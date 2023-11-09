«Лада» вернулась на первое место на Востоке, победив «Ак Барс» во второй раз в сезоне КХЛ
«Лада» вернула лидерство в таблице Восточной конференции.
Команда тренера Олега Браташа обыграла «Ак Барс» (3:2) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.
После второго периода тольяттинцы уступали 1:2, но в третьем отрезке игры забили дважды и одержали победу. Гол форварда Троя Джозефса на 54-й минуте принес команде победу.
«Лада» обыграла «Ак Барс» во второй раз подряд в нынешнем сезоне. Команды ранее встречались 27 октября – тогда тольяттинцы победили 6:3.
«Лада» набрала 39 очков в 30 матчах, опередила «Металлург» и «Ак Барс» (обе команды – по 38 баллов) и вновь возглавила таблицу Восточной конференции.
- Дата проведения
- 9 ноября, 18.00, «Лада-Арена»
Олд.
Большинство пижоним, стоя на прямых ногах ,вальяжно играем...Норм ,чё...молодцы.