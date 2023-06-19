Месси запрещено критиковать Саудовскую Аравию по контракту. Он уже извинялся за отмену визита в 2021-м и писал «Ваше превосходительство» министру туризма

Теги ПСЖ МЛС Барселона Лионель Месси лига 1 Франция Ла Лига Сборная Аргентины по футболу высшая лига Саудовская Аравия Политика Интер Майами деньги Футбол

Лионель Месси не может критиковать власти Саудовской Аравии, он уже приносил извинения.

Ранее стало известно, что Министерство туризма Саудовской Аравии и аргентинский форвард заключили соглашение, по которому Лео получит до 25 млн долларов за три года за отдых с семьей в стране и ее рекламу в соцсетях.

Как утверждает The New York Times, в контракте игрока и королевства есть пункт, запрещающий Месси говорить что-либо, что могло бы запятнать репутацию страны и ее лидеров, которых и так критикуют в мире за нарушения прав человека, жестокое обращение с женщинами и другие авторитарные действия.

В феврале 2021 года, через несколько недель после подписания контракта, Месси написал письмо министру туризма Саудовской Аравии, в котором извинился за то, что не смог приехать с запланированным визитом. В том письме аргентинец обращался к Ахмеду Аль-Хатебу «Ваше превосходительство» и выражал «глубочайшие сожаления» по поводу своего отсутствия. 

Месси тогда играл за «Барселону». Он написал, что как у спортсмена у него были обязательства, которые нельзя было не исполнить. Речь про матч чемпионата Испании против «Бетиса», за которым последовал матч в Кубке Испании.

Напомним, что этим летом Месси мог перейти в саудовский «Аль-Хилаль», но в итоге выбрал «Интер Майами».

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47 комментариев

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Паровоз19
неужели он так мало заработал что нужно унижаться перед новой порцией бабла
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ML26
Красава, Лео! За деньги-да!
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Tollie
это же надо так унижаться и прогибаться под душманов, и всё ради денег, которых у него и так немеряно... какое же позорище, слов нет
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savik-A.M.
Глубокоуважаемые главный шейх саудитов , за 500 баксов , буду под каждой новостью про ваше королевство вас восхвалять )
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Спартак Уокер
Это называется денежное рабство
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Рашпель793
Сейчас мессилюбы будут пыхтеть и отмазывать Месси. Но интересно, что бы они писали выйди вот точно такая же новость, но про Роналду? ))
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Лорд раздевалки 1
L€o M€$i
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Денис Олегович
Теперь единственное поражение на ЧМ выглядит подозрительно...)
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Алексей Ненахов
Самый не циничный футболист
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ЦСКА1960
На чм аргентинцы тоже по контракту проиграли саудитам?
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Andrey Maximkin
Вообще-то в рамках любой нормальной компании сотруднику договором запрещено критиковать руководство
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Призрак Джона Готти
За 25 млн попал в анальное рабство.
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Алексей Ненахов
Ответ rigobersong
рабство у роналду, у Месси сотрудничество!:)😉
Ахха )) переобувание 99лвл
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Blaumerc
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Если бы ты был женщиной в Аравийском оазисе, то наверняка бы понял
но он не женщина в аравийском оазисе
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Direct free kick
человек без чести и достоинства
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Оливер Кан удаляет Роберту
игрушка шейхов
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ApXuMaHqPuT
Страстотерпец и великомученик Лионелий Арабский претерпевает и мучается за лавэ😇🙏
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VV Vvvv
Вообще то ,стандартная практика письменного обращения к министрам и рукководителям выше в странах Азии и Африки. )))) Пишут так и дипломаты и политики,и бизнес и проч.,в чем преступление ?))))))
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ARIGAMI ARIGAMI
Деньги превыше всего
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Игорь Новиков
Ответ Blaumerc
а он когда-то клялся в обратном, что бы потом писать что продался?
Чтобы продаться, надо в чем-то клясться?
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avex
Скоро во всех странах!
Старый, временно забытый феодализм.
Учим историю, вспоминаем, как там было, учимся, как в нем жить.
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Алексей Ильин
А СА не думала, что подобная "кабала" только в минус репутации стране идёт?
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Оригинальный Ник
Вот вам и разница между атлетом и спортсменом с большой буквы Роналду, который даже за 200 лимонов в год не позволяет себе так унижаться перед шейхами, и мелким жадным прохиндеем, который за косточку и гавкнет, и спляшет, и на задние лапки встанет
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Сраный Умник
my precious
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LaffyTaffy
Месси хитер, и катарцев подоил, а теперь за саудитов взялся. Не удивлюсь, если после МЛС еще в ОАЭ подпишется.
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