Чеферин назвал нападение ХАМАС «бессмысленным актом насилия» и выразил соболезнования в письме главе Федерации футбола Израиля

Теги УЕФА происшествия сборная Израиля по футболу высшая лига Израиль Федерация футбола Израиля Александер Чеферин Футбол

Президент УЕФА написал главе Федерации футбола Израиля после атаки ХАМАС.

7 октября палестинские боевики из группировки ХАМАС вторглись в Израиль, погибло более 1200 человек. Число погибших палестинцев в результате ответных израильских ударов по сектору Газа достигло 1200 человек.

Александер Чеферин направил письмо главе Федерации футбола Израиля Шино Зуарецу, в котором выразил соболезнования пострадавшим и назвал происходящее бессмысленным актом насилия. Копию письма опубликовал журналист Sky Роб Харрис.

«Я пишу от лица УЕФА и европейского футбольного сообщества, чтобы выразить нашу глубокую скорбь, узнав о трагических актах насилия, которые произошли на прошлой неделе в Израиле и привели к гибели невинных людей. Мое сердце сочувствует всем жертвам и их семьям в эти трудные времена.

В эти сложные времена мое сердце – с пострадавшими и их семьями. Это невообразимая трагедия. Боль и скорбь глубоки и находят отклик во всем футбольном сообществе.

Мой друг, я молюсь за заживление этих глубоких ран и за мир, в котором таким бессмысленным актам насилия нет места.

С искренними соболезнованиями, Александер Чеферин», – говорится в письме.

С публичными заявлениями о ситуации в Израиле УЕФА и ФИФА не выступали.

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19 комментариев

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Саша Казанов
Взаимный геноцид, но на западе говорят об одной стороне, на востоке о другой стороне. А по факту из за этой конкуренции гибнут ни в чем не повинные люди по обе стороны
+25
-4
+21
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lemming
"за мир, в котором таким бессмысленным актам насилия нет места"
а осмысленным актам насилия, получается, место есть?
+14
-6
+8
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Aleksey Yashin
Спортс прислушивается к комментариям, теперь с обеих сторон погибшие
+5
-2
+3
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Rio de Janeiro
А Израиль сильно дальше ушёл? Штурм российской армией Мариуполя выглядит верх гуманизма на фоне происходящего в Газе
+14
-11
+3
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Алексей Ильин
"Эти 1200 кого надо 1200. А о других 1200 мы сожалеем" - добавил Чеферин
+3
0
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Hong Kil
Лицемерность этих чинуш прям зашкаливает.
+1
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Тюменский медвежонок
Террористы 6 октября напали на мирных, убили под тысячу человек, в итоге "добрая" сторона Израиль решила ответить в стиле террористов и начать бомбить тоже мирных жителей и жертв уже тоже с той стороны под тысячу. Внимание вопрос: почему один террорист убивает - он плохой, другой террорист убивает - он хороший? или "в ответ" можно делать всё что угодно, официально? я до сих пор понять этого не могу, есть официальная бумага на которой написано "что убивать разрешается"?
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Дмитрий Рабко
Он не прав - у любого действия есть свой смысл.
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goshforever
Интересно, президент AFC напишет письмо главе Федерации футбола Палестины?)
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tolobas
гибель арабских детей его конечно же не беспокоит
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Wiley Fox
Ответ Саша Казанов
Взаимный геноцид, но на западе говорят об одной стороне, на востоке о другой стороне. А по факту из за этой конкуренции гибнут ни в чем не повинные люди по обе стороны
Евреи, живущие на оккупированных территориях не выглядят неповинными. Учитывая, что они все поголовно военнообязанные или резервисты ЦАХАЛа
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Валера, уходи!!!
Ответ Rio de Janeiro
А Израиль сильно дальше ушёл? Штурм российской армией Мариуполя выглядит верх гуманизма на фоне происходящего в Газе
это в стиле западных спецслужб: устроить провокацию что бы развязать себе руки. Поверить в то, что Моссад прозевал такую подготовку в канун 50-летия Судного дня - ну это верх наивности. Возможно они не подрасчитали с этим фестивалем на границе, возможно думали, что ограничатся только мощным фейерверком, возможно не рассчитывали, что граница окажется таким решетом, но то что они были не в курсе это чушь. По сути если бы не прорыв через "сетку", то ничего то страшного и не произошло бы - ну чуть больше ракет прилетело.
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Рашпель793
Ответ Тюменский медвежонок
Террористы 6 октября напали на мирных, убили под тысячу человек, в итоге "добрая" сторона Израиль решила ответить в стиле террористов и начать бомбить тоже мирных жителей и жертв уже тоже с той стороны под тысячу. Внимание вопрос: почему один террорист убивает - он плохой, другой террорист убивает - он хороший? или "в ответ" можно делать всё что угодно, официально? я до сих пор понять этого не могу, есть официальная бумага на которой написано "что убивать разрешается"?
у Израиля бомбы правильные, праведные и демократические. У Палестины бомбы неправильные и террористические.
Поэтому в Израиле убитые от бомб, а в Палестине умершие по каким-то там причинам. И вообще, хватит задавать неудобные вопросы, тут такое не любят!
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