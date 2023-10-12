НХЛ. «Рейнджерс» в гостях у «Баффало», «Миннесота» против «Флориды», «Даллас» сыграет с «Сент-Луисом»

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«Баффало» примет «Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

«Коламбус» встретится с «Филадельфией», «Миннесота» сыграет против «Флориды», «Сент-Луис» в гостях у «Далласа»

НХЛ

Регулярный чемпионат

Баффало – Рейнджерс
Дата проведения
13 октября, 02.00, «KeyBank Center»
Онлайн матча Видео

 

Коламбус – Филадельфия
Дата проведения
13 октября, 02.00, «Nationwide Arena»
Онлайн матча Видео

 

Нью-Джерси – Детройт
Дата проведения
13 октября, 02.30, «Prudential Center»
Онлайн матча Видео

 

Даллас – Сент-Луис
Дата проведения
13 октября, 03.00, «American Airlines Center»
Онлайн матча Видео

 

Миннесота – Флорида
Дата проведения
13 октября, 03.00, «Xcel Energy Center»
Онлайн матча Видео

 

Нэшвилл – Сиэтл
Дата проведения
13 октября, 03.00, «Bridgestone Arena»
Онлайн матча Видео

 

Сан-Хосе – Вегас
Дата проведения
13 октября, 05.30, «SAP Center at San Jose»
Онлайн матча Видео

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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10 комментариев

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k-kaprizov
Let’s go Wild!
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Егор Ковынёв
Хищники не пройдут. За Кракена! 🔥😈
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Дима Миронов
Понравилось первая игра сейчас ждём результат Нэшвилл ✊
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vovian
Эрик Стаал ещё играет?
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Vito Corleone
Ответ k-kaprizov
Let’s go Wild!
Погнали, дикие!
0
0
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e1ther - e1ther
Ответ Cube Litening C:68X
Чяво ждёте -сь? 😁
просили,не выяснять)остальные, в курсе)
0
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Суворов Антон
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Ответ Cube Litening C:68X
Чяво ждёте -сь? 😁
Саня приготовил свою новенькую ультра_тонкую 55 дюймовую панель и ждёт начала сезона..

Но..) Вашингтонские пусть не обижаются 11 - 13 место на Востоке.. Выше не поднимутся и ниже не упадут..
+2
-2
0
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