«Ман Сити»-2022/23 – лучшая британская команда по версии FourFourTwo. «МЮ»-1998/99 – на 2-м месте, «Арсенал»-2003/04 – на 9-м

«Манчестер Сити» образца прошлого сезона назван лучшей британской командой.

«Горожане», выигравшие Лигу чемпионов, и Кубок Англии, заняли первое место в рейтинге, составленном FourFourTwo.

Первая десятка списка, насчитывающего 32 позиции, включает:

1. « »-2022/23, 3 трофея.

2. «Манчестер Юнайтед»-1998/99, 3 трофея.

3. « »-1966/67, 5 трофеев.

4. «Манчестер Сити» с 2017 по 2019 год, 6 трофеев.

5. «Ливерпуль» с 2018 по 2020 год, 4 трофея.

6. «Челси» с 2004 по 2006 год, 4 трофея.

7. « »-1967/68, 2 трофея.

8. « »-1976/77, 4 трофея.

9. «Арсенал»-2003/04, 1 трофей.

10. «Манчестер Юнайтед» с 1992 по 1994 год, 5 трофеев.

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