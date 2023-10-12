МОК отстранил Олимпийский комитет России за включение в свой состав олимпийских советов ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей
МОК отстранил Олимпийский комитет России до дальнейшего уведомления.
Международный олимпийский комитет (МОК) отстранил Олимпийский комитет России (ОКР) до дальнейшего уведомления за включение в состав организации олимпийских советов ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.
Об этом сообщил сообщил директор организации по коммуникациям Марк Адамс.
Олимпийские советы новых регионов России включили в состав ОКР на заседании исполкома организации 5 октября.
«Решение ОКР включить в членство четыре олимпийских совета является нарушением Олимпийской хартии, так как оно нарушает территориальную целостность Украины. ОКР отстранен немедленно до дальнейшего уведомления. ОКР больше не может действовать как НОК и получать средства от МОК», – сказал Адамс.
PS интересно, что принятие в ОКР Крыма и Севастополя в 2016 году МОК что-то как-то не взволновало https://rg.ru/2016/12/08/reg-ufo/krym-i-sevastopol-vkliucheny-v-olimpijskij-komitet-rossii.html
Я ЗА
а в общем: беларусь (пока под вопросом), карабах, абхазия, приднестровье и может быть хамас...