«Лада» вернулась на первое место на Востоке, победив «Ак Барс» во второй раз в сезоне КХЛ

Теги Ак Барс Лада Олег Браташ КХЛ Хоккей

«Лада» вернула лидерство в таблице Восточной конференции.

Команда тренера Олега Браташа обыграла «Ак Барс» (3:2) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

После второго периода тольяттинцы уступали 1:2, но в третьем отрезке игры забили дважды и одержали победу. Гол форварда Троя Джозефса на 54-й минуте принес команде победу.

«Лада» обыграла «Ак Барс» во второй раз подряд в нынешнем сезоне. Команды ранее встречались 27 октября – тогда тольяттинцы победили 6:3.

«Лада» набрала 39 очков в 30 матчах, опередила «Металлург» и «Ак Барс» (обе команды – по 38 баллов) и вновь возглавила таблицу Восточной конференции.

Лада – Ак Барс 3:2 (1:1, 0:1, 2:0)
Дата проведения
9 ноября, 18.00, «Лада-Арена»
Онлайн матча Видео
1:0 – 4 Шумаков (Солянников, Фисенко)
1:1 – 5 Семенов (Радулов, Шипачев)
1:2 – 26 Радулов (Шипачев, Войнов)
2:2 – 42 Кугрышев (Сафин, Солянников)
3:2 – 53 Джозефс (Минеев, Сафин)

18 комментариев

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Said Saidov
Эх барсики барсики, вы и в 90х так с Ладой мучались) даже немного рад, что опять тольятинский раздражитель вернулся)))
+13
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+13
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eftomolgy
Ого, Лада снова в лидерах! Прямо как в середине 90-х, когда они соперничали с Динамо за чемпионство
+13
-1
+12
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Ярославец75
Лада не перестает удивлять. Как в старые добрые времена! Прям жду очень встречи с ними. Ностальгия по сильной Ладе.
+7
0
+7
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HockeyMan
Уже сыграли почти половину сезона, а это уже приличная дистанция и если Лада занимает такие высокие места, это не просто так
+6
0
+6
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sd4fmwrvz8
Недолго ак барс был первым 😁лидер вернул себе лидерство в очной встрече 👏
+7
-1
+6
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Ярославец75
Ответ eftomolgy
Ого, Лада снова в лидерах! Прямо как в середине 90-х, когда они соперничали с Динамо за чемпионство
За чемпионство они соперничали с Динамо вначале 90х. Но это были классные времена. P. S олды поймут😁
+6
0
+6
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Triada
Улыбающийся Браташ - тренд сезона!)
+3
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Люблю Марго Робби
Ответ Ярославец75
За чемпионство они соперничали с Динамо вначале 90х. Но это были классные времена. P. S олды поймут😁
В 2005 вроде если мне память не изменяет финал был, тогда локаут был и точно помню Виктор Козлов и Даниус Зубрус тащили Ладу, но увы в финале без шансов получилось
+2
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Kaban
Красавцы!
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Sergey Smolensky
Внатуре машина
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zukov
Ответ Ярославец75
За чемпионство они соперничали с Динамо вначале 90х. Но это были классные времена. P. S олды поймут😁
Старая школа. Отлично, что мы вернулись.
Олд.
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IVAN-67
Лада-БРАВО и АПЛОДИСМЕНТЫ! Лишь бы мажорик не растащил команду. Шумаков удивляет , перезагрузка у него.
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Нурзаман Хасанов
Если Билл и дальше будет совать в основу своего любимчика Галиева ,то мы так и будем через раз играть и далеко не уедем...
Большинство пижоним, стоя на прямых ногах ,вальяжно играем...Норм ,чё...молодцы.
+1
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oberkorn
Lada golden knights
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Evgeny Trifonov
хозяева Поволжья и всего Востока
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Персональные данные Номер 67327384
Жигулевская Бавария продолжает деклассацию
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HockeyMan
Ответ Фамиль
Ну вспоминается выражение:- Такой хоккей нам не нужен... с Галимовом, Галиевым, Адамчуком, Свечниковым, Биляловым, Мифтаховым, Хенкелем, особенно с Войновым мы пойдём далеко... аж самому грустно стало пол состава пассажиров...
А вы хотите весь состав из Радуловых и Шипаяевых?) Или в Ладе все 20 игроков лучше тех, про кого вы написали?
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