Шестеркин одержал 100 побед в НХЛ за 159 игр. Это 7-й результат в истории
Игорь Шестеркин одержал 100 побед в НХЛ за 159 игр – 7-й результат в истории.
Вратарь «Рейнджерс» отразил 24 броска из 25 в матче регулярного чемпионата с «Баффало» (5:1).
Победа стала для россиянина 100-й в лиге. Он достиг этой отметки за 159 игр.
Быстрее в истории лиги до нее добирались только 6 вратарей – Билл Дернэн (за 139 игр), Мишель Ларок (148), Фрэнк Бримсек (150), Боб Фроуз (155), Крис Осгуд и Тайни Томпсон (за 158).
Шестеркин опередил Энди Муга (163) и Клинта Бенедикта (164).
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