Ротенберг о баннере «Система не работает»: «Много провокаций – хотят расшатать нас, но не получится. В Петербурге журналисты провоцируют СКА. Московские не критикуют ЦСКА»
Роман Ротенберг прокомментировал появление баннера «Система не работает».
В первом периоде игры между СКА и «Трактором» (4:3 ОТ) на фанатском секторе петербургского клуба на несколько минут был развернут баннер с надписью «Система не работает».
«Я был на лавке. Я не видел баннера. Очень много бывает провокаций.
Очень много провокаций против СКА. В том числе и внутри есть провокации. Поэтому здесь ничего нового. Значит, кто-то хочет нас расшатать. Но не получится. Ни изнутри, ни внешне.
Здесь только всем вместе работать дружно. В Санкт-Петербурге журналисты... Есть объективная критика, но надо команду поддерживать.
Например, в Москве московские журналисты не критикуют ЦСКА – вообще не критикуют. Почитайте прессу.
В Санкт-Петербурге наши же собственные журналисты, которые живут в родном городе, постоянно провоцируют команду, не поддерживают команду.
Надо об этом задуматься. Давайте вместе поработаем над тем, чтобы команду поддерживать.
У нас лучшая команда, лучшие болельщики, полные трибуны в каждой игре – это самый лучший показатель.
На провокации вообще никак не реагируем», – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг на пресс-конференции после матча.
На фанатском секторе СКА вывесили баннер «Система не работает» в матче с «Трактором». Сотрудники арены убрали его через несколько минут
Этот генератаор случайных фраз и отмазок по ходу покруче любого ИИ.
*ноет всю пресс-конференцию про эти провокации*
Смекалка не работает
Нормально делай,нормально будет,а то видите ли,критикуют их,какие ранимые…
Нас не расшатать извне!