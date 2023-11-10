Зуб забросил шайбу в 1-м матче после травмы. У защитника «Оттавы» 2+2 в 5 играх сезона

Теги Оттава Ванкувер НХЛ Артем Зуб Хоккей

Артем Зуб забросил шайбу в 1-м матче после травмы.

Защитник «Оттавы» отличился в игре регулярного чемпионата НХЛ против «Ванкувера» (2:5). После дальнего броска россиянина шайба зашла в ворота, отскочив от Элиаса Петтерссона. 

Зуб пропустил 3 недели после травмы, полученной в матче с «Вашингтоном». После броска Александра Овечкина шайба отскочила ему в голову

В активе 28-летнего игрока стало 4 (2+2) очка в 5 играх. 

Сегодня Артем (21:12, 2:24 – в меньшинстве, «0») отметился 2 бросками в створ, 4 силовыми приемами и 2 блоками. 

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