Первое звено «Авангарда» Ткачев, Буше и Спунер набрали по 4 очка в матче с ЦСКА. Рид сделал хет-трик, Владимир и Райан – по три передачи

Первое звено «Авангарда» набрало 12 очков в матче против ЦСКА.

Команда тренера Михаила Кравеца одержала победу со счетом 6:4 в игре Фонбет чемпионата .

Во всех голах « » приняло участие первое звено команды, в котором играют , и .

Буше сделал хет-трик, набрав 4 (3+1) очка. Ткачев и Спунер также записал на свой счет по четыре балла (1+3).