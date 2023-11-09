Ротенберг – журналисту про систему: «Провокационный вопрос? Какая система? О чем вы говорите? Не буду комментировать спекуляции, какие-то сплетни»

Роман Ротенберг обменялся репликами с журналистом о понимании системы.

В первом периоде игры между СКА и «Трактором» (4:3 ОТ) на фанатском секторе петербургского клуба на несколько минут был развернут баннер с надписью «Система не работает».

– Система работает или не работает?

– Это провокационный вопрос? Вы что имеете в виду? Давайте разберем.

Как вы считаете? Что вы имеете в виду? Система обороны? Система средней зоны? Система игры в атаке?

– Система, которая должна давать результат.

– Объясните мне, о чем вы говорите. Какая система? О чем вы говорите? Игровая система?

– Вы часто употребляете фразу «наша система». Вот фанаты, наверное, тоже имели в виду эту систему.

– Я не буду комментировать спекуляции, какие-то сплетни, спасибо большое. Вы из Питера?

– Да.

– Об этом я и говорю, что в Питере журналисты только критикуют команду, необоснованно, постоянно.

Даже когда команда выиграла Кубок Континента в прошлом сезоне, шла на первом месте весь сезон, с вашей стороны в том числе была постоянная критика команды.

Вы объективно должны обсуждать команду, нужна объективная оценка, а не предвзятая оценка журналиста. Давайте вместе честно работать, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг на пресс-конференции.

Ротенберг о баннере «Система не работает»: «Много провокаций – хотят расшатать нас, но не получится. В Петербурге журналисты провоцируют СКА. Московские не критикуют ЦСКА»