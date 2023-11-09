Тарасова о решении ФФКР отозвать иск на отстранение: «Думаю, там работают грамотные люди, которые лучше нас с вами знают, что нужно делать по этому поводу»

Татьяна Тарасова прокомментировала решение ФФКР отозвать иск на отстранение.

Ранее стало известно, что Федерация фигурного катания России ( ) отозвала из Спортивного арбитражного суда ( ) иск, поданный на решение Международного союза конькобежцев (ISU) отстранить российских спортсменов от международных стартов.

«Думаю, что там работают грамотные люди, которые лучше нас с вами знают, что нужно делать по этому поводу. Надеюсь, что эти люди знают, что делать, чтобы стране, спортсменам, которые ждут участия в международных соревнованиях, стало лучше.

А в это время мы развиваем спорт внутри страны, соревнования каждую неделю», – сказала заслуженный тренер СССР.