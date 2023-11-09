«Израиль имеет право на самооборону, не мы начали эту войну. «Маккаби Хайфа» играет не только для болельщиков, но и за страну». Защитник Гершон о конфликте

Теги высшая лига Израиль Маккаби Хайфа Рами Гершон Политика контент Футбол

Защитник «Маккаби» Хайфа Рами Гершон высказался о конфликте на Ближнем Востоке.

Обострение палестино-израильского конфликта произошло после атаки движения ХАМАС на Израиль 7 октября. Число погибших превысило 10 тысяч человек, боевые действия продолжаются.

«Израиль имеет право на самооборону. Не мы начали эту войну. 

Все мы знаем людей, которые ушли воевать. Обычные люди, такие как вы. Представьте, что вам нужно бросить все и защищать свою страну. Такова наша реальность.

Я знаю людей, которые умерли. Один из них – бывший игрок Лиор Асулин, который был на музыкальном фестивале. Футбол – это сообщество. Другой игрок, Бен Биньямин, потерял ногу. Он и его невеста зашли в укрытие на музыкальном фестивале. Террористы бросили гранату в укрытие. Он и его невеста должны пожениться в следующем месяце. Каждый из них потерял правую ногу.

В прошлом месяце мы пытались внести свой вклад в сообщество. Мы навещали раненых солдат и слышали ужасные истории. Мы можем целые сутки рассказывать вам ужасные вещи. 

Я смотрел новости 24 на 7. Но я сказал себе: «Что я могу сделать, чтобы помочь?» Я не могу защитить страну, но я могу сделать людей счастливее – навещая детей из кибуца.

С одной стороны, мы не хотим играть. Но наша работа – помогать людям морально. Если мы сделаем что-то, что заставит людей немного гордиться собой и заставит их забыть об этой ситуации на 90 минут, это хорошо. Мы играем не только для болельщиков «Маккаби Хайфа». Мы играем за страну», – сказал Гершон.

Сегодня «Маккаби» встретится с «Вильярреалом» в рамках 4-го тура группового этапа Лиги Европы. Игра пройдет на Кипре.  

«Маккаби Хайфа» отстранил израильтянина арабского происхождения Сабу за призыв жены к «миру для израильтян и палестинцев» после реакции фанатов (Marca)

Тренер «Маккаби» из Хайфы перед игрой с «Вильярреалом»: «Тяжело говорить о футболе, многие наши фанаты убиты. Но Израиль очень силен, мы справимся»

Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!

