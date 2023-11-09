Ротенберг – журналисту про систему: «Провокационный вопрос? Какая система? О чем вы говорите? Не буду комментировать спекуляции, какие-то сплетни»

Теги СКА Трактор КХЛ Роман Ротенберг Хоккей

Роман Ротенберг обменялся репликами с журналистом о понимании системы.

В первом периоде игры между СКА и «Трактором» (4:3 ОТ) на фанатском секторе петербургского клуба на несколько минут был развернут баннер с надписью «Система не работает».

– Система работает или не работает?

– Это провокационный вопрос? Вы что имеете в виду? Давайте разберем.

Как вы считаете? Что вы имеете в виду? Система обороны? Система средней зоны? Система игры в атаке?

– Система, которая должна давать результат.

– Объясните мне, о чем вы говорите. Какая система? О чем вы говорите? Игровая система?

– Вы часто употребляете фразу «наша система». Вот фанаты, наверное, тоже имели в виду эту систему.

– Я не буду комментировать спекуляции, какие-то сплетни, спасибо большое. Вы из Питера?

– Да.

– Об этом я и говорю, что в Питере журналисты только критикуют команду, необоснованно, постоянно.

Даже когда команда выиграла Кубок Континента в прошлом сезоне, шла на первом месте весь сезон, с вашей стороны в том числе была постоянная критика команды.

Вы объективно должны обсуждать команду, нужна объективная оценка, а не предвзятая оценка журналиста. Давайте вместе честно работать, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг на пресс-конференции.

Ротенберг о баннере «Система не работает»: «Много провокаций – хотят расшатать нас, но не получится. В Петербурге журналисты провоцируют СКА. Московские не критикуют ЦСКА»

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52 комментария

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Brassic
У него память как у рыбы. Йозе Морино…
+53
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Георгий Рыженков
СКА - Россия в миниатюре..
+52
-4
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teddy10
Как занервничал самозванец, когда журналист задал ему прямой вопрос)
+40
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Moffo
Вот кстати пример отличной журналисткой работы. И спросил по делу, и продолжил точными репликами, и все всё поняли.
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jqzn88xn6n
Еще спросил, мол вы из Питера? Эх, Йозе. И здесь слабая оборона.
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Arty Novikoff
Ты Йозе или не Йозе?

Это провокационный вопрос!
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Гур
Ответ Георгий Рыженков
СКА - Россия в миниатюре..
Особенно конечно "порадовало" что сразу же люди в сером подошли и попросили свернуть баннер. Это ещё по лайту по сравнению с тем, что в стране происходит
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Владимир Данилов
Вы объективно должны обсуждать команду, нужна объективная оценка, а не предвзятая оценка журналиста.

То есть журналист должен был не спрашивать, работает система или нет, а прямым текстом заявить:
- Рома, ты профнепригоден. Ты превратил в балаган одну из богатейших команд страны, и сам не понимаешь этого. Твоё место где угодно, только не во главе хоккейной команды.

Так надо было, что ли? Ну, чтоб объективно.
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Olavi Ranta
По сути, он в результате расследования сам на себя вышел)) Всё время общими фразами про систему какую - то без конкретики говорит. То что он спросил у журналиста, должны у него спрашивать: что за система вообще, что ты несёшь, конкретизируй? Но все побаиваются)
+12
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J-12
ахахах, поплыл же на самом простом вопросе
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Oleg Olegov
Скоро будет
"Какой СКА? О чем вы говорите? Не буду комментировать спекуляции, какие-то сплетни"
+7
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Arty K.
Просто уйди
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вован63
Про этот кубок континента который ничего не значит он будет всю жизнь говорить.
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Ярославец75
Так ты ж сам в каждом интервью говоришь о какой то мифической системе? Разве нет? Рома поплыл?
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Workaholic
Ппц он же растерялся на ровном месте...опешил видимо от такой наглости
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Владимир Данилов
Вообще Йозе, конечно, славный малый. Я уж переживал, что сегодня, после такого неудовлетворительного результата, у нас не будет поводов позубоскалить. Но Йозе помнит о своих преданных болельщиках, и набрасывает даже в такие дни. Респект.
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rrvin
"Старший писарь Ванек давно с интересом наблюдал, как прилежно пишет вольноопределяющийся и при этом хохочет во все горло. Он встал и наклонился к вольноопределяющемуся, который тут же принялся ему объяснять:
- Страшно весело писать историю батальона впрок. Главное, чтобы все развивалось систематически. Во всем должна быть система.
- Систематическая система,- заметил старший писарь Ванек, скептически улыбаясь.
- Да,- небрежно обронил вольноопределяющийся,- систематизированная систематическая система при написании истории батальона."
(С)
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al
может, дождёмся и "какой СКА?" и
"что ещё за хоккей?"
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Сидни Кросби 2
Ответ Ярославец75
Так ты ж сам в каждом интервью говоришь о какой то мифической системе? Разве нет? Рома поплыл?
Так он это говорил,что бы показаться умным.
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Сидни Кросби 2
Система какая система,не знаю никакую систему.)
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Водяра
Красная машина.
Какая красная машина?
Ну та красная тарантайка под твоим руководством.
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keeper3991
Расплакался..
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topsatan
Поплыл?
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Basil Poliduris
Детский садик вот твоя система
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Trash Talking
Смешно наблюдать, как этот червяк извивается :)
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