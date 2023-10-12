Шевченко поддержал отмену допуска России U17: «Возраст не имеет значения в вопросе глобальной справедливости»

Теги Андрей Шевченко Сборная Украины по футболу Чемпионат Украины по футболу сборная России U-17 УЕФА Политика Футбол

Андрей Шевченко оценил решение УЕФА об отмене допуска России U17.

10 октября исполком УЕФА отменил решение о допуске российских команд U17 до международных турниров, объяснив это невозможностью организовать проведение матчей.

«Приветствую решение УЕФА не рассматривать допуск российских футбольных команд до 17 лет на международные турниры. Возрастная категория не имеет никакого значения в вопросе глобальной справедливости.

Это маленький, но важный шаг. Спасибо всем, кто был вовлечен в переговоры. Продолжаем отстаивать интересы Украины на международной арене», – написал бывший нападающий «Милана», «Челси» и сборной Украины в соцсетях.

У нашего футбола нет шансов снять бан. УЕФА пытался, но получил мощный отпор

Игра: проверьте свою футбольную орфографию

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62 комментария

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Петя Саркисян
Кон чен ый человек
Причем тут дети
Причем тут футбол
+53
-11
+42
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Fot1k
У них даже избирательного права нет. Какая к черту справедливость?
+45
-10
+35
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IrbIS
"Возрастная категория не имеет никакого значения в вопросе глобальной справедливости"
и зиганул...
Хайль Тарасик
+37
-4
+33
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Кручу-верчу, ковырять везде хочу
Очередной маленький шаг к тому, что народ ещё сильней поддерживал Путина. Если это ваша задача, то все правильно, базару ноль
+31
-3
+28
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Алексей Ильин
Коллективная ответственность - один из самых маразматических и лицемерных трендов последнего времени. И все его сторонники будут за него нещадно топить, пока сами с ним не столкнутся, и не завопят "анасзашо?"
+19
-1
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i.v.a.n.t
Жаль. Лучше бы в интересах Украины было отстоять страну и построить здоровое государство без коррупции.
+22
-5
+17
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rtr_return
Глобальная справедливость она такая, сегодня справедлив ты, завтра отсправедливят тебя. Желаю увидеть второе в обозримом будущем.
+15
-3
+12
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Fot1k
Ответ David Aprasidze
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Сын за отца в ответе?
+16
-4
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ivanzhu90
Глобальная справедливость подразумевает наказание бизнес партнера Романа Абрамовича в лице Андрея Шевченко?
Или участие его и его детей в боевых действиях? Или только холопов можно отлавливать на улицах городов?
Он вообще с Украиной связывает своё будущее, называя детей Джордан и Кристиан
+11
0
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Dmitry__HiLL
Ответ Алексей Ильин
Коллективная ответственность - один из самых маразматических и лицемерных трендов последнего времени. И все его сторонники будут за него нещадно топить, пока сами с ним не столкнутся, и не завопят "анасзашо?"
Причем эта коллективная ответственность разом отключается в отношении того же Израиля. Им и геноцид можно, и просто ковровые бомбардировки мирных домов. Даже матчи отборочные ПЕРЕНЕСЛИ, чтобы видимо могли геноцидом заниматься не отвлекаясь. Двойные стандарты, ничего нового.
+13
-4
+9
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Dmitry__HiLL
Шева настолько труслив, что его пугают даже русские дети. Хотя это касается в принципе любого "европейца".
+9
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Кашшай Чакырович
Если бы она была вообще справедливость в этом мире ,то такие страны как США и Англия были бы изгоями мировыми ,сколько миллионов жертв на совести этих стран,сколько горя они принесли, но ее нет! Не ищите справедливости, ее нет ! Жак Фреско
+10
-1
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Andrey Bokov
жаль. я думал, что шева адекват. ошибся. бывает
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ulanov.vladislav95@list.ru
был у меня кумир Андрей Шевченко ….
+8
-1
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Bogomdor
Интересно, он при этом зиганул?
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FEZ10
Интересно ,при обратной ситуации чтобы он пел?
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belikovda.90
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Обыкновенный фашизм.
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Pigmalion
Ответ Uriy walmart
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Незаметно чет)
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hammers
после окончания СВО этот кадр рванет к своей жене за границу. и плевать ему будет на эту самую Украину. а пока да, надо же продемонстрировать свою "гидность"
пока был футболистом - его уважали многие на постсоветском пространстве, переживали (ну я так точно) за успехи его Милана. а сейчас он опустился ниже плинтуса, вошел в когорту, так сказать...
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Russ Ivan
Возраст не имеет значения в вопросе защиты нэньки, вылези из своего лондонского замка и на передовую с автоматом!
+5
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rdyabin@icloud.com
Глобальная справедливость это чтобы такие, как шевченко не в интернете русофобили, а под Бахмутом в окопе защищали свою страну.
+4
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Stewee
Пхахаха ГЛОБАЛЬНАЯ СПРАВЕДЛИВОСТЬ
Если они борются за справедливость, пусть отдают Закарпатье Венгрии, Галицию и Волынь - Польше, Буковину - Румынии.
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**Iscander**
Мозгов нет, и наверное не было никогда.
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Куколд24
Шева, почему не в окопе на передовой?
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Dmitry__HiLL
Ответ Andrey Bokov
жаль. я думал, что шева адекват. ошибся. бывает
На Украине не осталось адекватов. Если вообще были. А этот только по первому паспорту украинец. Давно уже к хозяевам переехал на пмж.
+4
-2
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