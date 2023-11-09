«Спартак» возглавил таблицу Западной конференции. Команда Жамнова выиграла 4 из 5 последних игр

«Спартак» выиграл третий матч подряд в КХЛ.

Команда тренера обыграла « » (4:1) в игре Фонбет чемпионата .

Ранее красно-белые победили СКА (3:2) и «Торпедо» (4:3). В общей сложности команда выиграла четыре из пяти последних матчей.

возглавил таблицу Западной конференции, набрав 42 очка в 29 матчах.

Столько же набранных баллов у «Динамо», занимающего вторую позицию но у красно-белых больше побед в основное время – 19 против 15.