Появилось видео задержания Гальченюка в США в июле: «Один телефонный звонок, и вы все мертвы. Ты боялся назвать свое имя, потому что я русский. Я вас порежу»
Опубликовано видео задержания хоккеиста Алекса Гальченюка.
9 июля Гальченюк был арестован в США. Ему предъявили ряд обвинений, включая аварию на частной собственности и бегство с места происшествия, хулиганство, неподчинение, сопротивление аресту, угрозы и запугивание. Хоккеиста отправили в тюрьму, а затем освободили под подписку о невыезде.
21 августа с Алекса сняли 5 из 6 обвинений и приговорили к 30 дням тюрьмы, один из которых он уже отбыл в ночь задержания, а еще 27 будут отменены после успешного завершения программы по излечению от алкоголизма и 12 месяцев без употребления алкоголя.
25 августа Алекс Гальченюк стал игроком СКА.
На кадрах с полицейской камеры видно, как экс-игрок НХЛ угрожал убить полицейских и оскорблял одного из них на расовой почве.
«Один телефонный звонок, и вы все мертвы, вся ваша семья, весь ваш род мертв», – сказал Гальченюк, сидя в наручниках в полицейской машине.
Он заявлял, что полицейские должны отпустить его, потому что он «платил свои гребаные налоги в течение 12 лет по самой высокой налоговой ставке».
Во время поездки он продолжал неоднократно угрожать полицейским.
«Я спросил твое имя, и ты боялся назвать его мне, потому что ты знаешь, что я русский. Я вас всех, ублюдков, порежу. Тебя, твою жену, твою гребаную дочь. Я вас всех порежу», – говорил игрок белорусского происхождения.
Напомним, после инцидента Алекс Гальченюк написал письмо сотрудникам полицейского департамента Скоттсдейла и извинился за произошедшую ситуацию: «Мои действия после употребления алкоголя не отражали того, кто я. Буду работать, чтобы заслужить ваше прощение».
"
Я русский
Я тебя найду
Я русский
И всю твою семью
Я русский
И мне повезло
Я русский
Всем копам на зло
"
Так он же Белорус!
Да? А какая разница?!
Посмотришь свежие видео как их на xyax оттаскивают граждане с близлежащих республик и горных регионов, так вроде и совсем не прикосновенные..
Дети, занимающиеся хоккеем, эти видео же потом найдут и сделают выводы. Если в НХЛ не пойдёт, можно все равно быдлячить и вести себя как последний урод, все равно позовут в КХЛ.
Рома Ротенберг что-то втирает про имидж, а сам подписывает вот такое быдло в команду. Еще и гордятся таким подписанием, жуть.
— No, we are Russians. (с)