Шевченко поддержал отмену допуска России U17: «Возраст не имеет значения в вопросе глобальной справедливости»
Андрей Шевченко оценил решение УЕФА об отмене допуска России U17.
10 октября исполком УЕФА отменил решение о допуске российских команд U17 до международных турниров, объяснив это невозможностью организовать проведение матчей.
«Приветствую решение УЕФА не рассматривать допуск российских футбольных команд до 17 лет на международные турниры. Возрастная категория не имеет никакого значения в вопросе глобальной справедливости.
Это маленький, но важный шаг. Спасибо всем, кто был вовлечен в переговоры. Продолжаем отстаивать интересы Украины на международной арене», – написал бывший нападающий «Милана», «Челси» и сборной Украины в соцсетях.
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Причем тут дети
Причем тут футбол
и зиганул...
Хайль Тарасик
Или участие его и его детей в боевых действиях? Или только холопов можно отлавливать на улицах городов?
Он вообще с Украиной связывает своё будущее, называя детей Джордан и Кристиан
пока был футболистом - его уважали многие на постсоветском пространстве, переживали (ну я так точно) за успехи его Милана. а сейчас он опустился ниже плинтуса, вошел в когорту, так сказать...
Если они борются за справедливость, пусть отдают Закарпатье Венгрии, Галицию и Волынь - Польше, Буковину - Румынии.