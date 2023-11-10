Бедард набрал 2+2 в матче с «Тампой» и возглавил гонку бомбардиров среди новичков НХЛ. У него 11 очков в 12 играх

Коннор Бедард набрал 2+2 с «Тампой» и возглавил гонку бомбардиров среди новичков.

Форвард « » отметился результативными действиями в матче регулярного чемпионата с «Лайтнинг» (5:3).

18-летний канадец впервые набрал более 1 очка за игру в лиге.

В 12 матчах сезона на счету первого номера драфта-2023 стало 11 (7+4) баллов.

возглавил гонку бомбардиров среди новичков, опередив группу игроков с 8 очками (среди них защитник Павел Минтюков из «Анахайма»).

Также он единолично возглавил гонку снайперов среди новичков, опередив Марко Росси из «Миннесоты» (5 шайб в 13 играх).