Женская сборная России проиграла мужской команде U16 со счетом 0:16, по броскам – 4:49
Женская сборная России провела матч против мужской юниорской команды.
Мужская сборная U16 одержала победу со счетом 16:0 в матче «Кубка Президентского спортивного клуба» в Минске 8 ноября.
Сборная юниоров перебросала женскую команду 4:49.
«Мне понравилось, что женская сборная – организованная команда, видно, что у них есть система и структура игры. В отличие от нашей команды, они своей системы придерживались весь матч, а мы сбились.
Да, у ребят есть преимущество в скорости и силе, но именно по построению игры женская сборная России выглядит очень хорошо», – сказал главный тренер сборной России U16 Павел Канарский.
сыграют с U15 в следующий раз
Это ещё вероятно силовые приëмы запретили, а без них это не хоккей а балаган.