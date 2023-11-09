Лига Европы. «Ливерпуль» сыграет с «Тулузой», «Аякс» примет «Брайтон», «Арис» Кокорина в гостях у «Бетиса»

«Ливерпуль» в гостях сыграет с «Тулузой» в 4-м туре группового этапа Лиги Европы.

Также в четверг « » примет на своем поле « », « » сыграет с « », «Арис» Александра Кокорина отправится на выезд к «Бетису», « » на выезде сыграет с «Карабахом», «Рома» – со «Славией».

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Групповой этап

4-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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