«Ман Сити»-2022/23 – лучшая британская команда по версии FourFourTwo. «МЮ»-1998/99 – на 2-м месте, «Арсенал»-2003/04 – на 9-м

Теги Манчестер Юнайтед Ливерпуль высшая лига Шотландия Селтик Манчестер Сити премьер-лига Англия Арсенал рейтинги Футбол

«Манчестер Сити» образца прошлого сезона назван лучшей британской командой.

«Горожане», выигравшие Лигу чемпионов, АПЛ и Кубок Англии, заняли первое место в рейтинге, составленном FourFourTwo.

Первая десятка списка, насчитывающего 32 позиции, включает:

1. «Манчестер Сити»-2022/23, 3 трофея.

2. «Манчестер Юнайтед»-1998/99, 3 трофея.

3. «Селтик»-1966/67, 5 трофеев.

4. «Манчестер Сити» с 2017 по 2019 год, 6 трофеев.

5. «Ливерпуль» с 2018 по 2020 год, 4 трофея.

6. «Челси» с 2004 по 2006 год, 4 трофея.

7. «Манчестер Юнайтед»-1967/68, 2 трофея.

8. «Ливерпуль»-1976/77, 4 трофея.

9. «Арсенал»-2003/04, 1 трофей.

10. «Манчестер Юнайтед» с 1992 по 1994 год, 5 трофеев.

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56 комментариев

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Сандыбек Хусаинов
МЮ 07-11 для вас шутка?
+45
-16
+29
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Кашшай Чакырович
Так и есть 3 титула АПЛ подряд , требл и в плей офф лиги чемпионов , прошли всех со счётом 18-3 это просто космос ! Все по делу сильнейшая команда Англии в истории всего британского футбола !
+31
-17
+14
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Lindeman
Ответ Сандыбек Хусаинов
МЮ 07-11 для вас шутка?
Длинный период указал, в рейтинге максимум 2 сезона
+13
0
+13
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corazón blanco
Ответ Евгений Есиков
Лучшая команда АПЛ это Лестер в чемпионский период...
А почему не Блэкберн?
+7
0
+7
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TaR
Англичане настолько дерзкие уже, что с небольшой охотой включают в рейтинг клубы, которые выиграли ЛЧ)
+6
0
+6
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JuVero
Ливерпуль должен быть выше. Выше того же Сити (17) сезона.
+15
-9
+6
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#SharkTeam
Ответ JuVero
Ливерпуль должен быть выше. Выше того же Сити (17) сезона.
Почему? Тот Сити выбил 100 очков, внутренний требл, обходил тот же ливер в чемпионате. А не будь драмы со шпорами может и ливер не взял бы свою лч
+8
-4
+4
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Гномович!
МЮ 07-09
-ЛЧ
-финал ЛЧ
-3 АПЛ
+4
0
+4
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Football_legend
Ответ CyberUnited
А без учета финансовых нарушений, фейковых спонсоров и нарисованных доходов?)
Тогда МАню эпохи позднего Ферги и Уэбба был бы еще ниже
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Дарья Степанова
Ответ Эксперимент
Ну тут по факту. Манчестер Сити сильнейший клуб в мире на момент выигрыша требла.
Школьник-мир существовал до прихода шейхов в Манчестер Сити
Просто знай если тебя таким элементарным вещам не научили
+5
-3
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Godare88
Ответ Кашшай Чакырович
Так и есть 3 титула АПЛ подряд , требл и в плей офф лиги чемпионов , прошли всех со счётом 18-3 это просто космос ! Все по делу сильнейшая команда Англии в истории всего британского футбола !
Вы смотрели все сезоны в истории всего британского футбола?
+6
-4
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CyberUnited
А без учета финансовых нарушений, фейковых спонсоров и нарисованных доходов?)
+8
-6
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Эксперимент
Ответ Иван Иванов
Ливерпуль 18-20 слишком занижен на мой взгляд. Они должны быть, как минимум на втором месте и даже поспорить за первое место.
Конечно, требл - это же фигня и звание лучшего клуба в мире - это фигня)
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#SharkTeam
Логика понятна, первые три треблы, далее самая сильная без них, 100очковый сезон и внутренний требл.
Ливерпуль сам виноват. Когда могли перебить 100 очков сдулись
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Nurbek Jarylkhanov
Ну тут все по полкам, чего стоит полуфинал ЛЧ на Этихаде ответный, просто наслаждение. Но важно отметить что у этой команды Пепа еще есть куда рости. В ближайшее время надо будет обновить :)
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Михаил Блинов
Ответ Эксперимент
Ну тут по факту. Манчестер Сити сильнейший клуб в мире на момент выигрыша требла.
Сити, на равные с ПСЖ и Ньюкаслом худшее, что может быть в истории футбола в принципе.
+6
-5
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Proper Chels
Ответ Любезный Коссутий
Комментарий удален пользователем
Ты перепутал с сезоном 19/20, когда Бавария выиграла.
Челси играл по 2 матча.
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Кашшай Чакырович
Ответ Godare88
Вы смотрели все сезоны в истории всего британского футбола?
Если ни один клуб не показывал таких результатов и цифр близко , а футбол я смотрю 30 лет !
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Ruscello
У МЮ были команды и посильнее 1999г.
"Лесники" Клаффа одиннадцатые?
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#SharkTeam
Ответ vladimir.kostrichko
Видимо в офисе мансура составляли список...
Видимо Ливерпуль никогда не выигрывал треблы)
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Мастер снижения зарплат в Барселоне
МЮ сэра лучше.
особенно если сравнить условия, в которых играли в 90х - начале 00х, с нынешними)) выпусти этих неженок в те условия, вой по поводу полей стоял бы до небес))
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#SharkTeam
Ответ Михаил Блинов
Сити, на равные с ПСЖ и Ньюкаслом худшее, что может быть в истории футбола в принципе.
Не то что эти ваши мешки Берлускони, ламповые пармалаты и прочие баварии
+2
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Born is the King
Бред школоты. Ситя 2017-2019 это команда которая позорилась против Монако, Лиона, Тоттенхэма итп, она даже в 10ке не должна быть
+8
-7
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alexmixer9
Ответ Born is the King
Этот рейтинг не учитывает уровень конкуренции и команд. В начале 2000х за титул АПЛ боролись Челси Моуринью, МЮ Фергюсона и Арсенал Венгера с пиковым составом и за место в ЛЧ Ливер Бенитеса, которая будет посильнее Ливера Клопа например. Титул в такой эпохе намного выше ценится,чем титул в эпоху спада топ клубов
Слишком спорно что Ливерпуль Клоппа слабее Бенитеса, а так в целом да конкуренция на уровне была
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Заур Алиев
Манчестер Юнайтед сезона 1998-1999 тут на 2-м месте из-за итогого требла, а по уровню игры даже в 10-ке не должно быть, на соплях выигранная АПЛ, дичайший отскок в финале ЛЧ с Баварией, за счёт характера вытащили сезон.
+3
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