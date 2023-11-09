Женская сборная России проиграла мужской команде U16 со счетом 0:16, по броскам – 4:49

Теги ФХР Павел Канарский женский хоккей сборная России U16 сборная России жен Хоккей

Женская сборная России провела матч против мужской юниорской команды.

Мужская сборная U16 одержала победу со счетом 16:0 в матче «Кубка Президентского спортивного клуба» в Минске 8 ноября. 

Сборная юниоров перебросала женскую команду 4:49.

«Мне понравилось, что женская сборная – организованная команда, видно, что у них есть система и структура игры. В отличие от нашей команды, они своей системы придерживались весь матч, а мы сбились.

Да, у ребят есть преимущество в скорости и силе, но именно по построению игры женская сборная России выглядит очень хорошо», – сказал главный тренер сборной России U16 Павел Канарский.

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3 комментария

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Назар Игорь
Кому понадобился этот цирк?
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цэсемьэр
Ответ Назар Игорь
Кому понадобился этот цирк?
а с кем ещё играть девчонкам? их команд и так по пальцам одной руки, а в условиях изоляции это единственный возможный спарринг.
сыграют с U15 в следующий раз
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Назар Игорь
Ответ цэсемьэр
а с кем ещё играть девчонкам? их команд и так по пальцам одной руки, а в условиях изоляции это единственный возможный спарринг. сыграют с U15 в следующий раз
Ну там будет 0:15, велика ли разница?
Это ещё вероятно силовые приëмы запретили, а без них это не хоккей а балаган.
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