Зидан – Месси: «Я замечал разные вещи на секунду быстрее других игроков, ты – на три. Мало кто еще до получения мяча знает, что будет делать»
Зинедин Зидан отметил творческие качества Лионеля Месси.
«Чтобы играть на позиции «десятки», нужно владеть магией, как в случае с тобой. Потому что «десятка» – это лидер команды, а лидер должен быть творцом. У него должно быть что-то, что отличает его от других, как у тебя.
Ты замечаешь различные вещи раньше всех. Номер 10 и должен это делать. Я на секунду опережал всех остальных, а ты – на три. Вот что, как по мне, отличает тебя от остальных.
Футболисты понимают, что нужно делать, но ты знаешь, что собираешься делать, еще до того, как мяч до тебя дойдет. Мало кто на такое способен», – заявил бывший полузащитник «Реала».
Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!
Прикол в том, что оба так восторженно друг о друге отзываются, с улыбкой на лице, очень тёплая атмосфера была, где Месси упомянул, что наблюдал за Зизу и помнит его волшебные голы,обводки и т. д. на максимальном взаимоуважении и вправду очень тёплое интервью!
Честно скажу, очень хочется чтобы отменили эти долбанные плюсики и минусы, чтобы люди начали писать то что они думают, не находясь в заложниках псевдоплюсов, которые ничего не дают
Но местные хейтеры с утра тебе обоснуют, что «магия» «чтение игры»
предголевые передачи- это полный зашквар, для них есть только гол а то какой объём созидательной работы делает игрок- это ничто.