«Ливерпуль» проиграл впервые за 8 матчей – «Тулузе». Гол «красных» на 97-й отменили из-за игры Мак Аллистера рукой

Теги Тулуза Ливерпуль премьер-лига Англия Юрген Клопп лига 1 Франция Лига Европы УЕФА судьи Георгий Кабаков видеоповторы Алексис Мак Аллистер Футбол

«Ливерпуль» не сумел избежать поражения в матче с «Тулузой» в Лиге Европы.

Команда Юргена Клоппа уступила со счетом 2:3. Это ее первое поражение за последние 8 матчей.

Следует отметить, что мерсисайдцы сумели забить на 7-й добавленной ко второму тайму минуте. Главный судья Георгий Кабаков, ознакомившись с видеоповтором, принял решение отменить взятие ворот из-за того, что в ходе атаки хавбек «красных» Алексис Мак Аллистер подыграл себе рукой.

После 4 туров группового этапа Лиги Европы у «Ливерпуля» 9 очков, у «Тулузы» – 7.

Изображение: кадр из трансляции «Матч Премьер»

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24 комментария

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Live_Kost
Ответ Дорфи
Было же правило, что не отменяют голы из-за игры рукой, если она была не у того, кто гол забил (даже помню, как в дерби ЦСКА- Спартак такое было) А также перед сезоном объясняли, что рука будет по рукаву считаться Почему этот гол не засчитали? И почему не смотрели пенки? Как бы на результат пофиг, всё равно спокойно выйдут из группы. Но я абсолютно не понимаю, как работает судейство с этой игрой рукой
Да там и мяч отскочил от тела, а не прямо в руку попал. В любом случае Ливерпуль слабо очень отыграл
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Дарья Степанова
Судья послушал АВАРовцев уже показал на центр как он может менять так быстро решение
Просто абсурд какой-то
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Dennis Evans
Ответ #SharkTeam
Судья отменил два гола Тулузы, ливерпуьские жалуются на отмену гола за игру рукой. Все что надо знать об их "фактах" и жалобах на судей
Один из-за оффсайда
Не позорься ты
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Aleksandr YNWA
Украли чистый гол он же показал на центр послушав ВАР потом решил что плечо с сподмышкой это рука, было бы такое в середине второго гол защитал бы
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Ingvar0
Читайте правила. Любое касание руки в атаке - фол. Мне тоже очень обидно, что отменили. Но больше обидно, что столько пропустили. Те, кто пишет про "подмышку" не позорьтесь, мяч не из настольного тениса, а футбольный.
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Ashley Carter
Ответ Aleksandr YNWA
Украли чистый гол он же показал на центр послушав ВАР потом решил что плечо с сподмышкой это рука, было бы такое в середине второго гол защитал бы
В ВАР есть смысл только когда оффсайды
В других ситуациях ВАР это просто чушь
Ну а такие судьи как сегодня только позорят мировой футбол
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Дорфи
Было же правило, что не отменяют голы из-за игры рукой, если она была не у того, кто гол забил (даже помню, как в дерби ЦСКА- Спартак такое было)
А также перед сезоном объясняли, что рука будет по рукаву считаться

Почему этот гол не засчитали? И почему не смотрели пенки?

Как бы на результат пофиг, всё равно спокойно выйдут из группы. Но я абсолютно не понимаю, как работает судейство с этой игрой рукой
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**Iscander**
Ответ Ashley Carter
Манчестер Юнайтед опозорил Англию
Лелику привет!!))
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Ashley Carter
Ответ **Iscander**
Лелик, ты где?))))) Ну как там смеяться над МЮ в меньшинстве?))) Бумеранг в ..ко тебе прилетел. Ахххххххххаа
Манчестер Юнайтед опозорил Англию
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**Iscander**
Ответ mr Gadisov
Ты два этих матча сравниваешь серьезно ? Не мотивированный дуэль Ливерпуля против супер мотивированной основы Тулузы Бедные болелы МЮ, совсем уже с катушек съехали
А вот она первая отмазка))) Продолжай, у тебя получается))
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mr Gadisov
Ответ **Iscander**
Лелик, ты где?))))) Ну как там смеяться над МЮ в меньшинстве?))) Бумеранг в ..ко тебе прилетел. Ахххххххххаа
Ты два этих матча сравниваешь серьезно ?
Не мотивированный дуэль Ливерпуля против супер мотивированной основы Тулузы
Бедные болелы МЮ, совсем уже с катушек съехали
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Direct free kick
Ответ #SharkTeam
Судья отменил два гола Тулузы, ливерпуьские жалуются на отмену гола за игру рукой. Все что надо знать об их "фактах" и жалобах на судей
Колбаса утомила
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Дорфи
Ответ Live_Kost
Да там и мяч отскочил от тела, а не прямо в руку попал. В любом случае Ливерпуль слабо очень отыграл
Слабо или не слабо отыграл Ливерпуль, но текущие правила игры рукой и их трактовки - это большая и глобальная проблема, которая затрагивает всех и всегда. Надо больше говорить об этом, чтобы наконец-то решили придумать адекватные правила или хотя бы придерживались существующих
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Obdob
Какой же это позор! В очередной раз убили Ливерпуль, не засчитав гол после явной игры рукой! Надо срочно требовать о переигровке!
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Ashley Carter
Касание Макки мяча никак не влияло на эпизод
Ни один игрок Тулузы не бежал на мяч и не убежал бы в атаку
Просто неадекватное решение судьи который хотел победы Тулузы
Пусть судья обьяснит миру почему так рука
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**Iscander**
Лелик, ты где?))))) Ну как там смеяться над МЮ в меньшинстве?))) Бумеранг в ..ко тебе прилетел. Ахххххххххаа
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Dennis Evans
Надо уже привыкнуть что судьи убивают Ливерпуль
3 гол это чистый гол и Маккалистер убирал руку
Если слепой крот со свистком это не видит то лучше вообще пускай не судит
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#SharkTeam
Судья отменил два гола Тулузы, ливерпуьские жалуются на отмену гола за игру рукой.
Все что надо знать об их "фактах" и жалобах на судей
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Михаил Блинов
Очень странно, что плечо - не рука, а подмышка - рука
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Зоновский петух
Очень странный судья. С каких пор подмышка это рука?
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