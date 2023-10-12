НБА. Предсезонные матчи. «Чикаго» примет «Денвер», «Финикс» встретится с «Портлендом» и другие матчи
В четверг, 12 октября, пройдут семь предсезонных матчей НБА.
«Чикаго» примет действующего чемпиона «Денвер», «Финикс» встретится с «Портлендом».
Предсезонные матчи
- Дата проведения
- 13 октября, 02.00, «Bell Centre»
- Дата проведения
- 13 октября, 02.00, «Capital One Arena»
- Дата проведения
- 13 октября, 02.00, «Rocket Mortgage FieldHouse»
- Дата проведения
- 13 октября, 02.30, «State Farm Arena»
Бруклин – Маккаби Раанана Израиль
13 октября. 2.30
- Дата проведения
- 13 октября, 03.00, «United Center»
- Дата проведения
- 13 октября, 03.00, «Legacy Arena at The BJCC»
- Дата проведения
- 13 октября, 05.00, «Moda Center»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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