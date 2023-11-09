Игра «Милана» с «Ливерпулем» в финале-2005 – лучшая в истории ЛЧ по версии FourFourTwo. Победа «Барсы» над «ПСЖ» со счетом 6:1 – на втором месте
Финал 2005 года признан FourFourTwo лучшим матчем в истории Лиги чемпионов.
Игра, в которой «Ливерпуль», уступая 0:3 после первого тайма, обыграл «Милан» по пенальти, заняла первое место в рейтинге британского журнала.
В списке из 25 позиций первые десять строчек заняли:
1. «Милан» – «Ливерпуль» (3:3, 2:3 по пенальти), сезон-2004/05.
2. «Барселона» – «ПСЖ» (6:1), сезон-2016/17.
3. «Манчестер Юнайтед» – «Бавария» (2:1), сезон-1998/99.
4. «Милан» – «Барселона» (4:0), сезон-1993/94.
5. «Депортиво» – «Милан» (4:0), сезон-2003/04.
6. «Монако» – «Реал Мадрид» (3:1), сезон-2003/04.
7. «Ювентус» – «Манчестер Юнайтед» (2:3), сезон-1998/99
8. «Аякс» – «Тоттенхэм» (2:3), сезон-2018/2019.
9. «Боруссия» Дортмунд – «Малага» (3:2), сезон-2012/13.
10. «Вердер» – «Андерлехт» (5:3), сезон-1993/94.
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Барселона - Бавария 2:8
Топ-2
Барселона - Ливерпуль 0:4
Топ-3
Барселона - Рома 0:3
Как по-мне, неудаление Маскерано самое явное судейское убийство за последние четверть века.