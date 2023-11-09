Анчелотти о словах Пике про победы «Реала» в ЛЧ: «Жерар живет в своем мире. Нашу 14-ю ЛЧ запомнят на всю жизнь»

Карло Анчелотти ответил на слова Жерара Пике о победах «Реала» в Лиге чемпионов.

Ранее бывший защитник «Барселоны» заявил, что трофеи «блауграны» запоминаются ярче, чем победы «Реала»: «Победы «Барсы» запоминают навсегда. Когда выигрывает «Реал», это просто еще одна победа. Их последнюю ЛЧ никто не запомнит».

« живет в своем мире, вне мира, где есть «Реал». Не найдется такого болельщика «Реала», который сможет забыть о четырнадцатой победе в чемпионов. Ее запомнят на всю жизнь», – сказал главный тренер « ».

«Реал» выиграл 14-ю Лигу чемпионов в 2022 году, обыграв в финале «Ливерпуль» (1:0). В плей-офф «Мадрид» последовательно прошел «ПСЖ», «Челси» и «Манчестер Сити».

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