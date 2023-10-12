Ротенберг о старте сезона: «У СКА было рекордное число игр на выезде на таком отрезке за всю историю КХЛ. Дорогого стоит побеждать при таком графике»

Роман Ротенберг рассказал о рекордном для СКА количестве игр на выезде.

Главный тренер СКА поделился мыслями после домашнего поражения от «Локомотива» (2:3).

– Оцените дебют Борны Рендулича.

– Боря молодец! С самолета вышел и забил. Думаю, он нам поможет, будет радовать наших болельщиков голами и яркой игрой.

Огромная благодарность и команде, и Боре, и всем болельщикам, которые пришли. Собрались полные трибуны. Ждем всех на следующем матче. Слава богу, играем дома.

У нас было рекордное для нашего клуба количество игр на выезде на таком отрезке за всю историю . Плюс мы летали на Дальний Восток. Если помните прошлый сезон, то мы после такого выезда заболели, просели. Это очень непросто.

Сейчас некоторые ребята тоже болеют гриппом. Сложно лететь десять часов в самолета туда и десять – обратно. Если кто-то заболел в самолете, то потом болеют все. Так и было в прошлом сезоне.

Но это тоже часть хоккея. Надо это пройти. Будем сильнее. Дорогого стоит при таком графике идти вперед и побеждать. Мы будем побеждать. Уже в следующем матче, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.

На данный момент СКА занимает восьмое место в таблице Запада, набрав 16 очков. Клуб проиграл 8 из 16 игр. 10 матчей команда провела на выезде.