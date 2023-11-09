Лига Европы. «Ливерпуль» сыграет с «Тулузой», «Аякс» примет «Брайтон», «Арис» Кокорина в гостях у «Бетиса»
«Ливерпуль» в гостях сыграет с «Тулузой» в 4-м туре группового этапа Лиги Европы.
Также в четверг «Аякс» примет на своем поле «Брайтон», «Вест Хэм» сыграет с «Олимпиакосом», «Арис» Александра Кокорина отправится на выезд к «Бетису», «Байер» на выезде сыграет с «Карабахом», «Рома» – со «Славией».
Лига Европы
Групповой этап
4-й тур
- Дата проведения
- 9 ноября, 20.45, «им. Тофика Бахрамова»
- Дата проведения
- 9 ноября, 20.45, «Синобо Стэдиум»
- Дата проведения
- 9 ноября, 20.45, «АЕК-Арена»
- Дата проведения
- 9 ноября, 20.45, «Стадиум де Тулуз»
- Дата проведения
- 9 ноября, 20.45, «Йохан Кройфф Арена»
- Дата проведения
- 9 ноября, 20.45, «Стад де Женев»
- Дата проведения
- 9 ноября, 20.45, «Вальдштадион»
- Дата проведения
- 9 ноября, 20.45, «Роазон Парк»
- Дата проведения
- 9 ноября, 23.00, «Олимпийский стадион»
- Дата проведения
- 9 ноября, 23.00, «Бенито Вильямарин»
- Дата проведения
- 9 ноября, 23.00, «OPAP Arena»
- Дата проведения
- 9 ноября, 23.00, «Нюа Уллеви»
- Дата проведения
- 9 ноября, 23.00, «Европа-Парк-Штадион»
- Дата проведения
- 9 ноября, 23.00, «Адзурри д′Италия»
- Дата проведения
- 9 ноября, 23.00, «Айброкс»
- Дата проведения
- 9 ноября, 23.00, «Жозе Алваладе»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!
и сообщите пожалуйста участь клуба, который кто то мог бы перевести как "бассейн с печенью" ? ))
Блин, вспомнил, как он однажды написал один из самых топовых комментов в истории Спортса ) Была новость о том, что в Египте четверо грабителей в масках Салаха напали на магазин, и Манся написал "Их повязали потому, что возле кассы они упали, и начали требовать пенки", это просто ааааахаха ))))