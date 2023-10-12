МОК отстранил Олимпийский комитет России за включение в свой состав олимпийских советов ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей

Теги МОК ОКР Марк Адамс Политика Легкая атлетика

МОК отстранил Олимпийский комитет России до дальнейшего уведомления.

Международный олимпийский комитет (МОК) отстранил Олимпийский комитет России (ОКР) до дальнейшего уведомления за включение в состав организации олимпийских советов ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

Об этом сообщил сообщил директор организации по коммуникациям Марк Адамс.

Олимпийские советы новых регионов России включили в состав ОКР на заседании исполкома организации 5 октября.

«Решение ОКР включить в членство четыре олимпийских совета является нарушением Олимпийской хартии, так как оно нарушает территориальную целостность Украины. ОКР отстранен немедленно до дальнейшего уведомления. ОКР больше не может действовать как НОК и получать средства от МОК», – сказал Адамс.

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256 комментариев

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Гамарджоба Генацвале
Как-будто что-то поменялось из-за этого.
+148
-19
+129
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Александр Гнездилов
Ответ R2D2-1
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Независимых от здравого смысла?))
+161
-39
+122
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Гекдениз Кардениз
Ответ R2D2-1
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с блэк джеком и ириной винер
+124
-11
+113
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Александр Гнездилов
Ответ Спортс забанил уже 13 моих аккаунтов
Грядут Российские Олимпийские Игры!
кто остальные участники? Абхазия и Приднестровье? Нагорный Карабах уже боюсь не приедет
+104
-19
+85
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goshforever
Какая потеря. А раньше что было? Или теперь в командировки в МОК российским чиновникам ездить запретят?)

PS интересно, что принятие в ОКР Крыма и Севастополя в 2016 году МОК что-то как-то не взволновало https://rg.ru/2016/12/08/reg-ufo/krym-i-sevastopol-vkliucheny-v-olimpijskij-komitet-rossii.html
+102
-22
+80
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nolan_90
ОКР добился того, чего хотел. МОК тоже может вздохнуть спокойно теперь, одной головной болью меньше. Все довольны.
+67
-6
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Насонов Дмитрий
Ответ Александр Шульгин
Ну и отлично может наконец-то начнут параллельные структуры создавать.
О да, все прямо туда побегут, теряя тапки. Особенно в зимних видах спорта, где сплошь недружественные страны.
+63
-9
+54
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Kareglazaya
Отстранили отстранённых))
+55
-3
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Спортс забанил уже 13 моих аккаунтов
Грядут Российские Олимпийские Игры!
+61
-12
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selso99
Ответ Гамарджоба Генацвале
Как-будто что-то поменялось из-за этого.
Должно поменяться финансирование ОКР. Теперь это абсолютно ненужная организация. Позднякову поздравления. За что боролся....
+52
-7
+45
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Kapitan Klos
Над поступить вот так: Вместо так называемого "олимпизма", названного так в честь горы Олимп из недружественной страны Греции, в России надо будет создать новое всемирное спортивное двиижение "эльбрусизм", которое будет названо в честь самой высокой вершины РФ - горы Эльбрус! Это движение эльбрусизма сразу же объединит спортсменов России, КНДР, Ирана, Нигера, Мали и прочих дружественных стран! Все вопросы отпадут сами собой. И вместо ОКР появится ЭКР - Эльбрусисткий Комитет России, да. А вместо МОК - МЭК, который возглавиит Рамзан Ахматович Кадыров - великий человек, выдающийся спортсмен и любимый полководец!
+66
-22
+44
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Классный руководитель
Кто за роспуск ОКР, за не надобностью?
Я ЗА
+52
-10
+42
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Анатолий Антонов
Ответ Александр Шульгин
Ну и отлично может наконец-то начнут параллельные структуры создавать.
Ага. Четверть века создаём, верно же?
+35
-3
+32
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Ярик01
Как понимаю, за новые регионы и их включение в ОКР?
+36
-7
+29
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За здоровье
9 декабря 2014 года МОК признали Олимпийский комитет Косова и предоставили право полного членства. К тому времени Косово не являлось ни членом, ни наблюдателем ООН. "Я считаю, что это решение негативно скажется на международном спорте. МОК создал прецедент, который угрожает подорвать систему мирового спорта, - подчеркнул представитель Сербии.
+30
-6
+24
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goshforever
Ответ Алексей Виноградов
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То есть, референдум в Крыму МОК признал? Отлично
+40
-17
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goshforever
Ответ Александр Гнездилов
кто остальные участники? Абхазия и Приднестровье? Нагорный Карабах уже боюсь не приедет
Нагорный Карабах, боюсь, приедет в полном составе и останется
+19
-2
+17
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rumba.bit
Херсонская область без Херсона, Запорожская без Запорожья)цирк
+19
-3
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marcusdi
Ответ Хаскерс
Очень смешно. Теперь, наверное, без флага придется выступать?
да, спортсмены ухахатываются от смеха
+24
-8
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Хаскерс
Очень смешно. Теперь, наверное, без флага придется выступать?
+23
-8
+15
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Blut Haos
"Всё идёт по плану"...
+21
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Guillermo
Ответ Александр Колесов
Пока величием не переболеем, не будет никаких Олимпиад, для российских спортсменов
А можно такие же условия для всех остальных стран?
+18
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goshforever
Ответ Ярик01
Как понимаю, за новые регионы и их включение в ОКР?
Основание для отстранения ОКР: включение в состав ОКР олимпийских комитетов ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. (С) телеграм-канал Конова
+15
-2
+13
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theuser
Ответ Александр Гнездилов
кто остальные участники? Абхазия и Приднестровье? Нагорный Карабах уже боюсь не приедет
ну палестина вроде как сейчас в друзьях.
а в общем: беларусь (пока под вопросом), карабах, абхазия, приднестровье и может быть хамас...
+13
-1
+12
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kiryxa_sport
Ахахаха теперь точно не только Париж-24 мимо, но и Милан-26, ЛА-28 итд, браво 👏 Величайшие соревнования плавленный сырок «Дружба» ждут своих победителей
+20
-8
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