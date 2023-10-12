ОКР: «Сегодня МОК принял очередное контрпродуктивное решение с очевидной политической подоплекой»

ОКР назвал контрпродуктивным решение МОК отстранить организацию.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) отстранил Олимпийский комитет России (ОКР) за включение в свой состав представительств ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

«Сегодня МОК принял очередное контрпродуктивное решение с очевидной политической подоплекой. Закрепив таким образом де-юре то, что было сделано де-факто еще в феврале 2022 года.

На российских спортсменов, подавляющее большинство из которых по-прежнему безосновательно отлучено от международных выступлений, данный шаг никак не влияет, статус нейтрализации остается без изменений.

ОКР как участник международного спортивного движения оставляет за собой право защиты собственных интересов, а также интересов спортсменов и организаций суверенной страны, которых мы добросовестно представляем», – говорится в заявлении ОКР.