Появилось видео задержания Гальченюка в США в июле: «Один телефонный звонок, и вы все мертвы. Ты боялся назвать свое имя, потому что я русский. Я вас порежу»

Опубликовано видео задержания хоккеиста Алекса Гальченюка.

9 июля Гальченюк был арестован в США. Ему предъявили ряд обвинений, включая аварию на частной собственности и бегство с места происшествия, хулиганство, неподчинение, сопротивление аресту, угрозы и запугивание. Хоккеиста отправили в тюрьму, а затем освободили под подписку о невыезде.

21 августа с Алекса сняли 5 из 6 обвинений и приговорили к 30 дням тюрьмы, один из которых он уже отбыл в ночь задержания, а еще 27 будут отменены после успешного завершения программы по излечению от алкоголизма и 12 месяцев без употребления алкоголя.

25 августа Алекс Гальченюк стал игроком СКА.

На кадрах с полицейской камеры видно, как экс-игрок НХЛ угрожал убить полицейских и оскорблял одного из них на расовой почве.

«Один телефонный звонок, и вы все мертвы, вся ваша семья, весь ваш род мертв», – сказал Гальченюк, сидя в наручниках в полицейской машине.

Он заявлял, что полицейские должны отпустить его, потому что он «платил свои гребаные налоги в течение 12 лет по самой высокой налоговой ставке».

Во время поездки он продолжал неоднократно угрожать полицейским.

«Я спросил твое имя, и ты боялся назвать его мне, потому что ты знаешь, что я русский. Я вас всех, ублюдков, порежу. Тебя, твою жену, твою гребаную дочь. Я вас всех порежу», – говорил игрок белорусского происхождения.

Напомним, после инцидента Алекс Гальченюк написал письмо сотрудникам полицейского департамента Скоттсдейла и извинился за произошедшую ситуацию: «Мои действия после употребления алкоголя не отражали того, кто я. Буду работать, чтобы заслужить ваше прощение».