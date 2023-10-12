НХЛ. «Рейнджерс» в гостях у «Баффало», «Миннесота» против «Флориды», «Даллас» сыграет с «Сент-Луисом»

«Баффало» примет «Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

« » встретится с «Филадельфией», « » сыграет против «Флориды», « » в гостях у « »

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ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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