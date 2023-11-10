Бедард набрал 2+2 в матче с «Тампой» и возглавил гонку бомбардиров среди новичков НХЛ. У него 11 очков в 12 играх

Теги Тампа-Бэй Чикаго НХЛ Коннор Бедард Хоккей

Коннор Бедард набрал 2+2 с «Тампой» и возглавил гонку бомбардиров среди новичков.

Форвард «Чикаго» отметился результативными действиями в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Лайтнинг» (5:3). 

18-летний канадец впервые набрал более 1 очка за игру в лиге. 

В 12 матчах сезона на счету первого номера драфта-2023 стало 11 (7+4) баллов. 

Бедард возглавил гонку бомбардиров среди новичков, опередив группу игроков с 8 очками (среди них защитник Павел Минтюков из «Анахайма»). 

Также он единолично возглавил гонку снайперов среди новичков, опередив Марко Росси из «Миннесоты» (5 шайб в 13 играх). 

15 комментариев

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TOEWS
Ответ Кино Музыка
Я так понял, он на распутье. Создавать моменты другим бессмысленно, их запарывают, а быть только снайпером не совсем его. Ищет что-то среднее, нацеливаясь на ворота.
Вы пишите бред:) Коннор именно, что хорош как топ-плеймейкер и как топ-скорер. Это Остон Мэттьюс и Сид Кросби в одном теле.
+12
-2
+10
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dAArio
Ответ Как дела на заводе
Заброшенные шайбы в НХЛ 1 Уэйн Гретцки 894 2 Александр Овечкин 824 3 Горди Хоу 801 4 Яромир Ягр 766 5 Бретт Халл 741 ___________________ Бедард 7
Заброшенные шайбы в НХЛ 2023/2024
1 Остон Мэтьюз 13
2 Брок Босер 11
3 Кайл Коннор 11
4 Никита Кучеров 11
5 Давид Пастернак 10
_________________
17 Бедард 7
_________________
199 Александр Овечкин 2
+16
-11
+5
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ewok
Ответ dAArio
Заброшенные шайбы в НХЛ 2023/2024 1 Остон Мэтьюз 13 2 Брок Босер 11 3 Кайл Коннор 11 4 Никита Кучеров 11 5 Давид Пастернак 10 _________________ 17 Бедард 7 _________________ 199 Александр Овечкин 2
Возраст:
Овечкин 38 лет
Бебард 18 лет
+5
-2
+3
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Йети
Хорош ))
+5
-4
+1
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curdboy
На днях тут Бакс устроили историческую игру новичку-квотербеку Хьюстона Си Джей Страуду) Лайтнинг решили не отставать)))
В принципе, ожидаемо - после восторженной-то статьи Петухова))
+4
-3
+1
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circassian*
2+2 против Тампы это мощно
+9
-8
+1
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Владимир Кувшинов
Ответ TOEWS
Вы пишите бред:) Коннор именно, что хорош как топ-плеймейкер и как топ-скорер. Это Остон Мэттьюс и Сид Кросби в одном теле.
Ну ну полегче! Сравнивать его с Сидом пока очень рано!
+3
-2
+1
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TOEWS
Ответ Сергей Косомов
Зря Эдмонтон не танковали в том сезоне. Центрили бы 2 Конорка. Немца можно было бы через сезон сплавить. Ну или бы Конорка старшего - многот активов бы урвали.
Нефти на официальном уровне , должно быть запрещено драфтовать талантов поколения:)
И слава господи , что Бэдс ушел к нам. А не эту помойку с невменяшками в руководстве
+1
0
+1
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Ярик01
Вот как так снимают по разному, здесь в моментах кажется шикарные скорости, а обзор NYR скорости как в КХЛ
0
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Сергей Косомов
Зря Эдмонтон не танковали в том сезоне. Центрили бы 2 Конорка. Немца можно было бы через сезон сплавить. Ну или бы Конорка старшего - многот активов бы урвали.
0
0
0
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Ярик01
Ответ ewok
Возраст: Овечкин 38 лет Бебард 18 лет
То есть в общей таблице возраст человека, что дебютировал, не важен, а в сезоне нужно указывать? ))
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