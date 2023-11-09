Ишмуратова о решении спортивных федераций отозвать иски из CAS: «Опять на мягких лапках. Может быть, все‑таки надо подняться с колен и сказать свое веское слово?»

Ишмуратова высказалась о решении спортивных федераций отозвать иски из CAS.

«Наверное, было какое‑то централизованное решение по этому поводу. Мы, конечно, не владеем информацией по этому поводу, поэтому сложно сейчас это комментировать.

Не знаю, что они там решили, но выходит так, что опять на мягких лапках. Не понимаю этого. Сейчас это точно не получится. Да и не нужно это вообще. Хочется хоть немного показать характер. Сколько можно проглатывать обиды? Все бьют и на колени ставят. Может быть, все‑таки надо подняться с колен и сказать свое веское слово?

Сегодня подали, завтра забрали... Не по‑нашему это как‑то все. Отступать нельзя», – сказала двукратная олимпийская чемпионка по биатлону .

Все российские спортивные федерации отозвали из CAS иски на отстранение от международных стартов («Матч ТВ»)