Ротенберг о старте сезона: «У СКА было рекордное число игр на выезде на таком отрезке за всю историю КХЛ. Дорогого стоит побеждать при таком графике»
Роман Ротенберг рассказал о рекордном для СКА количестве игр на выезде.
Главный тренер СКА поделился мыслями после домашнего поражения от «Локомотива» (2:3).
– Оцените дебют Борны Рендулича.
– Боря молодец! С самолета вышел и забил. Думаю, он нам поможет, будет радовать наших болельщиков голами и яркой игрой.
Огромная благодарность и команде, и Боре, и всем болельщикам, которые пришли. Собрались полные трибуны. Ждем всех на следующем матче. Слава богу, играем дома.
У нас было рекордное для нашего клуба количество игр на выезде на таком отрезке за всю историю КХЛ. Плюс мы летали на Дальний Восток. Если помните прошлый сезон, то мы после такого выезда заболели, просели. Это очень непросто.
Сейчас некоторые ребята тоже болеют гриппом. Сложно лететь десять часов в самолета туда и десять – обратно. Если кто-то заболел в самолете, то потом болеют все. Так и было в прошлом сезоне.
Но это тоже часть хоккея. Надо это пройти. Будем сильнее. Дорогого стоит при таком графике идти вперед и побеждать. Мы будем побеждать. Уже в следующем матче, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.
На данный момент СКА занимает восьмое место в таблице Запада, набрав 16 очков. Клуб проиграл 8 из 16 игр. 10 матчей команда провела на выезде.
ска: 10 выездов за такой же срок.
и да, передайте кто нибудь йозе, что по итогу чемпионата у всех команд будет одинаковое число игр
вообще его тут часто разносят, никто не хочет жить в его ска фантазии - действительности))