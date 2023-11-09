Клопп о 2:3 с «Тулузой»: «Заслуженное поражение, «Ливерпуль» проиграл все ключевые единоборства. Но Мак Аллистер не играл рукой, как по мне, мы могли набрать очко»

Теги Тулуза Ливерпуль премьер-лига Англия Юрген Клопп лига 1 Франция Лига Европы УЕФА Алексис Мак Аллистер Футбол

Юрген Клопп недоволен поражением «Ливерпуля» от «Тулузы» (2:3) в Лиге Европы.

«Поражение абсолютно заслуженное, потому что соперник выиграл почти все ключевые единоборства. Ситуаций, в которых мы должны были выиграть борьбу за мяч, но не сделали этого, было слишком много.

К тому же мы как минимум дважды подарили мяч, в одном случае был гол, во втором – еще один, но не помню, засчитали его или нет. В случае с третьим голом была контратака, последняя линия расположилась слишком глубоко. С точки зрения обороны мы сыграли недостаточно хорошо.

Когда пропускаешь три гола, нужно много забивать для победы, и мы почти сумели набрать очко. Игра от этого лучше не стала бы, но лучше стало бы наше положение в таблице. Но приходится принять то, что есть. Все заслуженно.

Как по мне, Мак Аллистер не играл рукой, но как я могу решать такие вопросы? Мяч попал в грудь, и я не видел, чтобы потом он задел руку. Возможно, судьи видели другие кадры, не те, что я. При этом я слышал, что, возможно, мы должны были бить пенальти в другой ситуации.

Вообще говоря, меня больше беспокоит наша игра, я бы хотел, чтобы мы сыграли лучше. Это для меня главная проблема сегодня. Нужно было играть намного более агрессивно», – сказал главный тренер «Ливерпуля».

Матч обслуживала бригада судей под руководством Георгия Кабакова.

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23 комментария

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Ashley Carter
Ответ #SharkTeam
Не красят Клоппа такие заявления про гол
Иди болей за нефтекачку
+10
-3
+7
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Мукунку хороший
Ответ Ashley Carter
Просто разьясняю Судья слушает что говорят коллеги на ВАР Судья засчитывает гол Сразу же слышит что ему в ухо что-то сказали Бежит смотреть сам Не засчитывает гол якобы рука Все бы может и нормально,но эпизод с рукой Маккалистера уже на ВАР просмотрен и решение-гол-судья должен был смотреть возможный пенальти в ворота Тулузы
Хватит фантазий.. рука была 200%.. Но судья тормоз.. а поражение по делу
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+5
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Ashley Carter
Просто разьясняю
Судья слушает что говорят коллеги на ВАР
Судья засчитывает гол
Сразу же слышит что ему в ухо что-то сказали
Бежит смотреть сам
Не засчитывает гол якобы рука
Все бы может и нормально,но эпизод с рукой Маккалистера уже на ВАР просмотрен и решение-гол-судья должен был смотреть возможный пенальти в ворота Тулузы
+6
-5
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Игорь Дидорчук (DIDO)
А что там за правилом связанное с рукавом футболки ? Я может не в курсе каких-то изменений,но было что эту часть не считают " игра рукой" ,тк её некуда девать. Или я не прав ? хз
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Семён Жуйло
А что Ливерпуль проиграл в ЛЕ? Абсолютно ничего. Уверенное первое место, и две игры со слабейшими в группе. Я лично ни секунды не сомневаюсь, что Ливерпуль останется на первом месте.
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Бедякович
Ну и где же это ходячее ЧСВ, которое должно объяснить нам, что, на самом деле, французы называют этот город Тулуз?
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King_X
Ответ kaka10
Судья действительно отменил гол под давлением игроков и стадиона. Там мяч отскочил от груди в руку. Такое уже давно не свистят, особенно в центре поля
При голе любую руку свистят
Был гол Месси, когда чуть ли не в центре поля при приёме слегка задел локоть, он побежал, обвел половину команды соперников и забил
Но гол отменили
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Ненавидящий2.0
Ответ kaka10
Судья действительно отменил гол под давлением игроков и стадиона. Там мяч отскочил от груди в руку. Такое уже давно не свистят, особенно в центре поля
это касается игроков обороны, любая игра рукой в атаке, даже случайная - это рука
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King_X
Ответ Ashley Carter
Просто разьясняю Судья слушает что говорят коллеги на ВАР Судья засчитывает гол Сразу же слышит что ему в ухо что-то сказали Бежит смотреть сам Не засчитывает гол якобы рука Все бы может и нормально,но эпизод с рукой Маккалистера уже на ВАР просмотрен и решение-гол-судья должен был смотреть возможный пенальти в ворота Тулузы
Вчера с Кейном засчитали, посмотрев на ВАР
Затем, уже чуть лм нк разыгрывали, как повторно смотреть начали
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Ashley Carter
Ответ Obdob
Только я решил, что клоп впервые за долго время дал адекватное интервью, но как только дошло дело до руки Макалистера, все вернулось на круги своя. Какой же он все-таки неисправимый лицемер.
С кем Тоттенхэм играет в еврокубках?
+2
-2
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Андрей Andrey
Ответ Obdob
ТТХ в этом сезоне не играет в еврокубках, да Ливер лучше бы не играл - меньше бы позорил АПЛ
ХАХАХХА НЕ ИГРАЕТ ттх ОН ДО СИХ ПОР ОТ ЧЕЛСИ ОТХОДИТ
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Ненавидящий2.0
Ответ Ashley Carter
С кем Тоттенхэм играет в еврокубках?
сам он лицемер - этого достаточно
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