Адвокат Промеса о 18 месяцах тюрьмы: «Квинси подаст апелляцию и будет просить об отмене приговора»

Адвокат Квинси Промеса заявил, что игрок «Спартака» будет добиваться отмены приговора.

сегодня был приговорен к 18 месяцам тюрьмы за удар ножом в колено двоюродного брата. 31-летний хавбек, признанный лучшим игроком сезона в « », не посещал слушания по делу.

«Мой клиент подаст апелляцию на решение суда Амстердама. Он будет просить об отмене приговора. Затем Высокий суд Амстердама вновь рассмотрит все дело целиком.

После этого у моего клиента также будет возможность обратиться в Верховный суд с кассационной жалобой. Пока окончательного и обязательного к исполнению решения не принято», – сказал Роберт Малевич.

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