«Лада» вернулась на первое место на Востоке, победив «Ак Барс» во второй раз в сезоне КХЛ

«Лада» вернула лидерство в таблице Восточной конференции.

Команда тренера обыграла «Ак Барс» (3:2) в матче Фонбет чемпионата .

После второго периода тольяттинцы уступали 1:2, но в третьем отрезке игры забили дважды и одержали победу. Гол форварда Троя Джозефса на 54-й минуте принес команде победу.

«Лада» обыграла «Ак Барс» во второй раз подряд в нынешнем сезоне. Команды ранее встречались 27 октября – тогда тольяттинцы победили 6:3.

« » набрала 39 очков в 30 матчах, опередила «Металлург» и « » (обе команды – по 38 баллов) и вновь возглавила таблицу Восточной конференции.