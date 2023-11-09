Ротенберг о баннере «Система не работает»: «Много провокаций – хотят расшатать нас, но не получится. В Петербурге журналисты провоцируют СКА. Московские не критикуют ЦСКА»

Теги ЦСКА СКА Трактор болельщики КХЛ Роман Ротенберг Хоккей

Роман Ротенберг прокомментировал появление баннера «Система не работает».

В первом периоде игры между СКА и «Трактором» (4:3 ОТ) на фанатском секторе петербургского клуба на несколько минут был развернут баннер с надписью «Система не работает».

«Я был на лавке. Я не видел баннера. Очень много бывает провокаций.

Очень много провокаций против СКА. В том числе и внутри есть провокации. Поэтому здесь ничего нового. Значит, кто-то хочет нас расшатать. Но не получится. Ни изнутри, ни внешне.

Здесь только всем вместе работать дружно. В Санкт-Петербурге журналисты... Есть объективная критика, но надо команду поддерживать.

Например, в Москве московские журналисты не критикуют ЦСКА – вообще не критикуют. Почитайте прессу.

В Санкт-Петербурге наши же собственные журналисты, которые живут в родном городе, постоянно провоцируют команду, не поддерживают команду.

Надо об этом задуматься. Давайте вместе поработаем над тем, чтобы команду поддерживать.

У нас лучшая команда, лучшие болельщики, полные трибуны в каждой игре – это самый лучший показатель.

На провокации вообще никак не реагируем», – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг на пресс-конференции после матча.

На фанатском секторе СКА вывесили баннер «Система не работает» в матче с «Трактором». Сотрудники арены убрали его через несколько минут

44 комментария

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Гоша Пугач
А не Роман Борисович говорил, что "народ все видит! народ не обманешь"?)
+61
0
+61
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MikhaL
Система прекрасно сработала, только не на поле, а на трибуне.
+27
0
+27
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Oleg Olegov
На фан сектор проникли московские журналисты, которые провоцируют ска, потому что не могут в Москве критиковать ЦСКА? Или Петербургские журналисты которые живут в родном городе, не хотят жить дружно и расшатывают?
Этот генератаор случайных фраз и отмазок по ходу покруче любого ИИ.
+23
0
+23
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ЙцукеН
Шатай его полностью!
+18
0
+18
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левая нога Акинфеева
Ответ Гоша Пугач
А не Роман Борисович говорил, что "народ все видит! народ не обманешь"?)
Да, но это другое🤣🤣🤣
+12
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Мая Харошинькая
«на провокации никак не реагируем»
*ноет всю пресс-конференцию про эти провокации*
+8
0
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xxx-xxx
Предлагаю Питерским болельщикам скинутся и запустить самолет с баннером !)
+8
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Sardanapal
Просто уйди...
+7
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+7
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Роман
Ответ Гоша Пугач
А не Роман Борисович говорил, что "народ все видит! народ не обманешь"?)
Всё видит, но не в этой ситуации!))
+6
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+6
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igls54
Шайбу изо рта у Ромы так и не вынули
+5
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+5
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Stan Giroux
Можно легко проследить след западных спецслужб, пытаются расшатать Систему
+5
0
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Siriusblack
Дайте Йозе поработать еще не все игроки КХЛ прошли через СКА
+5
-1
+4
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Алексей Тарлыков
Не по плану пошло, должны были письма про выезды писать, плохой лёд и судейство, а они против СИСТЕМЫ!
+4
0
+4
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Alexander91
Система не работает
Смекалка не работает
Нормально делай,нормально будет,а то видите ли,критикуют их,какие ранимые…
+3
0
+3
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Кирилл Дубасов
у нас лучшая команда, лучшие болельщики, но тренер самодур...
+3
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Alexey Catalonsky
Ответ Oleg Olegov
На фан сектор проникли московские журналисты, которые провоцируют ска, потому что не могут в Москве критиковать ЦСКА? Или Петербургские журналисты которые живут в родном городе, не хотят жить дружно и расшатывают? Этот генератаор случайных фраз и отмазок по ходу покруче любого ИИ.
Питерская Алиса)))
+3
0
+3
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Lanc
Главное, чтобы избирательная система работала.
+3
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Ten Hug
"Это все тлетворное влияние Запада, собрались бузотеры! Система им видите ли не нравится"
+2
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Роман
Ответ Oleg Olegov
На фан сектор проникли московские журналисты, которые провоцируют ска, потому что не могут в Москве критиковать ЦСКА? Или Петербургские журналисты которые живут в родном городе, не хотят жить дружно и расшатывают? Этот генератаор случайных фраз и отмазок по ходу покруче любого ИИ.
Открыл YandexGpt и шлёпает
+2
0
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Nareco
И это главный тренер СКА???
+2
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teto
Провокаторы пытались нас спровоцировать, но мы так легко не провоцируемся.
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Rammstein2010
Лёд не тот , судьи не те , расписание не то , журналисты не те . Сколько можно ? дайте уже поработать спокойно молодому дарованию
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catcher69
он так говорит как будто эти хоккеисты за тарелку супа играют ))))))))
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Роман
Йозе Марино плывёт
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Мікалай Ланец
Роман! Нужно теснее сплотить ряды и сжать внутреннее кольцо.
Нас не расшатать извне!
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