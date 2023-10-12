МОК отстранил Олимпийский комитет России за включение в свой состав олимпийских советов ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей

МОК отстранил Олимпийский комитет России до дальнейшего уведомления.

Международный олимпийский комитет (МОК) отстранил Олимпийский комитет России (ОКР) до дальнейшего уведомления за включение в состав организации олимпийских советов ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

Об этом сообщил сообщил директор организации по коммуникациям Марк Адамс.

Олимпийские советы новых регионов России включили в состав ОКР на заседании исполкома организации 5 октября.

«Решение ОКР включить в членство четыре олимпийских совета является нарушением Олимпийской хартии, так как оно нарушает территориальную целостность Украины. ОКР отстранен немедленно до дальнейшего уведомления. ОКР больше не может действовать как НОК и получать средства от », – сказал Адамс.