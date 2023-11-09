Первое звено «Авангарда» Ткачев, Буше и Спунер набрали по 4 очка в матче с ЦСКА. Рид сделал хет-трик, Владимир и Райан – по три передачи
Первое звено «Авангарда» набрало 12 очков в матче против ЦСКА.
Команда тренера Михаила Кравеца одержала победу со счетом 6:4 в игре Фонбет чемпионата КХЛ.
Во всех голах «Авангарда» приняло участие первое звено команды, в котором играют Владимир Ткачев, Райан Спунер и Рид Буше.
Буше сделал хет-трик, набрав 4 (3+1) очка. Ткачев и Спунер также записал на свой счет по четыре балла (1+3).
Как по мне нужно выгонять Шулака, потому что непонятно вообще играет. И брать вместо него иностранного центра. На чинахова я бы не рассчитывал, а вот заседа интересный вариант. Остальные звенья лепить из того что есть. Нужно второе звено. Ну и курьянову нужно думать над специальным тренером по развитию. Толку то от того что мы пихаем молодежь, они не готовы и подсказать некому. И такой человек в Омске есть. Он Михеева подвёл к кхл, Семёнова, того же Пьянова реанимировал. Но он дружка Курьянова Попова обидел, так что вряд-ли.