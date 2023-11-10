Звездный форвард « » обновил рекорд нового сезона по набранным очкам за матч – 54.

Яннис отметился подобной результативностью в проигранной встрече с «Индианой» (124:126) на выезде.

За 26 минут на площадке грек реализовал 19 из 25 с игры (всего одна попытка с дальней дистанции – 0-1) и 16 из 18 с линии. На его счету также 12 подборов и 3 передачи при 8 потерях.

Личный рекорд Адетокумбо в лиге – 55 очков.

«Никс» вечно лажают, но не теряют сверхпопулярности. Во многом благодаря доминированию в массовой культуре