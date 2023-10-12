Чеферин назвал нападение ХАМАС «бессмысленным актом насилия» и выразил соболезнования в письме главе Федерации футбола Израиля
Президент УЕФА написал главе Федерации футбола Израиля после атаки ХАМАС.
7 октября палестинские боевики из группировки ХАМАС вторглись в Израиль, погибло более 1200 человек. Число погибших палестинцев в результате ответных израильских ударов по сектору Газа достигло 1200 человек.
Александер Чеферин направил письмо главе Федерации футбола Израиля Шино Зуарецу, в котором выразил соболезнования пострадавшим и назвал происходящее бессмысленным актом насилия. Копию письма опубликовал журналист Sky Роб Харрис.
«Я пишу от лица УЕФА и европейского футбольного сообщества, чтобы выразить нашу глубокую скорбь, узнав о трагических актах насилия, которые произошли на прошлой неделе в Израиле и привели к гибели невинных людей. Мое сердце сочувствует всем жертвам и их семьям в эти трудные времена.
В эти сложные времена мое сердце – с пострадавшими и их семьями. Это невообразимая трагедия. Боль и скорбь глубоки и находят отклик во всем футбольном сообществе.
Мой друг, я молюсь за заживление этих глубоких ран и за мир, в котором таким бессмысленным актам насилия нет места.
С искренними соболезнованиями, Александер Чеферин», – говорится в письме.
С публичными заявлениями о ситуации в Израиле УЕФА и ФИФА не выступали.
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а осмысленным актам насилия, получается, место есть?
Поэтому в Израиле убитые от бомб, а в Палестине умершие по каким-то там причинам. И вообще, хватит задавать неудобные вопросы, тут такое не любят!