Испанская фигуристка Баркеро дисквалифицирована на год за допинг. Она сдала положительный тест на клостебол на Олимпиаде-2022

Теги допинг МОК ISU CAS Олимпиада-2022 пары сборная Испании дисквалификации Лаура Баркеро Марко Цандрон Фигурное катание

Испанская фигуристка Лаура Баркеро дисквалифицирована на год за допинг.

Баркеро, выступающая в паре с Марко Цандроном, сдала положительный допинг-тест во время Олимпиады в Пекине. В пробе спортсменки от 18 февраля 2022 года был обнаружен запрещенный препарат клостебол.

Спортивный арбитражный суд (CAS) рассматривал два иска: от Международного олимпийского комитета (МОК) по поводу результатов Игр и от Международного союза конькобежцев (ISU) – о дисциплинарных санкциях.

Баркеро объяснила представителям ISU, что клостебол мог попасть в ее организм не через использование препарата, а через контакт с поверхностью, загрязненную кремом, содержащим запрещенную субстанцию. Версию спортсменки подтвердили несколько медицинских экспертов.

CAS решил дисквалифицировать испанку на год – этот срок уже закончился, так как она отбывала временное отстранение с 22 февраля 2022-го. Результат Баркеро и Цандрона на Играх в Пекине (11-е место) аннулировали.

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22 комментария

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Delirium
Ответ tanya_1111
"Результат Баркеро и Цандрона на Играх в Пекине (11-е место) аннулировали." - Вас это тоже устраивает?
Тут есть нюанс: у Баркеро допинг нашли прямо на ОИ. У Камилы допинг нашли за несколько месяцев до, на ОИ она была чиста.
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Екатерина Куракулова
«клостебол мог попасть в ее организм не через использование препарата, а через контакт с поверхностью, загрязненную кремом, содержащим запрещенную субстанцию» - я чего-то не понимаю, что это за контакт такой с поверхность с кремом, она его слизывала чтоли? Или это проникновение через кожу из-за касания?
Я пишу не ради издёвки, просто не знакома со случаями попадания запрещенки в организм без приема внутрь.
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Белые Росы
На последнее предложение обратите внимание. "Результат Баркеро и Цандрона на Играх в Пекине (11-е место) аннулировали". А это значит, что наказали однозначно.
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Lennuci
А что WADA? 4 года не требовали? Андроген все-таки, не витамин, хоть и запрещенный.
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tanya_1111
Ответ Olga.t
Недоброжелателям Камилы такое объяснение кажется убедительным? Вада вполне устраивает. Никто не заморачивается, зачем некую поверхность намазали кремом, предназначенным для других целей.
"Результат Баркеро и Цандрона на Играх в Пекине (11-е место) аннулировали." - Вас это тоже устраивает?
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Olga.t
Ответ Мороженко
Ну так она была отстранена, результат аннулировали. Камила пока никакого наказания не понесла. Пока уже признать, что суд не будет просто так засуживать из-за национальности или чего-то ещё, всё будет вполне честно. Посмотрим какое наказание он вынесет.
Результаты Камилы на ЧР тоже аннулированы, медали лишили.
Я уверена, что суд будет непредвзятым и объективным.
Много за и против, обсуждали здесь 100500 раз, нет желания идти опять по кругу.
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Delirium
Ответ Елена Назырова
Вот поэтому лучше бы и Валиеву отстранили, сейчас бы уже 2 года прошло, зачем тянули резину
Все как раз наоборот. Если бы Валиеву отстранили сразу, да еще на 2 года, она не могла бы выступать и тренироваться ни на одном катке, связанном с ФФКР. Сейчас же, даже если Камилу дисквалифицируют на 2 года, то она лишь потеряет все свои регалии за 2 года, но не физическую форму.
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King_bez_ice
Ответ Белые Росы
На последнее предложение обратите внимание. "Результат Баркеро и Цандрона на Играх в Пекине (11-е место) аннулировали". А это значит, что наказали однозначно.
Ну правильно
Допинг на играх - результат аннулировали
Допинг на ЧР - можно и чр аннулировать
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Vasily Stavchansky
Ответ Екатерина Куракулова
«клостебол мог попасть в ее организм не через использование препарата, а через контакт с поверхностью, загрязненную кремом, содержащим запрещенную субстанцию» - я чего-то не понимаю, что это за контакт такой с поверхность с кремом, она его слизывала чтоли? Или это проникновение через кожу из-за касания? Я пишу не ради издёвки, просто не знакома со случаями попадания запрещенки в организм без приема внутрь.
Слизывала, сосала - ну бывает такое
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Olga.t
Недоброжелателям Камилы такое объяснение кажется убедительным? Вада вполне устраивает.
Никто не заморачивается, зачем некую поверхность намазали кремом, предназначенным для других целей.
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Ярик01
CAS маленькую фразу написал, что повлияет и на командник в деле Валиевой: Consequences of an ADRV to teams in sports that are not “team sports”, что что в фигурке это рассматривается по правилам индивидуальных видов.
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tanya_1111
Ответ Delirium
Тут есть нюанс: у Баркеро допинг нашли прямо на ОИ. У Камилы допинг нашли за несколько месяцев до, на ОИ она была чиста.
Да я понимаю, но повестка как бы намекает.
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Amneris
Ответ tanya_1111
"Результат Баркеро и Цандрона на Играх в Пекине (11-е место) аннулировали." - Вас это тоже устраивает?
Как обычно, наши люди невнимательны к деталям. В случае с Валиевой, рещающим является аннулирование командного золота. Сколько ее после тянули на ноунейм соревнованиях в России ни ее саму, ни кого-либо еще не волнует. Лешиться медалей Олимпиады и ЧЕ - даже говорить не о чем.
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Delirium
Ответ Белые Росы
На последнее предложение обратите внимание. "Результат Баркеро и Цандрона на Играх в Пекине (11-е место) аннулировали". А это значит, что наказали однозначно.
Допинг был обнаружен прямо на играх. По той же причине Камилу сразу лишили звания ЧР за 2021/2022 год, так как допинг был найден во время соревнований.
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Владислава Крюкова
Ответ Екатерина Куракулова
«клостебол мог попасть в ее организм не через использование препарата, а через контакт с поверхностью, загрязненную кремом, содержащим запрещенную субстанцию» - я чего-то не понимаю, что это за контакт такой с поверхность с кремом, она его слизывала чтоли? Или это проникновение через кожу из-за касания? Я пишу не ради издёвки, просто не знакома со случаями попадания запрещенки в организм без приема внутрь.
Кто-то намазал поверхность кремом, а она до поверхности дотронулась.
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