это?)) Ну, нашлись журналисты, которые захотели узнать об этом, думаешь с нынешними технологиями им очень сложно было анонимно дать интервью?
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Свой среди чужих
Интересно, а из какого места вещает данный персонаж? Он что на свободе?
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