НХЛ. «Рейнджерс» в гостях у «Баффало», «Миннесота» против «Флориды», «Даллас» сыграет с «Сент-Луисом»
«Баффало» примет «Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ.
«Коламбус» встретится с «Филадельфией», «Миннесота» сыграет против «Флориды», «Сент-Луис» в гостях у «Далласа»
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 13 октября, 02.00, «KeyBank Center»
- Дата проведения
- 13 октября, 02.00, «Nationwide Arena»
- Дата проведения
- 13 октября, 02.30, «Prudential Center»
- Дата проведения
- 13 октября, 03.00, «American Airlines Center»
- Дата проведения
- 13 октября, 03.00, «Xcel Energy Center»
- Дата проведения
- 13 октября, 03.00, «Bridgestone Arena»
- Дата проведения
- 13 октября, 05.30, «SAP Center at San Jose»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
Но..) Вашингтонские пусть не обижаются 11 - 13 место на Востоке.. Выше не поднимутся и ниже не упадут..