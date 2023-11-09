Ротенберг – журналисту про систему: «Провокационный вопрос? Какая система? О чем вы говорите? Не буду комментировать спекуляции, какие-то сплетни»
Роман Ротенберг обменялся репликами с журналистом о понимании системы.
В первом периоде игры между СКА и «Трактором» (4:3 ОТ) на фанатском секторе петербургского клуба на несколько минут был развернут баннер с надписью «Система не работает».
– Система работает или не работает?
– Это провокационный вопрос? Вы что имеете в виду? Давайте разберем.
Как вы считаете? Что вы имеете в виду? Система обороны? Система средней зоны? Система игры в атаке?
– Система, которая должна давать результат.
– Объясните мне, о чем вы говорите. Какая система? О чем вы говорите? Игровая система?
– Вы часто употребляете фразу «наша система». Вот фанаты, наверное, тоже имели в виду эту систему.
– Я не буду комментировать спекуляции, какие-то сплетни, спасибо большое. Вы из Питера?
– Да.
– Об этом я и говорю, что в Питере журналисты только критикуют команду, необоснованно, постоянно.
Даже когда команда выиграла Кубок Континента в прошлом сезоне, шла на первом месте весь сезон, с вашей стороны в том числе была постоянная критика команды.
Вы объективно должны обсуждать команду, нужна объективная оценка, а не предвзятая оценка журналиста. Давайте вместе честно работать, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг на пресс-конференции.
Ротенберг о баннере «Система не работает»: «Много провокаций – хотят расшатать нас, но не получится. В Петербурге журналисты провоцируют СКА. Московские не критикуют ЦСКА»
Это провокационный вопрос!
То есть журналист должен был не спрашивать, работает система или нет, а прямым текстом заявить:
- Рома, ты профнепригоден. Ты превратил в балаган одну из богатейших команд страны, и сам не понимаешь этого. Твоё место где угодно, только не во главе хоккейной команды.
Так надо было, что ли? Ну, чтоб объективно.
"Какой СКА? О чем вы говорите? Не буду комментировать спекуляции, какие-то сплетни"
- Страшно весело писать историю батальона впрок. Главное, чтобы все развивалось систематически. Во всем должна быть система.
- Систематическая система,- заметил старший писарь Ванек, скептически улыбаясь.
- Да,- небрежно обронил вольноопределяющийся,- систематизированная систематическая система при написании истории батальона."
(С)
"что ещё за хоккей?"
Какая красная машина?
Ну та красная тарантайка под твоим руководством.