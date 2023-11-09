Юлия Ефимова: «Хочу выйти замуж и ничего не делать. Очень положительно отношусь к домохозяйкам»

Теги плавание сборная России жен Юлия Ефимова Водные виды

Юлия Ефимова заявила, что хотела бы выйти замуж и ничего не делать.

Шестикратная чемпионка мира по плаванию вернулась к соревнованиям после двухлетнего перерыва в карьере.

– Папа такой смешной, сначала мне всю жизнь твердил: «Никаких мальчиков, даже не думай об этом! Спорт на первом месте!» А потом по щелчку пальца заговорил о ребенке. Конечно, хочется, но пока мне хватает этого чуда [собаки Джаспера].

– Есть ли то, к чему ты хочешь прийти: тренер, владелец плавательной академии?

– Выйти замуж и ничего не делать, ха-ха! Я очень положительно отношусь к домохозяйкам. Выяснилось, что я очень люблю сидеть дома, – сказала шестикратная чемпионка мира по плаванию. 

Ефимова вернулась из Америки и плывет с перворазрядниками в Астрахани. Чтооо?

Вы просили больше фоток Юлии Ефимовой. Ну, вот они

37 комментариев

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Артём Кочешев
моя жена тоже думает что домохозяйка ничего не должна делать
+32
-1
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Утя Ваткин
Ответ Лунев спасет
Ну всё. Записываемся
В группу желающих выйти замуж и ничего не делать?
+26
0
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Oleg Olegov
Юля, выходи за меня! Будем вместе сидеть дома и ничего не делать!
+29
-3
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Oleg Olegov
Ответ МОН66
а ты сын депутата? тогда согласна,,,,
Круче. Отец депутата.
+21
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sfilatov13
теперь понятно для чего у неё в инстаграме 59456 фоток её пятой точки
+20
-4
+16
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Антон Орехов
Ну кое-что делать всё таки придётся))
+12
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jqzn88xn6n
Обесценила просто всех домохозяек
+9
-1
+8
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Arty Novikoff
Ответ Артём Кочешев
моя жена тоже думает что домохозяйка ничего не должна делать
Моя бывшая жена тоже так думала.
+7
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выходец из убежища
Ответ ТимТалер
Ничего не делать это содержанка )
Учитывая сколько она заработала за карьеру и продолжает зарабатывать сейчас, содержанкой в данном случае будет не она)
+5
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ТимТалер
Ничего не делать это содержанка )
+6
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Варлампий Варлампий
Надо богатого пикового искать лет 60-ти, они любят таких жопастых
+5
-1
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Артем Галкин
Слышал отчетливо как рванули радикальные феминистки.
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Andrew'
Очень положительно отношусь к Юле. Желаю ей семейного счастья!
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Алексей Агеев
Ответ Роман
В своей карьере всё завоевала и доказала, теперь время для семьи окно открылось
Да вроде не всё...
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Пол Ганарара:
Ответ Russ Ivan
Торги по ничего не умеющей домосиделки объявляются открытыми...
Вам штраф от департамента дательных падежей
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Лунев спасет
Ну всё. Записываемся
+5
-3
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dimitrii63
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
наблюдая за тем, как много таких, как Ефимова, которым хватает собаки, работы не так уж и много
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Groznyi2024
Ответ Артём Кочешев
моя жена тоже думает что домохозяйка ничего не должна делать
Моя весь день что-то делает. Стирка, еда, ребёнок, плюс всякие обучающие курсы еще успевает смотреть
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Дмитрий Елисеев
Она точно не путает понятия "домохозяйка" И "содержанка"?
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brig_Mercury
– Да принципы самые несложные. Секрета тут никакого нет. Хотелось бы иметь приличный оклад, машину, квартиру в центре города и дачу в его окрестностях, хотя бы небольшую. Желательно, чтобы все это появилось как можно скорее. Да, еще… Поменьше работать. (с)
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МОН66
Ответ Oleg Olegov
Юля, выходи за меня! Будем вместе сидеть дома и ничего не делать!
а ты сын депутата? тогда согласна,,,,
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Melnikov1968
Никакая собака не может быть альтернативой детям.
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Пол Ганарара:
Ответ Oleg Olegov
Круче. Отец депутата.
Отец депутатов, король райнаров и первых людей
0
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Russ Ivan
Торги по ничего не умеющей домосиделки объявляются открытыми...
+2
-2
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Beloded2007
Зато честно
+3
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