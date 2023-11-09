«Израиль имеет право на самооборону, не мы начали эту войну. «Маккаби Хайфа» играет не только для болельщиков, но и за страну». Защитник Гершон о конфликте

Защитник «Маккаби» Хайфа Рами Гершон высказался о конфликте на Ближнем Востоке.

Обострение палестино-израильского конфликта произошло после атаки движения ХАМАС на Израиль 7 октября. Число погибших превысило 10 тысяч человек, боевые действия продолжаются.

«Израиль имеет право на самооборону. Не мы начали эту войну.

Все мы знаем людей, которые ушли воевать. Обычные люди, такие как вы. Представьте, что вам нужно бросить все и защищать свою страну. Такова наша реальность.

Я знаю людей, которые умерли. Один из них – бывший игрок Лиор Асулин, который был на музыкальном фестивале. Футбол – это сообщество. Другой игрок, Бен Биньямин, потерял ногу. Он и его невеста зашли в укрытие на музыкальном фестивале. Террористы бросили гранату в укрытие. Он и его невеста должны пожениться в следующем месяце. Каждый из них потерял правую ногу.

В прошлом месяце мы пытались внести свой вклад в сообщество. Мы навещали раненых солдат и слышали ужасные истории. Мы можем целые сутки рассказывать вам ужасные вещи.

Я смотрел новости 24 на 7. Но я сказал себе: «Что я могу сделать, чтобы помочь?» Я не могу защитить страну, но я могу сделать людей счастливее – навещая детей из кибуца.

С одной стороны, мы не хотим играть. Но наша работа – помогать людям морально. Если мы сделаем что-то, что заставит людей немного гордиться собой и заставит их забыть об этой ситуации на 90 минут, это хорошо. Мы играем не только для болельщиков «Маккаби Хайфа». Мы играем за страну», – сказал Гершон.

Сегодня «Маккаби» встретится с «Вильярреалом» в рамках 4-го тура группового этапа Лиги Европы. Игра пройдет на Кипре.

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Тренер «Маккаби» из Хайфы перед игрой с «Вильярреалом»: «Тяжело говорить о футболе, многие наши фанаты убиты. Но Израиль очень силен, мы справимся»

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