НБА. Предсезонные матчи. «Чикаго» примет «Денвер», «Финикс» встретится с «Портлендом» и другие матчи

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В четверг, 12 октября, пройдут семь предсезонных матчей НБА.

«Чикаго» примет действующего чемпиона «Денвер», «Финикс» встретится с «Портлендом».

НБА

Предсезонные матчи

Оклахома-Сити – Детройт
Дата проведения
13 октября, 02.00, «Bell Centre»
Онлайн матча

Вашингтон – Шарлотт
Дата проведения
13 октября, 02.00, «Capital One Arena»
Онлайн матча

Кливленд – Орландо
Дата проведения
13 октября, 02.00, «Rocket Mortgage FieldHouse»
Онлайн матча

Атланта – Мемфис
Дата проведения
13 октября, 02.30, «State Farm Arena»
Онлайн матча

Бруклин – Маккаби Раанана Израиль

13 октября. 2.30

Чикаго – Денвер
Дата проведения
13 октября, 03.00, «United Center»
Онлайн матча

Новый Орлеан – Хьюстон
Дата проведения
13 октября, 03.00, «Legacy Arena at The BJCC»
Онлайн матча

Портленд – Финикс
Дата проведения
13 октября, 05.00, «Moda Center»
Онлайн матча

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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