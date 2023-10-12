МОК примет решение об участии россиян в Олимпиаде-2024 незадолго до начала Игр

Теги МОК ОКР Париж-2024 Марк Адамс Водные виды

Решение по допуску нейтральных спортсменов из России в Олимпиаде-2024 в Париже будет принято незадолго до Игр.

Об этом сообщил директор Международного олимпийского комитета (МОК) по коммуникациям Марк Адамс. Соревнования пройдут в столице Франции с 26 июля по 11 августа 2024 года.

«Дедлайна по решению насчет участия нейтральных атлетов нет, мы всегда об этом говорили. Оно будет принято в подходящий момент, я думаю, это будет незадолго до Олимпиады», – сказал Адамс.

«Исполком МОК также оставляет за собой право принимать любые дальнейшие решения или меры в зависимости от развития ситуации», – отмечается на сайте МОК.

Ранее МОК отстранил Олимпийский комитет России (ОКР) за включение в свой состав олимпийских советов ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

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25 комментариев

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thelittlecreature
Во время открытия видимо о решении объявят, так сказать в торжественной обстановке
+21
-1
+20
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Grrringo
А чего спешить? Давайте уже после Олимпиады примите решение
+14
-2
+12
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ДнепрЧемпион1983
За час?:)
+4
0
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Оригинальный Ник
Ответ Как дела на заводе
А решение об участии Израильтян будет принимать МОК тоже незадолго до ОИ ?))
У израильтян абонемент, они же страдали
+5
-2
+3
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За здоровье
Решение принято, принимает его не МОК.
+4
-3
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Лизавета Анна -Мария
"МОК) отстранил Олимпийский комитет России (ОКР) до дальнейшего уведомления, говорится в распространенном 12 октября заявлении МОК.
В связи с отстранением ОКР не сможет получать финансирование от МОК и выполнять функции национального олимпийского комитета."
И зачем тогда морочить голову с допуском,?!
Не допустят(
+1
0
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Клеонепатра
Ответ Мукунку хороший
За день..
Нет, за полчаса
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ymuller
да что там, можно прям по ходу принять
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Лизавета Анна -Мария
Ответ Владимир Мизгинов
Без флага, гимна и названия допустят отдельных спортсменов
Возможно. Но навряд ли....(
0
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Владимир Мизгинов
Ответ Лизавета Анна -Мария
"МОК) отстранил Олимпийский комитет России (ОКР) до дальнейшего уведомления, говорится в распространенном 12 октября заявлении МОК. В связи с отстранением ОКР не сможет получать финансирование от МОК и выполнять функции национального олимпийского комитета." И зачем тогда морочить голову с допуском,?! Не допустят(
Без флага, гимна и названия допустят отдельных спортсменов
0
0
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iPatrick
Ответ Grrringo
А чего спешить? Давайте уже после Олимпиады примите решение
Еще почти год есть чтоб победить америку 😏
Не будем торопиться 😏
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S. A.
Ответ Grrringo
А чего спешить? Давайте уже после Олимпиады примите решение
Видимо, так и будет
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Мороженко
Ответ Марьяж
клопов сначала победите то же мне гегемоны-решалы
Казалось бы, причём тут мок
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Анатолий Нагорный
Могу сказать что одной страны там точно не будет. Поляки не дадут соврать)
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David Rigert
всё.пишите письма.
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клоуны...
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Алексей Ильин
После решения по U17 все эти игры "примут-не примут" - секрет Полишинеля
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Мукунку хороший
За день..
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Беглый*
А олимпиада-то сама состоится? Клопов всех вытравили?
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Гамарджоба Генацвале
МОК:
- За часик позвоню, предупрежу!
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Как дела на заводе
А решение об участии Израильтян будет принимать МОК тоже незадолго до ОИ ?))
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Guillermo
Сказали бы им, что контрнаступ закончился. А то всё ждут чего-то
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rdyabin@icloud.com
Засуньте себе свою лимпиаду в одно место! Не нужна она нам!
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Vićtor Diaź
Мы знаем какое будет решение
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