«Спартак» возглавил таблицу Западной конференции. Команда Жамнова выиграла 4 из 5 последних игр
«Спартак» выиграл третий матч подряд в КХЛ.
Команда тренера Алексея Жамнова обыграла «Нефтехимик» (4:1) в игре Фонбет чемпионата КХЛ.
Ранее красно-белые победили СКА (3:2) и «Торпедо» (4:3). В общей сложности команда выиграла четыре из пяти последних матчей.
«Спартак» возглавил таблицу Западной конференции, набрав 42 очка в 29 матчах.
Столько же набранных баллов у «Динамо», занимающего вторую позицию но у красно-белых больше побед в основное время – 19 против 15.
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