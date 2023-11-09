Клопп о 2:3 с «Тулузой»: «Заслуженное поражение, «Ливерпуль» проиграл все ключевые единоборства. Но Мак Аллистер не играл рукой, как по мне, мы могли набрать очко»
Юрген Клопп недоволен поражением «Ливерпуля» от «Тулузы» (2:3) в Лиге Европы.
«Поражение абсолютно заслуженное, потому что соперник выиграл почти все ключевые единоборства. Ситуаций, в которых мы должны были выиграть борьбу за мяч, но не сделали этого, было слишком много.
К тому же мы как минимум дважды подарили мяч, в одном случае был гол, во втором – еще один, но не помню, засчитали его или нет. В случае с третьим голом была контратака, последняя линия расположилась слишком глубоко. С точки зрения обороны мы сыграли недостаточно хорошо.
Когда пропускаешь три гола, нужно много забивать для победы, и мы почти сумели набрать очко. Игра от этого лучше не стала бы, но лучше стало бы наше положение в таблице. Но приходится принять то, что есть. Все заслуженно.
Как по мне, Мак Аллистер не играл рукой, но как я могу решать такие вопросы? Мяч попал в грудь, и я не видел, чтобы потом он задел руку. Возможно, судьи видели другие кадры, не те, что я. При этом я слышал, что, возможно, мы должны были бить пенальти в другой ситуации.
Вообще говоря, меня больше беспокоит наша игра, я бы хотел, чтобы мы сыграли лучше. Это для меня главная проблема сегодня. Нужно было играть намного более агрессивно», – сказал главный тренер «Ливерпуля».
Матч обслуживала бригада судей под руководством Георгия Кабакова.
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Судья слушает что говорят коллеги на ВАР
Судья засчитывает гол
Сразу же слышит что ему в ухо что-то сказали
Бежит смотреть сам
Не засчитывает гол якобы рука
Все бы может и нормально,но эпизод с рукой Маккалистера уже на ВАР просмотрен и решение-гол-судья должен был смотреть возможный пенальти в ворота Тулузы
Был гол Месси, когда чуть ли не в центре поля при приёме слегка задел локоть, он побежал, обвел половину команды соперников и забил
Но гол отменили
Затем, уже чуть лм нк разыгрывали, как повторно смотреть начали