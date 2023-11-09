Тарасова о решении ФФКР отозвать иск на отстранение: «Думаю, там работают грамотные люди, которые лучше нас с вами знают, что нужно делать по этому поводу»

Теги Татьяна Тарасова сборная России ФФКР CAS Фигурное катание

Татьяна Тарасова прокомментировала решение ФФКР отозвать иск на отстранение.

Ранее стало известно, что Федерация фигурного катания России (ФФКР) отозвала из Спортивного арбитражного суда (CAS) иск, поданный на решение Международного союза конькобежцев (ISU) отстранить российских спортсменов от международных стартов.

«Думаю, что там работают грамотные люди, которые лучше нас с вами знают, что нужно делать по этому поводу. Надеюсь, что эти люди знают, что делать, чтобы стране, спортсменам, которые ждут участия в международных соревнованиях, стало лучше.

А в это время мы развиваем спорт внутри страны, соревнования каждую неделю», – сказала заслуженный тренер СССР.

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