Игра «Милана» с «Ливерпулем» в финале-2005 – лучшая в истории ЛЧ по версии FourFourTwo. Победа «Барсы» над «ПСЖ» со счетом 6:1 – на втором месте

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Финал 2005 года признан FourFourTwo лучшим матчем в истории Лиги чемпионов.

Игра, в которой «Ливерпуль», уступая 0:3 после первого тайма, обыграл «Милан» по пенальти, заняла первое место в рейтинге британского журнала.

В списке из 25 позиций первые десять строчек заняли:

1. «Милан» – «Ливерпуль» (3:3, 2:3 по пенальти), сезон-2004/05.

2. «Барселона» – «ПСЖ» (6:1), сезон-2016/17.

3. «Манчестер Юнайтед» – «Бавария» (2:1), сезон-1998/99.

4. «Милан» – «Барселона» (4:0), сезон-1993/94.

5. «Депортиво» – «Милан» (4:0), сезон-2003/04.

6. «Монако» – «Реал Мадрид» (3:1), сезон-2003/04.

7. «Ювентус» – «Манчестер Юнайтед» (2:3), сезон-1998/99

8. «Аякс» – «Тоттенхэм» (2:3), сезон-2018/2019.

9. «Боруссия» Дортмунд – «Малага» (3:2), сезон-2012/13.

10. «Вердер» – «Андерлехт» (5:3), сезон-1993/94.

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121 комментарий

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Джони Му
Ну как можно судейский матч поставить на второе место
+164
-47
+117
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alexmixer9
Великий судейский беспредел топ 2 и при этом нет например Ливерпуль - Барселона?)
+127
-32
+95
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Zidan GOAT
Ливерпуль 4-0 Барселона нет в списке, а позор имени Айтекина есть…
+76
-18
+58
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Arthurino
Отсутствие МЮ-Реал 4:3 хотя бы в тройке очень многословно говорит об этом портале. Еще в голову из действительно топ матчей пришли Челси-Ливерпуль 4:4, Ман Сити - Реал 4:3 и уж раз решили включать разгромы в одну калитку, то грех не добавить Ливерпуль-Барса и Бавария-Барса, но в целом десятки слишком мало для такого списка. Ну а матч Айтекин-ПСЖ и смысла нет комментировать
+48
-7
+41
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Morning Again
Победа Барсы над ПСЖ (6:1) в сезоне 16/17 это наверное место номер 1 в истории позорных матчей в ЛЧ
+44
-14
+30
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Djeday
Как можно один из самых позорных в истории современной ЛЧ поставить на 2е место?
+26
-3
+23
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takehiko
Ответ alexmixer9
Великий судейский беспредел топ 2 и при этом нет например Ливерпуль - Барселона?)
А как же Барселона-Бавария?)
+26
-3
+23
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takehiko
Ответ Александр Жук
да, классные 4-0 были, с дублем Месси
да, а мне больше понравилось 2:8
+21
-4
+17
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Андрей Евсеенко
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Это составлял фан барсы? Позор имени Айтекина включил, а где же матч против Ливерпуля с угловым или разнос той же барсы 3-0, 4-0 или 8-2?
+22
-6
+16
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ОттоДракула
Ответ Morning Again
Победа Барсы над ПСЖ (6:1) в сезоне 16/17 это наверное место номер 1 в истории позорных матчей в ЛЧ
Второе. Первое Челси-Барселона.
+15
-1
+14
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Maricone
мдэ, нет легендарной зарубы МЮ-Реал на ОТ, зато есть позорные судейские 6-1...
+12
-1
+11
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Денис Бояров
Ответ Djeday
Как можно один из самых позорных в истории современной ЛЧ поставить на 2е место?
ну справедливости ради, самым позорным был матч Челси с Барселоной
+12
-2
+10
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felixdyadya
А матч Эвребе- Челси какое место?
+14
-4
+10
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Buharoid
Без 8-2 смех, а не рейтинг.
+10
-1
+9
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Петроград
Я не фанат Реала или МЮ, но где, чёрт возьми, их 4:3?!
+8
-1
+7
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ta-tosha
Ответ Arthurino
Отсутствие МЮ-Реал 4:3 хотя бы в тройке очень многословно говорит об этом портале. Еще в голову из действительно топ матчей пришли Челси-Ливерпуль 4:4, Ман Сити - Реал 4:3 и уж раз решили включать разгромы в одну калитку, то грех не добавить Ливерпуль-Барса и Бавария-Барса, но в целом десятки слишком мало для такого списка. Ну а матч Айтекин-ПСЖ и смысла нет комментировать
Согласен. Как и вынос Барсы 4:0 в Ливерпуле в ЛЧ полуторным составом
+10
-3
+7
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Роман
Топ-1
Барселона - Бавария 2:8
Топ-2
Барселона - Ливерпуль 0:4
Топ-3
Барселона - Рома 0:3
+9
-3
+6
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Djeday
Ответ Денис Бояров
ну справедливости ради, самым позорным был матч Челси с Барселоной
поэтому я сказал один из.
+7
-1
+6
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sinkindragon@gmail.com
Ответ alexmixer9
Великий судейский беспредел топ 2 и при этом нет например Ливерпуль - Барселона?)
Я удивлен что в топе нет Ливерпуль - Челси 4:4 , тот матч навсегда у меня в памяти , 2009-й , но про него забыли из-за матча с Барсой
+6
0
+6
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Роман
Если ПСЖ-Барселона топ-2. То тогда Челси-Барселона 2009 топ-1.
+6
-1
+5
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lerno
Много позорно судейских матчей были...но судя по комментариям все единогласно в одном!!! Топ всех топов остаётся финал-2005!!!!! Только полный тормоз отрицать будет сей факт!!!!!
+4
0
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FOOTBALL Live
Ответ Real_v_dushe
Комментарий удален пользователем
да когда вы уже успокоитесь?
+5
-1
+4
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Pelerin
Ответ Экспертное мнение
Комментарий скрыт
Ты так пишешь, будто это единственная проблема в том матче))

Как по-мне, неудаление Маскерано самое явное судейское убийство за последние четверть века.
+14
-10
+4
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Денис Ширинов
Я бы отметил МЮ-Реал , 4-3
+5
-1
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Имя Фамилия
Чё за бред, поставили судейский позор на 2-е место. А 4:0 в первом матче, или 8:2 даже нет в рейтинге. Вообще из вылетов бчк можно весь рейтинг составить, всегда приятно смотреть как им накидывают полную авоську.
+3
0
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