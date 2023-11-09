Глава преступной групппировки рассказал об ограблениях домов футболистов.

Газета El Espanol выпустила интервью с главой косовско-албанской группировки, более 20 лет занимающейся ограблением богатых домов. Численность группировки составляет более 100 человек, она стоит за ограблением домов многих футболистов, в частности, Криштиану Роналду, и .

«Я действительно ограбил дом Йохана Кройффа в Барселоне. Там я взял часы Денниса Бергкампа, несколько мелочей от Hermes и 20 тысяч евро в качестве трофея. В доме не было камер видеонаблюдения или сигнализации. Войдя туда, я понял, чей это дом.

Мы также стояли за ограблением [дома] на Мадейре, но добыча была неинтересной», – рассказал вор, называющий себя Альберто.

Также преступник раскрыл детали схемы, по которой происходят ограбления. По его словам, необходимую информацию предоставляют люди из окружения потенциальных жертв. В качестве вознаграждения они получают 30% от добычи.

«Социальные сети – враг номер один для знаменитостей. Я не могу найти в какую-либо цель, если кто-то мне не расскажет. Эти люди – «святые». Это люди, которые ищут нас и сообщают подробности. Это может быть ваш знакомый, уборщик или даже ваш друг», – сказал Альберто.

Кроме того, вор рассказал, что отказался грабить дом семьи в Каталонии в период выступлений аргентинца за «ПСЖ». По словам преступника, он сделал это это из уважения к футболисту.

«Это было недавно, почти год назад, хотя были и другие предложения. Дом принадлежал не Месси, а его родителям. Лионель уже был в Париже.

Я несколько раз останавливал людей, которые хотели совершить набег на дом Месси. Я сделал это и горжусь.

Я пошел туда, потому что очень хорошо его знаю и знаю этот район. Я не стал [грабить дом его семьи] из уважения к Месси, потому что я люблю его, и точка», – рассказал глава преступной группировки.

Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!