Зидан – Месси: «Я замечал разные вещи на секунду быстрее других игроков, ты – на три. Мало кто еще до получения мяча знает, что будет делать»

Теги МЛС Лионель Месси Зинедин Зидан Интер Майами Футбол

Зинедин Зидан отметил творческие качества Лионеля Месси.

«Чтобы играть на позиции «десятки», нужно владеть магией, как в случае с тобой. Потому что «десятка» – это лидер команды, а лидер должен быть творцом. У него должно быть что-то, что отличает его от других, как у тебя.

Ты замечаешь различные вещи раньше всех. Номер 10 и должен это делать. Я на секунду опережал всех остальных, а ты – на три. Вот что, как по мне, отличает тебя от остальных.

Футболисты понимают, что нужно делать, но ты знаешь, что собираешься делать, еще до того, как мяч до тебя дойдет. Мало кто на такое способен», – заявил бывший полузащитник «Реала».

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29 комментариев

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M9
Легенда о легенде
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Экселлент
Ну такие слова от Зизу, очень и очень многого стоит👍
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falkao2013
Красиво сказал Зидан. Великий о великом.
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Arthurino
Ответ Экселлент
Ну такие слова от Зизу, очень и очень многого стоит👍
Да там все интервью просто потрясающее. Чисто сидят одни из лучших в истории, рассказывают байки из футбольной жизни, делятся впечатлениями друг о друге. Не знаю, кому может быть неприятно смотреть на это, топовая практика от Адидаса, с удовольствием посмотрел бы и на других великих в таких условиях
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Abdul Aziz
Это Легендарно просто
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Rsm61
Сильно
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igls54
Два великих, что с них взять
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Михо
Два гения говорят друг о друге правду👏🏻
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corazón blanco
Великий о великом. Обожаю вот такие лестные комментарии, пропитанные уважением друг к другу. Прекрасная акция от Адидас👏👏
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Экселлент
Ответ Arthurino
Да там все интервью просто потрясающее. Чисто сидят одни из лучших в истории, рассказывают байки из футбольной жизни, делятся впечатлениями друг о друге. Не знаю, кому может быть неприятно смотреть на это, топовая практика от Адидаса, с удовольствием посмотрел бы и на других великих в таких условиях
Один представитель Барсы, второй Реала.
Прикол в том, что оба так восторженно друг о друге отзываются, с улыбкой на лице, очень тёплая атмосфера была, где Месси упомянул, что наблюдал за Зизу и помнит его волшебные голы,обводки и т. д. на максимальном взаимоуважении и вправду очень тёплое интервью!
+3
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Александр Жук
унизил вечно второго 👍
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Экселлент
Ответ Игорь Климов
Респект Зидану за правду!
Игорь, да ёлки палки, ты так давно на спортсе и так много комментов, ну для разнообразия удиви пожалуйста один разочек и напиши раскрытый комментарий, где ты высказываешь своё мнение, как человек понимающий футбол, ну сколько можно строчить однобокие комментарии, ты сам не устал от этого!?
Честно скажу, очень хочется чтобы отменили эти долбанные плюсики и минусы, чтобы люди начали писать то что они думают, не находясь в заложниках псевдоплюсов, которые ничего не дают
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Кашшай Чакырович
Зидан фигни не скажет и это называется влияние на игру , Зидан не имел крутой статистики , но он имел влияние на игру, которое может от силы было у 5-6 человек в мире !
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Tseren031293
Видно, что Зизу восхищается игровым интеллектом Месси, который был всегда его главным козырем, при выдающемся дриблинге и шикарном ударе.
Но местные хейтеры с утра тебе обоснуют, что «магия» «чтение игры»
предголевые передачи- это полный зашквар, для них есть только гол а то какой объём созидательной работы делает игрок- это ничто.
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mastadon
Народ, у кого-нибудь еще обновленное приложение не работает?
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Adrenaline Z
ну что болельщики Реала? что теперь ответите?))
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Роман Гущин
И всё так чинно, благородно!.. По-старому. Горько)
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Adrenaline Z
Ответ mastadon
Народ, у кого-нибудь еще обновленное приложение не работает?
я обновил, и все ок
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Пашка Донофф
Ответ mastadon
Народ, у кого-нибудь еще обновленное приложение не работает?
Я не обновляю уже больше двух лет, было всё норм. Но пару недель назад пропал поиск по тегам. Точнее он есть, но, выбирая то что искал по тегу, - не отзывается
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Кирилл Набухов
Ответ Гномович!
Судьи на ЧМ 22 замечали за час до игры что Месси будет бить пенальти.
За голландцев болел?
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Adrenaline Z
Ответ Гномович!
Судьи на ЧМ 22 замечали за час до игры что Месси будет бить пенальти.
ты не интересен уже абсолютно, поверь мне
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Adrenaline Z
Ответ Гномович!
Судьи на ЧМ 22 замечали за час до игры что Месси будет бить пенальти.
тебя читать даже своим болельщикам Реала противно
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Adrenaline Z
теперь пора ставить жирную точку, то что чемпион мира Месси лучший игрок в истории футбола, когда один из лучших игроков мира Зидан, главный мадридист восхищён игрой Месси.
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