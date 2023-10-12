Ротенберг о старте сезона: «У СКА было рекордное число игр на выезде на таком отрезке за всю историю КХЛ. Дорогого стоит побеждать при таком графике»

Теги СКА КХЛ Роман Ротенберг календарь Борна Рендулич Здоровье Хоккей

Роман Ротенберг рассказал о рекордном для СКА количестве игр на выезде.

Главный тренер СКА поделился мыслями после домашнего поражения от «Локомотива» (2:3). 

– Оцените дебют Борны Рендулича.

– Боря молодец! С самолета вышел и забил. Думаю, он нам поможет, будет радовать наших болельщиков голами и яркой игрой.

Огромная благодарность и команде, и Боре, и всем болельщикам, которые пришли. Собрались полные трибуны. Ждем всех на следующем матче. Слава богу, играем дома.

У нас было рекордное для нашего клуба количество игр на выезде на таком отрезке за всю историю КХЛ. Плюс мы летали на Дальний Восток. Если помните прошлый сезон, то мы после такого выезда заболели, просели. Это очень непросто.

Сейчас некоторые ребята тоже болеют гриппом. Сложно лететь десять часов в самолета туда и десять – обратно. Если кто-то заболел в самолете, то потом болеют все. Так и было в прошлом сезоне.

Но это тоже часть хоккея. Надо это пройти. Будем сильнее. Дорогого стоит при таком графике идти вперед и побеждать. Мы будем побеждать. Уже в следующем матче, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.

На данный момент СКА занимает восьмое место в таблице Запада, набрав 16 очков. Клуб проиграл 8 из 16 игр. 10 матчей команда провела на выезде.

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40 комментариев

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Bartez1986
Адмирал и Амур очень сочувствуют СКА. Им то повезло - все игры сезона либо дома, либо в соседнем дворе
+55
-1
+54
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Голуби в траве
За всю историю хоккея!!!
+48
-1
+47
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pavelrytov@icloud.com
Авангард в прошлом сезоне не 12 подряд играл пока арену не сдали?
+37
-1
+36
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paster_bibo
Ответ Голуби в траве
За всю историю хоккея!!!
Бери выше. За всю историю человечества!!!
+18
-1
+17
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Николай Козлов
В смысле много игр на выезде? А ничего что вы дома 4 из 6 продули.
+17
0
+17
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Гоша Пугач
Ответ Николай Козлов
В смысле много игр на выезде? А ничего что вы дома 4 из 6 продули.
Самолётные ноги, все дела))))
+16
0
+16
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maska
В Локо после матча стебались и у игроков появились «самолетные» руки!)) игроки ведь тоже эту дичь читают..
+15
0
+15
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Radik_2.0
Авангард в прошлом сезоне: 13 выездных в первых 16 встречах, из них 12 подряд.
ска: 10 выездов за такой же срок.
и да, передайте кто нибудь йозе, что по итогу чемпионата у всех команд будет одинаковое число игр
+12
-1
+11
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Док163
сколько, сколько , сколько еще умелых и новых , я бы даже сказал иновационных отмазок придумает этот потрясающе профессиональный специалист, оправдывая свою некомпетентность?
+8
0
+8
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Бутан Пропанович
Да дайте ему Героя России, ну канючит же давно.
+7
0
+7
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avcgloronalduMU
преувеличение, жалкое оправдание его же некомпетентности

вообще его тут часто разносят, никто не хочет жить в его ска фантазии - действительности))
+5
0
+5
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Vint-Z
И у этого дилетанта ещё хватает наглости придумывать оправдания?
+4
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+4
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Russ Ivan
Так бы и говорил по-русски - самолётно-гриппозные ноги, а то размазал тут кашу по тарелке... все болеют...
+4
-1
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Николай Козлов
Ответ Гоша Пугач
Самолётные ноги, все дела))))
Плохо когда самолетные ноги да еще без тренера играть приходится.
+3
0
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Антон Некрасов
как же я тебя ненавижу и подобных тебе людей ....самовлюбленных, слабых внутри и снаружи ...
+3
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Костя Кот
какой же 🤡
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Винегретов
То есть перед плей-офф у СКА будет максимально лайтовый график? Оченьудобно
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Melnikov1968
Рома, пригласи в команду спортивного физиолога. Ты явно не сечешь в вопросах периодизации тренировочного, соревновательного и восстановительного процессов. Пытаешься тупо статистическими раскладами, компостировать людям мозг. Но такие люди как ты, никогда не признают собственных ошибок, всегда найдёте оправдание. Как ты, будучи по сути любителем, ещё держишься среди профи? Неужели тебя уважают хоккеисты?
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OopsIDidItAgain
Выключите его уже...
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Machine Head
Если помните мы в прошлом сезоне заболели бгггг. Ну жжет парень . Сколько человек заболели с того состава ? Неужели ОН не видит что вся страна смеется. Смех и грех . Интересно Медведев читает эту пургу , которую несёт ежедневно его подопечный . 🤡
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nmnackjbxkasbk
Ответ Vint-Z
И у этого дилетанта ещё хватает наглости придумывать оправдания?
за него целый отдел аналитики их сочиняет
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nmnackjbxkasbk
Ответ Бутан Пропанович
Да дайте ему Героя России, ну канючит же давно.
и Рендуличу
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Беспонтий пилат
Рома, ты устал. Уходи
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BillShen
Плохому Марино календарь мешает. Учись у Моура с его - "да бездарно, но мы играли в двух финалах еврокубках подряд! Как вам такое, журналюги?"
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A K
Дорого стоит - это мы в курсе. Особенно тренер.
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