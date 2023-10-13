Шестеркин одержал 100 побед в НХЛ за 159 игр. Это 7-й результат в истории

Теги рейтинги Рейнджерс Крис Осгуд НХЛ Игорь Шестеркин Хоккей

Игорь Шестеркин одержал 100 побед в НХЛ за 159 игр – 7-й результат в истории.

Вратарь «Рейнджерс» отразил 24 броска из 25 в матче регулярного чемпионата с «Баффало» (5:1).

Победа стала для россиянина 100-й в лиге. Он достиг этой отметки за 159 игр. 

Быстрее в истории лиги до нее добирались только 6 вратарей – Билл Дернэн (за 139 игр), Мишель Ларок (148), Фрэнк Бримсек (150), Боб Фроуз (155), Крис Осгуд и Тайни Томпсон (за 158). 

Шестеркин опередил Энди Муга (163) и Клинта Бенедикта (164). 

3 комментария

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ARAMIS777
Красава Игорян!
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Bartez1986
учитывая, что остальные вратари играли давно и при другом уровне конкуренции и давления (за исключением Осгуда, и, возможно, Муга), это крутейший результат
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Антон Якимцев
Очень крутой результат современности!
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