Материалы по теме

186 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
БляхаджинсКарпина
норм самооборона-выкосили кучу кварталов, убили в 10 раз больше гражданских, ведут разговоры про расселение Газы.
+120
-33
+87
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Мыкола
Израиль имеет право на самооборону, а Россия не имеет. Не перепутайте))
+134
-58
+76
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
atomio
спорц такое чувство подписался на все соц сети арабских и израильских футболистов, чтобы 24/7 мониторить их посты, выудить комментарий по ситуации, мгновенно состряпать новость на сайте, и тихонько ждать огромного кликбейта, срача, плюсов-минусов, банов и прочего...
+64
-3
+61
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
FilinMD
Ответ Мыкола
Израиль имеет право на самооборону, а Россия не имеет. Не перепутайте))
Так Израиль богом избран, а Россия - папуасы с ресурсами и землей, которых у них слишком много, надо делиться больше с теми, кто выше котируется) Папуасам можно только отдавать, рот открывать нельзя, если верить «миропорядку, основанному на правилах»
+71
-29
+42
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Samburskiy
Ответ Benjamin
Комментарий удален модератором
Ну так-то на Израиль тоже никто не нападал, потому что Израиль оккупирует земли Палестины.
+41
-16
+25
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
44ndfwwgbr
Если бы Россия так же воевала, то нас объявили бы исчадием ада. ))
+36
-16
+20
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
We are Arsenal
Самое подлое, хитрое, беспринципное, жестокое, аморальное,без духовных и нравственных ценностей образование на земле. Раковая опухоль на нашей планете. Сейчас 2023 год у каждого утюга фото-видео камера есть, весь мир видит что они творят и еще наглости хватает себя жертвами выставлять. Некоторые недоразвитые пишут тут: «А почему вы атаку ХАМАСа не осуждаете ко-ко-ко, это ответ был на их действие» . А ничего что со стороны Израиля эти атаки уже 50 лет идут ? Лицемеры.
+57
-42
+15
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Кирилл Иванов
Ответ We are Arsenal
Самое подлое, хитрое, беспринципное, жестокое, аморальное,без духовных и нравственных ценностей образование на земле. Раковая опухоль на нашей планете. Сейчас 2023 год у каждого утюга фото-видео камера есть, весь мир видит что они творят и еще наглости хватает себя жертвами выставлять. Некоторые недоразвитые пишут тут: «А почему вы атаку ХАМАСа не осуждаете ко-ко-ко, это ответ был на их действие» . А ничего что со стороны Израиля эти атаки уже 50 лет идут ? Лицемеры.
а со стороны Палестины и того больше идут атаки, которые первыми напали на Израиль со своими союзниками... лицемер
+28
-16
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Игорь Плетосу
Ответ We are Arsenal
Самое подлое, хитрое, беспринципное, жестокое, аморальное,без духовных и нравственных ценностей образование на земле. Раковая опухоль на нашей планете. Сейчас 2023 год у каждого утюга фото-видео камера есть, весь мир видит что они творят и еще наглости хватает себя жертвами выставлять. Некоторые недоразвитые пишут тут: «А почему вы атаку ХАМАСа не осуждаете ко-ко-ко, это ответ был на их действие» . А ничего что со стороны Израиля эти атаки уже 50 лет идут ? Лицемеры.
то есть можно просто так перелезть через забор и напасть на музыкальный фестиваль, попутно выкосив ещё 1000 человек? Хамас и палестинцы, пускавшие салюты и радовавшиеся 7 октября, получают ровно то, что заслужили
+38
-26
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Никита Давыдкин
Ответ seppblatter@mail.ru
Сколько там уже в больнице насчитали? Тысяч 100?
ряяяя врёти, ни один араб в Газе не пострадал!!!!!!!
+15
-5
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Гусеконь
Ответ Кирилл Иванов
Комментарий удален модератором
Израиль превентивно защищался от нападения, когда в 2018 убили 32 тыс палестинцев, а в 2014 году 20 тыс.
+16
-6
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Andrej Lichand
Ответ We are Arsenal
Самое подлое, хитрое, беспринципное, жестокое, аморальное,без духовных и нравственных ценностей образование на земле. Раковая опухоль на нашей планете. Сейчас 2023 год у каждого утюга фото-видео камера есть, весь мир видит что они творят и еще наглости хватает себя жертвами выставлять. Некоторые недоразвитые пишут тут: «А почему вы атаку ХАМАСа не осуждаете ко-ко-ко, это ответ был на их действие» . А ничего что со стороны Израиля эти атаки уже 50 лет идут ? Лицемеры.
Очередная жертва пропаганды, ну или просто мусульманин, которому жизни правоверных террористов дороже остальных.

Если быть последовательным в истории, то арабы напали первыми, и никакого ООН они не слушали, они как раз таки начали военные действия, чтобы не допустить реализаци планов ООН, но про это же не правильно вспоминать, а то получается евреи защищаются.

