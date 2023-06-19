Месси запрещено критиковать Саудовскую Аравию по контракту. Он уже извинялся за отмену визита в 2021-м и писал «Ваше превосходительство» министру туризма

Лионель Месси не может критиковать власти Саудовской Аравии, он уже приносил извинения.

Ранее стало известно, что Министерство туризма Саудовской Аравии и аргентинский форвард заключили соглашение, по которому Лео получит до 25 млн долларов за три года за отдых с семьей в стране и ее рекламу в соцсетях.

Как утверждает The New York Times, в контракте игрока и королевства есть пункт, запрещающий Месси говорить что-либо, что могло бы запятнать репутацию страны и ее лидеров, которых и так критикуют в мире за нарушения прав человека, жестокое обращение с женщинами и другие авторитарные действия.

В феврале 2021 года, через несколько недель после подписания контракта, Месси написал письмо министру туризма Саудовской Аравии, в котором извинился за то, что не смог приехать с запланированным визитом. В том письме аргентинец обращался к Ахмеду Аль-Хатебу «Ваше превосходительство» и выражал «глубочайшие сожаления» по поводу своего отсутствия.

Месси тогда играл за «Барселону». Он написал, что как у спортсмена у него были обязательства, которые нельзя было не исполнить. Речь про матч чемпионата Испании против «Бетиса», за которым последовал матч в Кубке Испании.

Напомним, что этим летом мог перейти в саудовский «Аль-Хилаль», но в итоге выбрал « ».

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