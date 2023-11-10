Яннис Адетокумбо обновил рекорд сезона НБА по очкам (54), «Милуоки» уступил «Индиане»

Теги Индиана Милуоки НБА Баскетбол - видео Яннис Адетокумбо Баскетбол

Звездный форвард «Милуоки» Яннис Адетокумбо обновил рекорд нового сезона НБА по набранным очкам за матч – 54.

Яннис отметился подобной результативностью в проигранной встрече с «Индианой» (124:126) на выезде.

За 26 минут на площадке грек реализовал 19 из 25 с игры (всего одна попытка с дальней дистанции – 0-1) и 16 из 18 с линии. На его счету также 12 подборов и 3 передачи при 8 потерях.

Личный рекорд Адетокумбо в лиге – 55 очков.

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2 комментария

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Starkom
Штрафные прямо солидный процент. Причём как будто и техника их выполнения у него в порядке.
+1
0
+1
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Адель Кутуков
Яннис в последние 5 минут матча:
0 очков
1 бросок
2 потери
-10
0
0
0
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