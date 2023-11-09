Появилось видео задержания Гальченюка в США в июле: «Один телефонный звонок, и вы все мертвы. Ты боялся назвать свое имя, потому что я русский. Я вас порежу»

Теги СКА происшествия видео НХЛ КХЛ Алекс Гальченюк алкоголь и спорт Хоккей

Опубликовано видео задержания хоккеиста Алекса Гальченюка.

9 июля Гальченюк был арестован в США. Ему предъявили ряд обвинений, включая аварию на частной собственности и бегство с места происшествия, хулиганство, неподчинение, сопротивление аресту, угрозы и запугивание. Хоккеиста отправили в тюрьму, а затем освободили под подписку о невыезде.

21 августа с Алекса сняли 5 из 6 обвинений и приговорили к 30 дням тюрьмы, один из которых он уже отбыл в ночь задержания, а еще 27 будут отменены после успешного завершения программы по излечению от алкоголизма и 12 месяцев без употребления алкоголя. 

25 августа Алекс Гальченюк стал игроком СКА.

На кадрах с полицейской камеры видно, как экс-игрок НХЛ угрожал убить полицейских и оскорблял одного из них на расовой почве.

«Один телефонный звонок, и вы все мертвы, вся ваша семья, весь ваш род мертв», – сказал Гальченюк, сидя в наручниках в полицейской машине.

Он заявлял, что полицейские должны отпустить его, потому что он «платил свои гребаные налоги в течение 12 лет по самой высокой налоговой ставке».

Во время поездки он продолжал неоднократно угрожать полицейским.

«Я спросил твое имя, и ты боялся назвать его мне, потому что ты знаешь, что я русский. Я вас всех, ублюдков, порежу. Тебя, твою жену, твою гребаную дочь. Я вас всех порежу», – говорил игрок белорусского происхождения. 

Напомним, после инцидента Алекс Гальченюк написал письмо сотрудникам полицейского департамента Скоттсдейла и извинился за произошедшую ситуацию: «Мои действия после употребления алкоголя не отражали того, кто я. Буду работать, чтобы заслужить ваше прощение».

39 комментариев

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Самый Важный Орган
Гальченюк:
"
Я русский
Я тебя найду
Я русский
И всю твою семью
Я русский
И мне повезло
Я русский
Всем копам на зло
"
+59
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+50
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Hola Hola
Прекрасно поработал на имидж русских, что сказать.
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luichka
Судя по видео он не бухой, а под наркотиками. Слишком бодро говорит для алкогольного опьянения…
+28
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La Crosse Bobcats
смешно, что белорус родившийся в Америке, с американским гражданством, который всю дорогу отмежевывался от какой-либо связи с Россией, как только его прижали стал апеллировать к своей русскости.
+28
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Влад Егоров
У человека просто 2 альтернативные личности - добропорядочный,законопослушный американец и пьяный русский гангстер)))
+20
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Vitaly Vladimirov
У него шрам на всю жизнь Шрам! А если бы сильнее положили об асфальт он бы умер!
+14
0
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Jon Anderson
Ответ Самый Важный Орган
Гальченюк: " Я русский Я тебя найду Я русский И всю твою семью Я русский И мне повезло Я русский Всем копам на зло "
Ловко он себя из беларусов выписал
+10
-2
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Самый Важный Орган
Одно слово - Русский
Так он же Белорус!
Да? А какая разница?!
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pizzatcarizza
Ответ Hola Hola
Прекрасно поработал на имидж русских, что сказать.
при том, что сам он беларус
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memphis
Как оказывается удобно быть белорусом и называться русским)
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Артём Кочешев
Чуть не убили! У него остался шрам на всю жизнь, могло было быть намного хуже. Его могли убить, если бы попали в висок! Такие вещи недопустимы.
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DrDro
Ответ Tungus85
У нас за подобное, обычный человек, сел бы надолго. Менты у нас неприкосаемые, пластиковый стаканчик для них лютая угроза, а тут зарезать всех обещал
Ну смотря для кого и как неприкосновенные.
Посмотришь свежие видео как их на xyax оттаскивают граждане с близлежащих республик и горных регионов, так вроде и совсем не прикосновенные..
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Hola Hola
Ответ Tungus85
У нас за подобное, обычный человек, сел бы надолго. Менты у нас неприкосаемые, пластиковый стаканчик для них лютая угроза, а тут зарезать всех обещал
В США быковать на копов все ж поопаснее будет. Там, если тебе приказали положить руки на капот, а ты пластиковыми стаканчиками кидаться начал, могут и пристрелить.
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jqzn88xn6n
Позорище то какое…
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Koulmann
Ответ Jon Anderson
Ловко он себя из беларусов выписал
По происхождению он беларус. Но ведет себя как русский.
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Дурачок
Я придумал начало анекдота: "Встречаются как то: Гальченюк, Промес, Кокорин и Мамаев..." Дальше сами.
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Башмак Нирванов
Ответ Hola Hola
В США быковать на копов все ж поопаснее будет. Там, если тебе приказали положить руки на капот, а ты пластиковыми стаканчиками кидаться начал, могут и пристрелить.
Не путай сопротивление при задержании и разгон митингующих.
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Hola Hola
Ответ Башмак Нирванов
Не путай сопротивление при задержании и разгон митингующих.
Честно говоря, когда смотрел видео разгонов "Оккупай Уолл Стрит" и протестов в Балтиморе, не увидел, чтобы там мягче чем у нас действовали.
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PatologoanatoM
Ответ Joe Biden
Повезло, что он не чёрный.
Дюклер всмысле?)
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Joe Biden
Ответ АндрейАршавинЛучшийФутболистМира
Ну вроде нашел идеальную для себя команду. А если серьезно, повезло, что не пристрелили. Если бы дело происходило не в богатом районе, вполне возможно, стал бы жертвой полицейского произвола.
Повезло, что он не чёрный.
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Koulmann
Как вообще после такого можно брать в проф команду и использовать в публичных целях?
Дети, занимающиеся хоккеем, эти видео же потом найдут и сделают выводы. Если в НХЛ не пойдёт, можно все равно быдлячить и вести себя как последний урод, все равно позовут в КХЛ.
Рома Ротенберг что-то втирает про имидж, а сам подписывает вот такое быдло в команду. Еще и гордятся таким подписанием, жуть.
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Ярославец75
Ответ Артём Кочешев
Чуть не убили! У него остался шрам на всю жизнь, могло было быть намного хуже. Его могли убить, если бы попали в висок! Такие вещи недопустимы.
Зачетище!!!
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Илья Савчук
Он Узкий, его шприц от отца!
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brig_Mercury
— Are you gangsters?
— No, we are Russians. (с)
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не базарь на Тарасенко
Ответ Самый Важный Орган
Гальченюк: " Я русский Я тебя найду Я русский И всю твою семью Я русский И мне повезло Я русский Всем копам на зло "
Коммент года
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