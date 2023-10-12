Мария Захарова о санкциях МОК: «Политически мотивированные действия ведут к коррозии всего мирового спорта»

Теги МОК ОКР Политика Мария Захарова Легкая атлетика

В МИД России заявили, что санкции МОК ведут к коррозии всего мирового спорта.

Сегодня Международный олимпийский комитет (МОК) решил отстранить Олимпийский комитет России (ОКР) до дальнейшего уведомления.

«Министерство иностранных дел России неоднократно давало оценку деструктивным устремлениям международных спортивных организаций, включая МОК, которые подрывают международное спортивное сотрудничество, основы и принципы олимпийского движения.

Решение Исполкома МОК от 12 октября с.г. о приостановке членства ОКР – еще одно подтверждение разрушительных процессов, набирающих обороты внутри МОК под давлением Вашингтона. Подобные политически мотивированные действия международных спортивных чиновников ведут к коррозии всего мирового спорта.

Двойные стандарты, намеренная сегрегация по национальному признаку, проявленные руководством МОК, представляют собой вопиющее ущемление прав российских атлетов, а в конечном итоге – нарушение базовых прав человека.

Международное сообщество наделило МОК полномочиями развивать спорт, играть консолидирующую роль в укреплении олимпийского движения, а не разрушать его, занимаясь политическими интригами.

Со своей стороны продолжим задействовать необходимые международно-правовые инструменты для отстаивания прав отечественных спортсменов и роли спорта в качестве уникального проводника развития и упрочения межчеловеческих связей, выстраивания взаимоуважительного общения, сближения и объединения народов», – говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

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28 комментариев

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Sinister Kid
Мрачное, постапокалиптическое будущее ждёт мировой спорт. На Первом канале🤣🤣🤣
+24
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Jason Kidd
Мария, а что случилось? С чего бы они санкции вводят? Просто так?
+14
-1
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Владимир Данилов
Пацаны, а у вас во дворе тоже была полоумная бабка, которая с утра до ночи орала что-то из окна или грозила палкой прохожим?
+10
-1
+9
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Денис Давыдов
Ответ Jason Kidd
Мария, а что случилось? С чего бы они санкции вводят? Просто так?
на поставки из Аргентины это не повлияет главное)
+9
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Куприн
Доллар скукоживается, это мы помним, запад загнивает, а спорт у нас, значит, ржавеет. Ох, как бы не запутаться.
+7
0
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Антон Фалафель
У вас в МИДе коррозия мозгов от порошка.
+5
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sled
Ответ Jason Kidd
Мария, а что случилось? С чего бы они санкции вводят? Просто так?
В ответ на победы Зенита в ЛЧ, конечно!!!
+4
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Поцелуй Рубиалеса
Отберите у нее бутылку, завтра на работу!
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Anneta28
Машка проснулась..)
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shahmur
Это победа русской дипломатии!!! Ну для них главное чтобы поставки из Аргентины не прекращались.
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Ответ Ярик01
А коррозию может остановить только ингибитор, в случае МИД РФ это спирт
В случае МИД скорее катализатор))
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Toughguydud
Ответ Владимир Данилов
Пацаны, а у вас во дворе тоже была полоумная бабка, которая с утра до ночи орала что-то из окна или грозила палкой прохожим?
Да, была одна, все время грозилась ментов вызвать за то, что мы играли в настольный теннис на столе для внезапно настольного тенниса :)
+2
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Бабушка Сирануш
Коррозия мозгов МИДа как-то реальнее смотрится
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Регион-36
Афганистан, Ливия, Сирия, Югославия, чего бы не приплетали Америке и Вашингтону, но никогда они не заявляли на ОИ новые области как свои. Здесь мы впереди планеты всей) И это двойные стандарты итд. ?
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Ярик01
А коррозию может остановить только ингибитор, в случае МИД РФ это спирт
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Иван Иванов
Можно было и покороче ответ придумать: дебилы, глядь.
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андрэ
ну зачем тогда вы туды лезите???
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papadok
Последний абзац данного поста - административно-эпистолярный шедевр. Прочитал три раза. Наконец понял, что больше всего Марию Захарову беспокоит упрочение, выстраивание и сближение. Вашингтон давит, как атмосферный столб. Процессы набирают обороты. Коррозия... Продолжение наш корреспондент пришлет в следующей бутылке.
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Atsuktuvas
Коррозия красных линий серого вещества.
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Toughguydud
Стандартный словесный понос из набора типичных фраз. Ничего нового
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Dmitriy Racheev
Мировому спорту по барабану на похмельные фантазии машы
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Девушка Безимени
коррозия в головах
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Ярик01
Ответ Поцелуй Рубиалеса
В случае МИД скорее катализатор))
Не, категорически настаиваю в правильном отнесении спирта: ингибитор расходуется в процессе, катализатор нет. ... Спирт явно расходуется
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Поцелуй Рубиалеса
Ответ Ярик01
Не, категорически настаиваю в правильном отнесении спирта: ингибитор расходуется в процессе, катализатор нет. ... Спирт явно расходуется
Рассматриваю данный случай исключительно с медицинской точки зрения..) коррозию головного мозга(назовем это энцефалопатией) , прогрессированию которой способствует этанол)) а так , наверное, Вы правы)
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Поцелуй Рубиалеса
Ответ Чавес2
У тебя бы кто отнял...
не пью , не употребляю)
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