«Израиль воюет не с Палестиной, а с террористами». Экс-игрок «Реала» Родригес, выступающий за «Хапоэль», об атаке ХАМАС

Теги происшествия Хапоэль Тель-Авив высшая лига Израиль Хосе Родригес Футбол

Экс-игрок «Реала» Хосе Родригес рассказал о ситуации в Израиле.

28-летний экс-игрок «Реала», ныне выступающий за «Хапоэль Тель-Авив», дал интервью спустя несколько часов после того, как прилетел в Испанию из Израиля.

7 октября палестинские боевики из группировки ХАМАС вторглись в Израиль, погибло более 1300 человек. Число погибших палестинцев в результате ответных израильских ударов по сектору Газа превысило 1400 человек.

– Как ваша семья это пережила?

– Это самое сложное и плохое. Как объяснить детям, что происходит? Они же все понимают, особенно старший. Жена очень расстроена, потому что видеть это – не то же самое, что проживать. Мы знаем, что там происходит, моя жена плачет каждый день, потому что у нас много друзей.

– Как вы поддерживаете ее?

– У нее тяжелый период. Мы знаем, что там происходит, что они делают. Они убивают людей. Меня волнует, что в Испании и других странах распространяют много неверной информации. Говорят вещи, в которых нет смысла. Люди, которые знают, что такое Израиль...

– Что именно говорят не так?

– Я не хочу вдаваться в политику. Говорят: «Нужно остановить это сейчас же». Но дело не в этом. Люди в Израиле не умерли, их убили. Это не одно и то же. Я понимаю, что в некоторых войнах погибают невинные, и это часть таких событий.

– Как вы считаете, есть ли у этой ситуации какое-то решение?

– Проблема, и именно поэтому мы чуть меньше боялись, заключается в том, что израильская разведка опережает всех. Сейчас же говорят, что все это застало их врасплох. Когда они что-то не контролируют, мы начинаем бояться, потому что они всегда все контролируют. Застать Израиль врасплох очень сложно, но это произошло.

– Ситуация настолько серьезна, как кажется?

– Быки с трибуны выглядят очень хорошо. Мы не придаем этому того значения, которое должны, но пора это сделать. Я видел видео, где они говорят, что хотят быть хозяевами мира. Речь о террористах. Я хочу, чтобы меня поняли: Израиль воюет не с Палестиной, а с террористами. Израиль хочет покончить с терроризмом, и это то, что интересует всех нас, – сказал Родригес.

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121 комментарий

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Александр Кузичкин
Если Израиль воюет с террористами,то почему такое огромное число жертв среди детей Палестины? Почему был прилет в филиппинскую больницу в Газе? Врачи теперь тоже террористы ? (ни в коем случае не оправдываю убийства мирных евреев ХАМАСом)
+108
-26
+82
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Владимир Самсонов
Воду и электричество перекрыли для всего Сектора Газа
+76
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сергей разуев
И поэтому убивают детей и женщин
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Russ Ivan
Именно поэтому Израиль схлопывает жилые многоэтажки, выключил воду, электричество, газ и подвоз продовольствия в секторе Газа?
+42
-5
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Born is the King
Здесь как раз таки Израиль годами терроризирует Палестину и народ Палестины. Народ Палестины стал беженцем из-за того, что когда то пустили евреев на свои земли
+55
-24
+31
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Hong Kil
Только от террористов они почему то бежали роняя труселя, а вот высотки с жителями ровнять с землей, тут они герои.
+36
-8
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irs118return
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Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
израиль и есть террористы , к тому же одни из жестоких , и ещё удивляются почему их нормальный мир ненавидит!
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Владимир Самсонов
Ответ Anton Kuznetsov
Комментарий удален модератором
Врачи и дети ракеты запускали?
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QWertY
Дети, женщины и старики, которых израильские террористы расхерачили бомбами: ну да, ну да
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Ответ Russ Ivan
Именно поэтому Израиль схлопывает жилые многоэтажки, выключил воду, электричество, газ и подвоз продовольствия в секторе Газа?
геноцид, но они же по мнению западного мира правы...
+21
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Гусеконь
8летний пацан, убегающий от израильского солдата, который стреляет ему в спину,- главный террорист
+17
-3
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Artuom Batishev
Ответ Алексей Скорик
Ну да,Хамас просто так имеет большое представительство в парламенте,потому что его никто не поддерживает в этой Палестине.
Какой процент из убитых детей поддерживал Хамас?
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MigraTjk
Мы отказываемся играть с Россией добавил в конце.
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dudufufu
Поэтому гражданских убито больше чем террористов.
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Arthas M
Ответ Born is the King
Здесь как раз таки Израиль годами терроризирует Палестину и народ Палестины. Народ Палестины стал беженцем из-за того, что когда то пустили евреев на свои земли
Пустили на своим земли?) Столько дней прошло с конфликта, столько инфы вокруг,а вы до сих пор базовых вещей не знаете, например,что эти земли никогда им не принадлежали,что это были земли Британии,которая отдала свою территории евреям с согласия ООН
+18
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kemal_spartak
Ага, поэтому на протяжении последних лет Израиль бомбит С.Газа, убивая при этом невинных детей, стариков и женщин.
Лицемерие
+12
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UncleMaks
ну так зайдите сухопутными войсками, как наши заходили в Грозный, чтобы мирных не бомбить, и выкуривате террористов из подвалов
+8
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Biatlon1st
С каждым днем все больше и больше людей наконец-то начинают прозревать и понимать, что настоящие террористы - это США и НАТО.
А они все продолжают гнуть свою тему - это другое, это не тоже самое и тд!
+14
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QWertY
«С 7 октября лишены жизни 11 сотрудников Ближневосточного агентства ООН по делам помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР). Некоторые были убиты прямо в своих домах с членами семьи.

«С глубокой печалью я подтверждаю, что с 7 октября в секторе Газа убили 11 сотрудников БАПОР. В их число входили пять учителей в школах БАПОР, гинеколог, инженер, психолог и три сотрудника вспомогательного персонала», — говорится в заявлении заместителя директора БАПОР по делам сектора Газа Дженнифер Остин».

Террористы так террористы
+12
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+7
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Born is the King
Ответ сергей разуев
И поэтому убивают детей и женщин
Так план Израиля истребить всех людей Палестины и США сейчас активно им помогает обеспечивая оружием
+17
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Олег Акимов
2 млн жителей Газы, на которых падают бомбы: - Ну да, ну да
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**Iscander**
Ещё один Шевченко нарисовался.
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Алексей Ильин
Именно поэтому убьют 100500 мирных жителей ради убийства нескольких тысяч террористов... Маразм
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timerassl
А не нарочно ли разведка пропустила хамас?
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zaur za azalkm
Ответ AXEL7
Ага, даёт им газ, воду, электричество, даёт разрешение на работу. Ух как сильно терроризирует.
Это не разрешение на воду и газ, а ЗАПРЕТ иметь свои ресурсы. Можете погуглить, но внимательно. Им запрещено даже глубоководное бурение
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