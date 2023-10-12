ОКР: «Сегодня МОК принял очередное контрпродуктивное решение с очевидной политической подоплекой»

Теги МОК Олимпийская сборная России ОКР Политика Легкая атлетика

ОКР назвал контрпродуктивным решение МОК отстранить организацию.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) отстранил Олимпийский комитет России (ОКР) за включение в свой состав представительств ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

«Сегодня МОК принял очередное контрпродуктивное решение с очевидной политической подоплекой. Закрепив таким образом де-юре то, что было сделано де-факто еще в феврале 2022 года.

На российских спортсменов, подавляющее большинство из которых по-прежнему безосновательно отлучено от международных выступлений, данный шаг никак не влияет, статус нейтрализации остается без изменений.

ОКР как участник международного спортивного движения оставляет за собой право защиты собственных интересов, а также интересов спортсменов и организаций суверенной страны, которых мы добросовестно представляем», – говорится в заявлении ОКР.

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18 комментариев

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GLW
"суверенной страны" подсказываю, для полного суверенитета надо выйти из всех организаций... ООН,МОК и так далее и у вас будет 100% суверенитет, счастье наступит
+26
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+20
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Uriy walmart
Окр оставляет за собой право)))
+20
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+19
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Schiaff1no
Обсессивно-компульсивное расстройство недовольно МОКом
+16
-4
+12
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Godzilych
Контрпродуктивное решение с очевидной политической подоплекой принял кое-кто другой)))
+12
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+11
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Alex Armstrong
Кругом одни враги , да.

Только вот , что странновато
Кремль привел страну к полной деградации: большинство россиян живут на уровне беднейших африканских стран.
Но воевать миллионы россиян собрались с Ротшильдами, Рокфеллерами, Гейтсом, Соросом, Обамой и главным виновником разрухи - Бандерой.
Минимальная зарплата в Гондурасе из за курса валют, вдвое превысила мин. зарплату в России.

Да, не ту страну назвали Гондурасом. Классика.
+10
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MironSM84
Теперь понятие дворовый спорт звучит как никогда актуально)
+5
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Alexander2022
Зато у ОКР одни продуктивные решения в пользу страны. Ага
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Amneris
Палка о двух концах: с одной стороны, МОК имеет право так поступать, тк де-юре нарушается суверенитет другого государства (то, что на другие нарушения не реагировали - другой разговор), с другой стороны, наши тоже с белыми тряпками и забавными аббревиатурами вместо «Россия» дохихикались. Настолько боялись вскрыть все лаборатории, провести честное расследование и выгнать всех замешанных в допинговых делах, что соглашалась на любые унижения - лишь бы не сдать и своих и при это пропустить спортсменов хоть в каком-то виде. Да и сейчас чествование Валиевой с открытым допинг-делом за гранью.
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пережил отсутствие России в спорте ранее, думаю, переживу и Олимпиаду...
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Atsuktuvas
Наконец-то российские спортсмены вырвались из хищных лап злобного МОКа...
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Мартинелли
Ответ Александр Чижов
че там с израилем бан тоже бы надо дать
За что? Нельзя от террористов им защищаться?
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Батяня Вомбат
ОКР понял, что стал бесполезным.
Скрипач не нужен.
Гнать их в шею.
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Heinrich S
Давно уходить нужно оттуда, и их УЕФА тоже
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S.Graf
#аналоговнет
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Гамарджоба Генацвале
Ответ Uriy walmart
Окр оставляет за собой право)))
То есть ты написал сейчас, что ОКР не имеет никаких прав, верно?
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