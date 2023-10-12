«Израиль воюет не с Палестиной, а с террористами». Экс-игрок «Реала» Родригес, выступающий за «Хапоэль», об атаке ХАМАС

Экс-игрок «Реала» Хосе Родригес рассказал о ситуации в Израиле.

28-летний экс-игрок «Реала», ныне выступающий за « », дал интервью спустя несколько часов после того, как прилетел в Испанию из Израиля.

7 октября палестинские боевики из группировки ХАМАС вторглись в Израиль, погибло более 1300 человек. Число погибших палестинцев в результате ответных израильских ударов по сектору Газа превысило 1400 человек.

– Как ваша семья это пережила?

– Это самое сложное и плохое. Как объяснить детям, что происходит? Они же все понимают, особенно старший. Жена очень расстроена, потому что видеть это – не то же самое, что проживать. Мы знаем, что там происходит, моя жена плачет каждый день, потому что у нас много друзей.

– Как вы поддерживаете ее?

– У нее тяжелый период. Мы знаем, что там происходит, что они делают. Они убивают людей. Меня волнует, что в Испании и других странах распространяют много неверной информации. Говорят вещи, в которых нет смысла. Люди, которые знают, что такое Израиль...

– Что именно говорят не так?

– Я не хочу вдаваться в политику. Говорят: «Нужно остановить это сейчас же». Но дело не в этом. Люди в Израиле не умерли, их убили. Это не одно и то же. Я понимаю, что в некоторых войнах погибают невинные, и это часть таких событий.

– Как вы считаете, есть ли у этой ситуации какое-то решение?

– Проблема, и именно поэтому мы чуть меньше боялись, заключается в том, что израильская разведка опережает всех. Сейчас же говорят, что все это застало их врасплох. Когда они что-то не контролируют, мы начинаем бояться, потому что они всегда все контролируют. Застать Израиль врасплох очень сложно, но это произошло.

– Ситуация настолько серьезна, как кажется?

– Быки с трибуны выглядят очень хорошо. Мы не придаем этому того значения, которое должны, но пора это сделать. Я видел видео, где они говорят, что хотят быть хозяевами мира. Речь о террористах. Я хочу, чтобы меня поняли: Израиль воюет не с Палестиной, а с террористами. Израиль хочет покончить с терроризмом, и это то, что интересует всех нас, – сказал .

Игра: проверьте свою футбольную орфографию