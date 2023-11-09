«Ман Сити»-2022/23 – лучшая британская команда по версии FourFourTwo. «МЮ»-1998/99 – на 2-м месте, «Арсенал»-2003/04 – на 9-м
«Манчестер Сити» образца прошлого сезона назван лучшей британской командой.
«Горожане», выигравшие Лигу чемпионов, АПЛ и Кубок Англии, заняли первое место в рейтинге, составленном FourFourTwo.
Первая десятка списка, насчитывающего 32 позиции, включает:
1. «Манчестер Сити»-2022/23, 3 трофея.
2. «Манчестер Юнайтед»-1998/99, 3 трофея.
3. «Селтик»-1966/67, 5 трофеев.
4. «Манчестер Сити» с 2017 по 2019 год, 6 трофеев.
5. «Ливерпуль» с 2018 по 2020 год, 4 трофея.
6. «Челси» с 2004 по 2006 год, 4 трофея.
7. «Манчестер Юнайтед»-1967/68, 2 трофея.
8. «Ливерпуль»-1976/77, 4 трофея.
9. «Арсенал»-2003/04, 1 трофей.
10. «Манчестер Юнайтед» с 1992 по 1994 год, 5 трофеев.
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-ЛЧ
-финал ЛЧ
-3 АПЛ
Просто знай если тебя таким элементарным вещам не научили
Ливерпуль сам виноват. Когда могли перебить 100 очков сдулись
Челси играл по 2 матча.
"Лесники" Клаффа одиннадцатые?
особенно если сравнить условия, в которых играли в 90х - начале 00х, с нынешними)) выпусти этих неженок в те условия, вой по поводу полей стоял бы до небес))