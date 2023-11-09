Ишмуратова о решении спортивных федераций отозвать иски из CAS: «Опять на мягких лапках. Может быть, все‑таки надо подняться с колен и сказать свое веское слово?»

Теги Светлана Ишмуратова CAS Биатлон

Ишмуратова высказалась о решении спортивных федераций отозвать иски из CAS.

«Наверное, было какое‑то централизованное решение по этому поводу. Мы, конечно, не владеем информацией по этому поводу, поэтому сложно сейчас это комментировать.

Не знаю, что они там решили, но выходит так, что опять на мягких лапках. Не понимаю этого. Сейчас это точно не получится. Да и не нужно это вообще. Хочется хоть немного показать характер. Сколько можно проглатывать обиды? Все бьют и на колени ставят. Может быть, все‑таки надо подняться с колен и сказать свое веское слово?

Сегодня подали, завтра забрали... Не по‑нашему это как‑то все. Отступать нельзя», – сказала двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Светлана Ишмуратова.

Все российские спортивные федерации отозвали из CAS иски на отстранение от международных стартов («Матч ТВ»)

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4 комментария

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Velirpa
колени - образ жизни что ли у них?
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Rolland Lessing
Один уже поднимался с колен, в ж... угодил
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Дружба11
все под каблуком тренерши у которой наполеоновские планы-выйти сухой из воды после грандиозного допинг скандала, и напару с подельником мусье лакерником организовать клубные соревы-всякие иски крайне мешают даме и мусье
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ta-tosha
Ответ Velirpa
колени - образ жизни что ли у них?
Ну да, рабство даже после отмены крепостного права никуда не делось, до сих пор сидит в мозгах
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