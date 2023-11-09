Первое звено «Авангарда» Ткачев, Буше и Спунер набрали по 4 очка в матче с ЦСКА. Рид сделал хет-трик, Владимир и Райан – по три передачи

Теги Авангард ЦСКА КХЛ Райан Спунер Владимир Ткачев 1995 Рид Буше Хоккей

Первое звено «Авангарда» набрало 12 очков в матче против ЦСКА.

Команда тренера Михаила Кравеца одержала победу со счетом 6:4 в игре Фонбет чемпионата КХЛ.

Во всех голах «Авангарда» приняло участие первое звено команды, в котором играют Владимир Ткачев, Райан Спунер и Рид Буше.

Буше сделал хет-трик, набрав 4 (3+1) очка. Ткачев и Спунер также записал на свой счет по четыре балла (1+3).

21 комментарий

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qpjhjf6wgw
Ответ sed3009
Западные "мешки" хотели перекрёстный плей-офф со второго раунда?! У них будет мало шансов с такой игрой. Это будет гегемония команд Востока. И никакого полуфинала кубка Гагарина любым армейцам. Максимум второй раунд. Аминь!
Я как болельщик Авы, скажу: по одной игре не судят, и ЦСКА далеко не «мешок».Всем добра
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grek087
Ответ bailen
Смогут ли омичи далеко уехать на одной тройке?
Почти все клубы нхл имеют супер ударные тройки, которые набирают львиную долю очков и приносят результат. И ничего. Почему здесь не должно работать? Команда у нас в целом боевая, потенциал до сих пор не раскрыт до конца, есть куда расти, но примерно во всех линиях есть интересные игроки, сочетания и самое главное место для прогресса. Это чувствуется. А все нытики, которые до сих пор не видят всех плюсов нашей обновлённой команды, прошу начать болеть за Спартак , Ладу и Торпедо. Интересные достойные команды. Реально, пока не поздно)
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Фёдор Кузнецов
Омск сейчас команда одного звена, хорошо это или плохо увидим в плей-офф
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badr
Все 6 шайб забрали, дали хоть бы Мартынову одну забросить.
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sed3009
Ответ qpjhjf6wgw
Я как болельщик Авы, скажу: по одной игре не судят, и ЦСКА далеко не «мешок».Всем добра
Трактор в предыдущем туре катком проехался по ЦСКА. СКА еле ноги унес сегодня.
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grek087
Ответ Ыжык
Одна тройка хорошо. Но другие чёт совсем без угроз сопернику. По сути первое звено и три четвёртых звена. Пьянов опять с минус 2. Может его как пайгина, на помощь крыльям?
Если у других троек не все получается, то это значит что есть куда расти и прогрессировать. Мне очень нравится команда. Даже Пьянов, который не портит в первой спецбригаде. Очень нравятся Венгр, Холодилин и Николишин. Разочаровывают только Гераськин и немного Шулак. Но Шулака не нужно дергать, он принесёт много пользы в дальнейшем. Ну и по вратарям: по большому счёту у нас есть три вратаря для похода за кубком. И это прекрасно!
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DenW
Ответ Габорик
Без него спецбригада большинства перестаёт быть эффективной :)
к стати да, иногда здорово на подборы успевает, ну и зарядить в касание с пятака может
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Hola Hola
Ответ sed3009
Трактор в предыдущем туре катком проехался по ЦСКА. СКА еле ноги унес сегодня.
Рано загадывать. Ближе к февралю станет примерно ясно кто в какой форме подходит.
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bailen
Смогут ли омичи далеко уехать на одной тройке?
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Юрец55
А никого не смутило, что Буше в меньшинстве стал столько играть?
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qpjhjf6wgw
Ответ sed3009
Трактор в предыдущем туре катком проехался по ЦСКА. СКА еле ноги унес сегодня.
Вспомним прошлый сезон, а именно Ак Барс, который к весне преобразился, и который тоже был в глубоком спаде. Ждем весны
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DenW
Мне почему то нравится такой Авангард, да 2 3 и 4 звено ни о чëм, зато когда первое звено на льду начинается искусство)
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Габорик
Ответ Ыжык
Одна тройка хорошо. Но другие чёт совсем без угроз сопернику. По сути первое звено и три четвёртых звена. Пьянов опять с минус 2. Может его как пайгина, на помощь крыльям?
Без него спецбригада большинства перестаёт быть эффективной :)
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RANGER55
Гераськин это просто дно какое-то…
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Ыжык
Одна тройка хорошо. Но другие чёт совсем без угроз сопернику. По сути первое звено и три четвёртых звена. Пьянов опять с минус 2. Может его как пайгина, на помощь крыльям?
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grek087
Ответ Ыжык
У нас нет трёх вратарей. У нас есть один бэкап, один неопытный и Вася. Так что два с натяжкой. Такой перекос на первую тройку чреват зависимостью. В по соперники могут вывести одного из лидеров и все, другие забивать не умееют.
Соглашусь только на обмен Гераськина на денежную компенсацию и возвращение Чинахова для усиления второй тройки. Мишуров блестяще играет. Думаю будет в раме пока не проиграет, потом дадут отдохнуть. А после него Демченко, который будет выгрызать место в составе. Есть кому играть. Не Самонов с Набоковым но тоже приличные вратари которые приносят победы
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Ыжык
Ответ grek087
Соглашусь только на обмен Гераськина на денежную компенсацию и возвращение Чинахова для усиления второй тройки. Мишуров блестяще играет. Думаю будет в раме пока не проиграет, потом дадут отдохнуть. А после него Демченко, который будет выгрызать место в составе. Есть кому играть. Не Самонов с Набоковым но тоже приличные вратари которые приносят победы
Демченко может быть и рад что то выгрызать , но у него не получится. Так что наша бригада это Проскуряков и Мишуров.
Как по мне нужно выгонять Шулака, потому что непонятно вообще играет. И брать вместо него иностранного центра. На чинахова я бы не рассчитывал, а вот заседа интересный вариант. Остальные звенья лепить из того что есть. Нужно второе звено. Ну и курьянову нужно думать над специальным тренером по развитию. Толку то от того что мы пихаем молодежь, они не готовы и подсказать некому. И такой человек в Омске есть. Он Михеева подвёл к кхл, Семёнова, того же Пьянова реанимировал. Но он дружка Курьянова Попова обидел, так что вряд-ли.
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