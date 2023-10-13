Шестеркин одержал 100 побед в НХЛ за 159 игр. Это 7-й результат в истории

Игорь Шестеркин одержал 100 побед в НХЛ за 159 игр – 7-й результат в истории.

Вратарь « » отразил 24 броска из 25 в матче регулярного чемпионата с «Баффало» (5:1).

Победа стала для россиянина 100-й в лиге. Он достиг этой отметки за 159 игр.

Быстрее в истории лиги до нее добирались только 6 вратарей – Билл Дернэн (за 139 игр), Мишель Ларок (148), Фрэнк Бримсек (150), Боб Фроуз (155), и Тайни Томпсон (за 158).

опередил Энди Муга (163) и Клинта Бенедикта (164).