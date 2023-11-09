«Ливерпуль» проиграл впервые за 8 матчей – «Тулузе». Гол «красных» на 97-й отменили из-за игры Мак Аллистера рукой
«Ливерпуль» не сумел избежать поражения в матче с «Тулузой» в Лиге Европы.
Команда Юргена Клоппа уступила со счетом 2:3. Это ее первое поражение за последние 8 матчей.
Следует отметить, что мерсисайдцы сумели забить на 7-й добавленной ко второму тайму минуте. Главный судья Георгий Кабаков, ознакомившись с видеоповтором, принял решение отменить взятие ворот из-за того, что в ходе атаки хавбек «красных» Алексис Мак Аллистер подыграл себе рукой.
После 4 туров группового этапа Лиги Европы у «Ливерпуля» 9 очков, у «Тулузы» – 7.
Изображение: кадр из трансляции «Матч Премьер»
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Просто абсурд какой-то
Не позорься ты
В других ситуациях ВАР это просто чушь
Ну а такие судьи как сегодня только позорят мировой футбол
А также перед сезоном объясняли, что рука будет по рукаву считаться
Почему этот гол не засчитали? И почему не смотрели пенки?
Как бы на результат пофиг, всё равно спокойно выйдут из группы. Но я абсолютно не понимаю, как работает судейство с этой игрой рукой
Не мотивированный дуэль Ливерпуля против супер мотивированной основы Тулузы
Бедные болелы МЮ, совсем уже с катушек съехали
Ни один игрок Тулузы не бежал на мяч и не убежал бы в атаку
Просто неадекватное решение судьи который хотел победы Тулузы
Пусть судья обьяснит миру почему так рука
3 гол это чистый гол и Маккалистер убирал руку
Если слепой крот со свистком это не видит то лучше вообще пускай не судит
Все что надо знать об их "фактах" и жалобах на судей