По текущей ситуации, то ХАМАС пришёл и убил простое мирное население и этому ничего не может послужить оправданием. ХАМАС это людоеды и потому их уничтожение нормально, а вот мирняк Сектор Газа безусловно очень жаль, которым эти людоеды прикрываются теперь.
+19
-11
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Человек из футбола
Ответ 44ndfwwgbr
Если бы Россия так же воевала, то нас объявили бы исчадием ада. ))
да Россию и без этого объявили
+9
-2
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
soldat2212
и не Амеры начали все конфликты сейчас, но почему-то оказываются главными выгодоприобретателями. Пересаживают мир на спг, который они добывают, взрывают и блокируют конкурентам обычный газ. Конфликты, напомню, почему-то в двух самых нефтегазовых регионах мира.
Дают денег в долг хохлам, но с условием что они будут потрачены там же в США. Или обязывают отдать оружие страны ЕС, обещая скидки на закупки себе нового вооружения там же в сша. То есть оставляют деньги себе, но загоняют в долги. Да можно долго перечислять. И главное накануне всех этих действий ближайший друг- Британия неожиданно вспомнила об национальной идентичности и вышла из ЕС, которая сейчас стала тонуть.
+15
-9
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Максим Столбов
Вот почему цыганам не дали землю, вот именно из-за этого, тоже бы припомнили старые обиды и побежали воевать. Я ни на что не намекаю, но пора евреев вернуть во времене до 1948 года и сразу успокоятся.
+7
-1
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
riverman1980
Ответ Simon Petrikov
во время чеченских и дагестана нас вполне поддерживали, адекватные
это кто интересно? на Западе дудаевских террористов называли исключительно повстанцы и борцы за свободу и давали им убежище. Закаев до сих пор живет в Лондоне.
Кстати, до 2012 года в Лондоне официально действовал офис Братьев-мусульман, одних из прародителей Хамас.
+8
-2
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Total_90
Ответ Кирилл Иванов
Комментарий скрыт
вы наверное из тех кто верить в то что идёт по телевизору=)
+16
-11
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Бамбарбиякиргуда
Ответ Уся Ваткин
Если арабы сложат оружие - не будет войны, если это сделают евреи - не будет Израиля
Евреи от того, что исчезнет Израиль, не исчезнут.
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Чакыр Кашшаев
"Любой, кто хочет помешать созданию палестинского государства, должен поддерживать Хамас и переводить деньги Хамасу." – заявил нетаньяху членам Кнессета от своей партии "Ликуд" в марте 2019 года. "Это часть нашей стратегии."

ой вей 😢
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Никита Давыдкин
Ответ БляхаджинсКарпина
норм самооборона-выкосили кучу кварталов, убили в 10 раз больше гражданских, ведут разговоры про расселение Газы.
>угробить кучу людей, в том числе огромное количество детей
>сопутствующие потери
>в конфликте с противником в тапках, с советскими калашами и ракетами из труб
блестяще, таким образом можно ядерную бомбардировку Украины оправдать, но это же другое, верно?
+7
-3
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
.ru
Ответ Кирилл Иванов
Комментарий удален модератором
сейчас на Россию не нападает только ленивый... и даже ты
+10
-6
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Dmitry Orlov
Ответ Simon Petrikov
во время чеченских и дагестана нас вполне поддерживали, адекватные
Это кто нас поддерживал? Европейские политики, которые угрожали ввести (какая ирония!) санкции за Чеченскую войну и которые сопереживали сепаратистам?
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
dimitrii63
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
какая самооборона, когда сравняли с землей Сектор Газа, немцы хоть каждого третьего - пятого - десятого в затылок, а здесь всех под ноль
+6
-3
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Леонид_
Ответ We are Arsenal
Самое подлое, хитрое, беспринципное, жестокое, аморальное,без духовных и нравственных ценностей образование на земле. Раковая опухоль на нашей планете. Сейчас 2023 год у каждого утюга фото-видео камера есть, весь мир видит что они творят и еще наглости хватает себя жертвами выставлять. Некоторые недоразвитые пишут тут: «А почему вы атаку ХАМАСа не осуждаете ко-ко-ко, это ответ был на их действие» . А ничего что со стороны Израиля эти атаки уже 50 лет идут ? Лицемеры.
по себе - людей не судят.
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
2gt8zywh7g
Ответ Всеволод Бобров
расширение НАТО.
Нато напала?) 🤣
+10
-8
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий