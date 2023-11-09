«Спартак» возглавил таблицу Западной конференции. Команда Жамнова выиграла 4 из 5 последних игр

Теги Нефтехимик Спартак Алексей Жамнов КХЛ Хоккей

«Спартак» выиграл третий матч подряд в КХЛ.

Команда тренера Алексея Жамнова обыграла «Нефтехимик» (4:1) в игре Фонбет чемпионата КХЛ.

Ранее красно-белые победили СКА (3:2) и «Торпедо» (4:3). В общей сложности команда выиграла четыре из пяти последних матчей.

«Спартак» возглавил таблицу Западной конференции, набрав 42 очка в 29 матчах.

Столько же набранных баллов у «Динамо», занимающего вторую позицию но у красно-белых больше побед в основное время – 19 против 15.

5 комментариев

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Сергей
Спартак с победой, Молодцы, впереди Лада, не расслабляться, так держать.
+9
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Alexey Catalonsky
Очередной прекрасный матч! Силовой от Порядина чертова классика!
+6
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+6
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HockeyMan
Неужели в этом сезоне от запада могут быть другие лидеры в плей офф? Очень бы это хотелось
+5
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+5
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Игорь Романов
Спартачи просто молодцы! Давно я такого хоккея не видел! Напомнили команду 80-х с Якушевым, Шалимовым Шепелевым... Тогда мне хоккей в их исполнении нравился очень.
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pizzatcarizza
Ответ HockeyMan
Неужели в этом сезоне от запада могут быть другие лидеры в плей офф? Очень бы это хотелось
все к этому идет )
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