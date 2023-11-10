Бедард набрал 2+2 в матче с «Тампой» и возглавил гонку бомбардиров среди новичков НХЛ. У него 11 очков в 12 играх
Коннор Бедард набрал 2+2 с «Тампой» и возглавил гонку бомбардиров среди новичков.
Форвард «Чикаго» отметился результативными действиями в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Лайтнинг» (5:3).
18-летний канадец впервые набрал более 1 очка за игру в лиге.
В 12 матчах сезона на счету первого номера драфта-2023 стало 11 (7+4) баллов.
Бедард возглавил гонку бомбардиров среди новичков, опередив группу игроков с 8 очками (среди них защитник Павел Минтюков из «Анахайма»).
Также он единолично возглавил гонку снайперов среди новичков, опередив Марко Росси из «Миннесоты» (5 шайб в 13 играх).
1 Остон Мэтьюз 13
2 Брок Босер 11
3 Кайл Коннор 11
4 Никита Кучеров 11
5 Давид Пастернак 10
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17 Бедард 7
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199 Александр Овечкин 2
Овечкин 38 лет
Бебард 18 лет
В принципе, ожидаемо - после восторженной-то статьи Петухова))
И слава господи , что Бэдс ушел к нам. А не эту помойку с невменяшками в руководстве