Яннис Адетокумбо обновил рекорд сезона НБА по очкам (54), «Милуоки» уступил «Индиане»
Звездный форвард «Милуоки» Яннис Адетокумбо обновил рекорд нового сезона НБА по набранным очкам за матч – 54.
Яннис отметился подобной результативностью в проигранной встрече с «Индианой» (124:126) на выезде.
За 26 минут на площадке грек реализовал 19 из 25 с игры (всего одна попытка с дальней дистанции – 0-1) и 16 из 18 с линии. На его счету также 12 подборов и 3 передачи при 8 потерях.
Личный рекорд Адетокумбо в лиге – 55 очков.
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0 очков
1 бросок
2 потери
-10