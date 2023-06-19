Адвокат Промеса о 18 месяцах тюрьмы: «Квинси подаст апелляцию и будет просить об отмене приговора»
Адвокат Квинси Промеса заявил, что игрок «Спартака» будет добиваться отмены приговора.
Промес сегодня был приговорен к 18 месяцам тюрьмы за удар ножом в колено двоюродного брата. 31-летний хавбек, признанный лучшим игроком сезона в «Спартаке», не посещал слушания по делу.
«Мой клиент подаст апелляцию на решение суда Амстердама. Он будет просить об отмене приговора. Затем Высокий суд Амстердама вновь рассмотрит все дело целиком.
После этого у моего клиента также будет возможность обратиться в Верховный суд с кассационной жалобой. Пока окончательного и обязательного к исполнению решения не принято», – сказал Роберт Малевич.
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За что же так не любят недотроги
Охотников ножа и топора
Романтиков с большой дороги
Гы гы гы
Что тут думать ?!
Поэтому пока еще не уголовник)