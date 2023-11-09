Юлия Ефимова: «Хочу выйти замуж и ничего не делать. Очень положительно отношусь к домохозяйкам»

Юлия Ефимова заявила, что хотела бы выйти замуж и ничего не делать.

Шестикратная чемпионка мира по плаванию вернулась к соревнованиям после двухлетнего перерыва в карьере.

– Папа такой смешной, сначала мне всю жизнь твердил: «Никаких мальчиков, даже не думай об этом! Спорт на первом месте!» А потом по щелчку пальца заговорил о ребенке. Конечно, хочется, но пока мне хватает этого чуда [собаки Джаспера].

– Есть ли то, к чему ты хочешь прийти: тренер, владелец плавательной академии?

– Выйти замуж и ничего не делать, ха-ха! Я очень положительно отношусь к домохозяйкам. Выяснилось, что я очень люблю сидеть дома, – сказала шестикратная чемпионка мира по плаванию.

Ефимова вернулась из Америки и плывет с перворазрядниками в Астрахани. Чтооо?

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