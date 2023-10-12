МОК примет решение об участии россиян в Олимпиаде-2024 незадолго до начала Игр

Решение по допуску нейтральных спортсменов из России в Олимпиаде-2024 в Париже будет принято незадолго до Игр.

Об этом сообщил директор Международного олимпийского комитета (МОК) по коммуникациям Марк Адамс. Соревнования пройдут в столице Франции с 26 июля по 11 августа 2024 года.

«Дедлайна по решению насчет участия нейтральных атлетов нет, мы всегда об этом говорили. Оно будет принято в подходящий момент, я думаю, это будет незадолго до Олимпиады», – сказал Адамс.

«Исполком МОК также оставляет за собой право принимать любые дальнейшие решения или меры в зависимости от развития ситуации», – отмечается на сайте МОК.

Ранее МОК отстранил Олимпийский комитет России (ОКР) за включение в свой состав олимпийских советов ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.