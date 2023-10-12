ОКР: «Сегодня МОК принял очередное контрпродуктивное решение с очевидной политической подоплекой»
ОКР назвал контрпродуктивным решение МОК отстранить организацию.
Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) отстранил Олимпийский комитет России (ОКР) за включение в свой состав представительств ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.
«Сегодня МОК принял очередное контрпродуктивное решение с очевидной политической подоплекой. Закрепив таким образом де-юре то, что было сделано де-факто еще в феврале 2022 года.
На российских спортсменов, подавляющее большинство из которых по-прежнему безосновательно отлучено от международных выступлений, данный шаг никак не влияет, статус нейтрализации остается без изменений.
ОКР как участник международного спортивного движения оставляет за собой право защиты собственных интересов, а также интересов спортсменов и организаций суверенной страны, которых мы добросовестно представляем», – говорится в заявлении ОКР.
Только вот , что странновато
Кремль привел страну к полной деградации: большинство россиян живут на уровне беднейших африканских стран.
Но воевать миллионы россиян собрались с Ротшильдами, Рокфеллерами, Гейтсом, Соросом, Обамой и главным виновником разрухи - Бандерой.
Минимальная зарплата в Гондурасе из за курса валют, вдвое превысила мин. зарплату в России.
Да, не ту страну назвали Гондурасом. Классика.
Скрипач не нужен.
Гнать их в шею.