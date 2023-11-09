«Ливерпуль» проиграл впервые за 8 матчей – «Тулузе». Гол «красных» на 97-й отменили из-за игры Мак Аллистера рукой

«Ливерпуль» не сумел избежать поражения в матче с «Тулузой» в Лиге Европы.

Команда Юргена Клоппа уступила со счетом 2:3. Это ее первое поражение за последние 8 матчей.

Следует отметить, что мерсисайдцы сумели забить на 7-й добавленной ко второму тайму минуте. Главный судья Георгий Кабаков, ознакомившись с видеоповтором, принял решение отменить взятие ворот из-за того, что в ходе атаки хавбек «красных» подыграл себе рукой.

После 4 туров группового этапа у « » 9 очков, у «Тулузы» – 7.

Изображение: кадр из трансляции «Матч Премьер»

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