Лига Европы. «Ливерпуль» сыграет с «Тулузой», «Аякс» примет «Брайтон», «Арис» Кокорина в гостях у «Бетиса»

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«Ливерпуль» в гостях сыграет с «Тулузой» в 4-м туре группового этапа Лиги Европы.

Также в четверг «Аякс» примет на своем поле «Брайтон», «Вест Хэм» сыграет с «Олимпиакосом», «Арис» Александра Кокорина отправится на выезд к «Бетису», «Байер» на выезде сыграет с «Карабахом», «Рома» – со «Славией».

Лига Европы

Групповой этап

4-й тур

Карабах Азербайджан – Байер Германия
Дата проведения
9 ноября, 20.45, «им. Тофика Бахрамова»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Славия Чехия – Рома Италия
Дата проведения
9 ноября, 20.45, «Синобо Стэдиум»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Маккаби Хайфа Израиль – Вильярреал Испания
Дата проведения
9 ноября, 20.45, «АЕК-Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Тулуза Франция – Ливерпуль Англия
Дата проведения
9 ноября, 20.45, «Стадиум де Тулуз»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Аякс Нидерланды – Брайтон Англия
Дата проведения
9 ноября, 20.45, «Йохан Кройфф Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Серветт Швейцария – Шериф Молдова
Дата проведения
9 ноября, 20.45, «Стад де Женев»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

ЛАСК Австрия – Юнион Бельгия
Дата проведения
9 ноября, 20.45, «Вальдштадион»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Ренн Франция – Панатинаикос Греция
Дата проведения
9 ноября, 20.45, «Роазон Парк»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Вест Хэм Англия – Олимпиакос Греция
Дата проведения
9 ноября, 23.00, «Олимпийский стадион»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Бетис Испания – Арис Лимасол Кипр
Дата проведения
9 ноября, 23.00, «Бенито Вильямарин»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

АЕК Греция – Марсель Франция
Дата проведения
9 ноября, 23.00, «OPAP Arena»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Хэкен Швеция – Мольде Норвегия
Дата проведения
9 ноября, 23.00, «Нюа Уллеви»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Фрайбург Германия – ТСЦ Бачка Топола Сербия
Дата проведения
9 ноября, 23.00, «Европа-Парк-Штадион»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Аталанта Италия – Штурм Австрия
Дата проведения
9 ноября, 23.00, «Адзурри д′Италия»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Рейнджерс Шотландия – Спарта Прага Чехия
Дата проведения
9 ноября, 23.00, «Айброкс»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Спортинг Португалия – Ракув Польша
Дата проведения
9 ноября, 23.00, «Жозе Алваладе»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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10 комментариев

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Sergey Kuznetsov
Ответ Заяцволк
Тулуза здесь очевидно проигрывает, потому, что to lose - это значит "проигрывать", ну а наш соответственно выигрывает
чей это наш?)
и сообщите пожалуйста участь клуба, который кто то мог бы перевести как "бассейн с печенью" ? ))
+4
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Direct free kick
Удачи Роме!
+1
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Sergey Kuznetsov
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Удачи величайшему в мире. Футболист, у которого считают каждый пас, рождается раз в 100 лет
Заболотный не играет в еврокубках
+2
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Sergey Kuznetsov
Ответ Заяцволк
Ну как чей, наш - болельщиков, мы болеем за него, поэтому наш ) А бассейн с печенью - это тот клуб, где один египетский игрок ныряет постоянно в бассейн, и пенки требует ? Ну если пенку поставят, тогда победит, а если нет, то увы )
ну если вы так отзываетесь об игре египетского игрока, то матчи бассейна вы явно не смотрите) ливерный болельщик из вас слабоватый, болейте за свою пожилую синьору))
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Заяцволк
Тулуза здесь очевидно проигрывает, потому, что to lose - это значит "проигрывать", ну а наш соответственно выигрывает
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Любезный Коссутий
удачи итальянским клубам
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Тюменец
Очень похоже, что плей-офф ЛЕ в этом сезоне, будет как никогда богат на сильные клубы, хотя уровень их амбиций, возможно, в этом турнире, не очень высок.
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Заяцволк
Ответ Sergey Kuznetsov
чей это наш?) и сообщите пожалуйста участь клуба, который кто то мог бы перевести как "бассейн с печенью" ? ))
Ну как чей, наш - болельщиков, мы болеем за него, поэтому наш ) А бассейн с печенью - это тот клуб, где один египетский игрок ныряет постоянно в бассейн, и пенки требует ? Ну если пенку поставят, тогда победит, а если нет, то увы )
+1
-1
0
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Заяцволк
Ответ Sergey Kuznetsov
ну если вы так отзываетесь об игре египетского игрока, то матчи бассейна вы явно не смотрите) ливерный болельщик из вас слабоватый, болейте за свою пожилую синьору))
Мне болельщик по имени Ман Сити рассказывал, что этот египетский игрок ныряет постоянно, и пенки требует, он вроде авторитетный, наверное ему можно верить ? )
Блин, вспомнил, как он однажды написал один из самых топовых комментов в истории Спортса ) Была новость о том, что в Египте четверо грабителей в масках Салаха напали на магазин, и Манся написал "Их повязали потому, что возле кассы они упали, и начали требовать пенки", это просто ааааахаха ))))
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