Финал 2005 года признан FourFourTwo лучшим матчем в истории Лиги чемпионов.

Игра, в которой « », уступая 0:3 после первого тайма, обыграл «Милан» по пенальти, заняла первое место в рейтинге британского журнала.

В списке из 25 позиций первые десять строчек заняли:

1. «Милан» – «Ливерпуль» (3:3, 2:3 по пенальти), сезон-2004/05.

2. « » – « » (6:1), сезон-2016/17.

3. «Манчестер Юнайтед» – « » (2:1), сезон-1998/99.

4. «Милан» – «Барселона» (4:0), сезон-1993/94.

5. «Депортиво» – «Милан» (4:0), сезон-2003/04.

6. «Монако» – «Реал Мадрид» (3:1), сезон-2003/04.

7. « » – «Манчестер Юнайтед» (2:3), сезон-1998/99

8. «Аякс» – «Тоттенхэм» (2:3), сезон-2018/2019.

9. «Боруссия» Дортмунд – «Малага» (3:2), сезон-2012/13.

10. «Вердер» – «Андерлехт» (5:3), сезон-1993/94.

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