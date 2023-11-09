Клопп о 2:3 с «Тулузой»: «Заслуженное поражение, «Ливерпуль» проиграл все ключевые единоборства. Но Мак Аллистер не играл рукой, как по мне, мы могли набрать очко»

Юрген Клопп недоволен поражением «Ливерпуля» от «Тулузы» (2:3) в Лиге Европы.

«Поражение абсолютно заслуженное, потому что соперник выиграл почти все ключевые единоборства. Ситуаций, в которых мы должны были выиграть борьбу за мяч, но не сделали этого, было слишком много.

К тому же мы как минимум дважды подарили мяч, в одном случае был гол, во втором – еще один, но не помню, засчитали его или нет. В случае с третьим голом была контратака, последняя линия расположилась слишком глубоко. С точки зрения обороны мы сыграли недостаточно хорошо.

Когда пропускаешь три гола, нужно много забивать для победы, и мы почти сумели набрать очко. Игра от этого лучше не стала бы, но лучше стало бы наше положение в таблице. Но приходится принять то, что есть. Все заслуженно.

Как по мне, Мак Аллистер не играл рукой, но как я могу решать такие вопросы? Мяч попал в грудь, и я не видел, чтобы потом он задел руку. Возможно, судьи видели другие кадры, не те, что я. При этом я слышал, что, возможно, мы должны были бить пенальти в другой ситуации.

Вообще говоря, меня больше беспокоит наша игра, я бы хотел, чтобы мы сыграли лучше. Это для меня главная проблема сегодня. Нужно было играть намного более агрессивно», – сказал главный тренер « ».

Матч обслуживала бригада судей под руководством Георгия Кабакова.

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