Анчелотти о словах Пике про победы «Реала» в ЛЧ: «Жерар живет в своем мире. Нашу 14-ю ЛЧ запомнят на всю жизнь»

Теги Карло Анчелотти Барселона Реал Мадрид Жерар Пике Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Футбол

Карло Анчелотти ответил на слова Жерара Пике о победах «Реала» в Лиге чемпионов.

Ранее бывший защитник «Барселоны» заявил, что трофеи «блауграны» запоминаются ярче, чем победы «Реала»: «Победы «Барсы» запоминают навсегда. Когда выигрывает «Реал», это просто еще одна победа. Их последнюю ЛЧ никто не запомнит».

«Пике живет в своем мире, вне мира, где есть «Реал». Не найдется такого болельщика «Реала», который сможет забыть о четырнадцатой победе в Лиге чемпионов. Ее запомнят на всю жизнь», – сказал главный тренер «Реала».

«Реал» выиграл 14-ю Лигу чемпионов в 2022 году, обыграв в финале «Ливерпуль» (1:0). В плей-офф «Мадрид» последовательно прошел «ПСЖ», «Челси» и «Манчестер Сити».

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29 комментариев

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Evgen_Hazard
Пике просто потерял связь с реальностью. У него наверное и Шакира ему изменяла, и вообще он золотой человек))
+38
-5
+33
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di Malkovich
Папа воспитанный и сдержанный человек. Объяснил культурно, не продолжил этот "трэш-толк".
+14
-3
+11
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snekker
победу Сатурна в матче Кубка Интертото против Люксембургского клуба я запомню на всю жизнь, в победы Реала — ну они обычные
+7
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градус ненависти
«Победы «Барсы» запоминают навсегда. Когда выигрывает «Реал», это просто еще одна победа. Их последнюю ЛЧ никто не запомнит».

Так всё по делу сказал Пике, победа Реала в ЛЧ - это обыденность, привычка для клуба. А победа Барселоны в ЛЧ - редкое, историческое событие
+7
-2
+5
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Redhead One
Ответ Кино Музыка
Как нейтральный болельщик победы Реала действительно плохо помню. Есть такая странность.
Многовато их было, поэтому не запоминаются)
+4
-1
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JENNINGS
Это был величавший поход к кубку ЛЧ! Три потрясающих камбека в плей-офф турнира, блестящая игра Бензема, Винисиуса, Куртуа! Истрия, достойна экранизации, что, кстати, и произошло. Эта история на века!🤍
+3
-1
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Даша Тихонова
3 ЛЧ Реала подряд он тоже не запомнил?
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JENNINGS
Ответ Кулёс
ох уж эти маргариновые сказки) что-то там говорякать про лчшки имени оливеров, чакыров, клаттенбургов) но в этом и правда - НИКТО И НИКОГДА НЕ ЗАБУДЕТ
То ли дело победы в ЛЧ имени Эвребё, Штарка, Де Блеккере, Бузакки и прочих) Во ЭТО ТОЧНО никто не забудет)
+5
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Timam
Подлиза 😂😂😂
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Кино Музыка
Как нейтральный болельщик победы Реала действительно плохо помню. Есть такая странность.
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Skamar
Да и Десиму тоже
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Игорь Климов
"У кого-то щи пустые, а у кого-то жемчуг мелкий". И тот, и другой считают себя бедными.
Всё в мире очень относительно.
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MinkoffS
ЛЧ, в которой Реал на каждой стадии творил камбэки с супер топ соперниками - это то, чего у Барселоны не было, нет и не будет. Пике - редкостный дятел.
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Adrenaline Z
пике прикололся, Анчелоти повёлся.
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Dr. J 24
Ответ Кино Музыка
Как нейтральный болельщик победы Реала действительно плохо помню. Есть такая странность.
когда каждый год побеждаешь плохо запоминается. это как закономерность становится.
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