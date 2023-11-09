«Израиль имеет право на самооборону, не мы начали эту войну. «Маккаби Хайфа» играет не только для болельщиков, но и за страну». Защитник Гершон о конфликте
Защитник «Маккаби» Хайфа Рами Гершон высказался о конфликте на Ближнем Востоке.
Обострение палестино-израильского конфликта произошло после атаки движения ХАМАС на Израиль 7 октября. Число погибших превысило 10 тысяч человек, боевые действия продолжаются.
«Израиль имеет право на самооборону. Не мы начали эту войну.
Все мы знаем людей, которые ушли воевать. Обычные люди, такие как вы. Представьте, что вам нужно бросить все и защищать свою страну. Такова наша реальность.
Я знаю людей, которые умерли. Один из них – бывший игрок Лиор Асулин, который был на музыкальном фестивале. Футбол – это сообщество. Другой игрок, Бен Биньямин, потерял ногу. Он и его невеста зашли в укрытие на музыкальном фестивале. Террористы бросили гранату в укрытие. Он и его невеста должны пожениться в следующем месяце. Каждый из них потерял правую ногу.
В прошлом месяце мы пытались внести свой вклад в сообщество. Мы навещали раненых солдат и слышали ужасные истории. Мы можем целые сутки рассказывать вам ужасные вещи.
Я смотрел новости 24 на 7. Но я сказал себе: «Что я могу сделать, чтобы помочь?» Я не могу защитить страну, но я могу сделать людей счастливее – навещая детей из кибуца.
С одной стороны, мы не хотим играть. Но наша работа – помогать людям морально. Если мы сделаем что-то, что заставит людей немного гордиться собой и заставит их забыть об этой ситуации на 90 минут, это хорошо. Мы играем не только для болельщиков «Маккаби Хайфа». Мы играем за страну», – сказал Гершон.
Сегодня «Маккаби» встретится с «Вильярреалом» в рамках 4-го тура группового этапа Лиги Европы. Игра пройдет на Кипре.
«Маккаби Хайфа» отстранил израильтянина арабского происхождения Сабу за призыв жены к «миру для израильтян и палестинцев» после реакции фанатов (Marca)
Тренер «Маккаби» из Хайфы перед игрой с «Вильярреалом»: «Тяжело говорить о футболе, многие наши фанаты убиты. Но Израиль очень силен, мы справимся»
Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!
Если быть последовательным в истории, то арабы напали первыми, и никакого ООН они не слушали, они как раз таки начали военные действия, чтобы не допустить реализаци планов ООН, но про это же не правильно вспоминать, а то получается евреи защищаются.
По текущей ситуации, то ХАМАС пришёл и убил простое мирное население и этому ничего не может послужить оправданием. ХАМАС это людоеды и потому их уничтожение нормально, а вот мирняк Сектор Газа безусловно очень жаль, которым эти людоеды прикрываются теперь.
Дают денег в долг хохлам, но с условием что они будут потрачены там же в США. Или обязывают отдать оружие страны ЕС, обещая скидки на закупки себе нового вооружения там же в сша. То есть оставляют деньги себе, но загоняют в долги. Да можно долго перечислять. И главное накануне всех этих действий ближайший друг- Британия неожиданно вспомнила об национальной идентичности и вышла из ЕС, которая сейчас стала тонуть.
Кстати, до 2012 года в Лондоне официально действовал офис Братьев-мусульман, одних из прародителей Хамас.
ой вей 😢
>сопутствующие потери
>в конфликте с противником в тапках, с советскими калашами и ракетами из труб
блестяще, таким образом можно ядерную бомбардировку Украины оправдать, но это же другое, верно?