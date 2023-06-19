Адвокат Промеса о 18 месяцах тюрьмы: «Квинси подаст апелляцию и будет просить об отмене приговора»

Теги Спартак премьер-лига Россия происшествия Квинси Промес ТАСС Футбол

Адвокат Квинси Промеса заявил, что игрок «Спартака» будет добиваться отмены приговора.

Промес сегодня был приговорен к 18 месяцам тюрьмы за удар ножом в колено двоюродного брата. 31-летний хавбек, признанный лучшим игроком сезона в «Спартаке», не посещал слушания по делу.

«Мой клиент подаст апелляцию на решение суда Амстердама. Он будет просить об отмене приговора. Затем Высокий суд Амстердама вновь рассмотрит все дело целиком.

После этого у моего клиента также будет возможность обратиться в Верховный суд с кассационной жалобой. Пока окончательного и обязательного к исполнению решения не принято», – сказал Роберт Малевич.

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33 комментария

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Ебздрогыч
Теперь ганстаклипы Промеса выглядят намного правдоподобнее
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Давид Agabekyan
Ответ pyritanza
"нож был не мой, колено не брата, и вообще в другой стране был" - такие аргументы будут?)
"Я сидел, точил нож, пришёл брат и напал на мой нож своим коленом. Требую 2 года тюрьмы для брата за порчу имущества"
+10
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Спартак Уокер
С Промесом вообще много тёмных историй и кокаин и ножевое ранение .
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pyritanza
"нож был не мой, колено не брата, и вообще в другой стране был" - такие аргументы будут?)
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Рашпель793
Рафик не уиноват!
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Botikool
Спартаку не привыкать) лучший легионер в истории клуба, уголовник и наркобарон ахаха
+6
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mars
Ответ Ебздрогыч
Теперь ганстаклипы Промеса выглядят намного правдоподобнее
можно и к шансону перейти
+3
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С детства за Тяньцзинь Цюаньцзянь!
Ответ Злодей Спб
Ну а пока апелляция рассматривается в высшей инстанции, Антон будет олицетворять собой ценности ФК Спартак и учить им детей-болельщиков. Основная ценность - даже если залетел, никогда не сознавайся (вспомним бромантан). #irony
Как там зенитовские педoфилы поживают?
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Faust Doc
Ответ Ебздрогыч
Теперь ганстаклипы Промеса выглядят намного правдоподобнее
Нам лижут пятки языки костра
За что же так не любят недотроги
Охотников ножа и топора
Романтиков с большой дороги
Гы гы гы
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Zlodimir
В итоге нахождение 1 год в России будет приравнено к 5 годам тюрьмы в Нидерландах 😂
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Амин Чич
Между Россией и Нидерландами нет правого заключения. Короче, он остается.
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МОН66
Ответ NIK7478
Для Спартака здесь сомнений быть не должно! И решение должно быть достаточно быстрым: расторжение контракта с Промесом! Иначе клуб получит громадные имиджевые убытки, неизбежно. Других вариантов просто нет.
бинго !
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pyritanza
Ответ Давид Agabekyan
"Я сидел, точил нож, пришёл брат и напал на мой нож своим коленом. Требую 2 года тюрьмы для брата за порчу имущества"
Хитро😏
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Посторонним В
Ответ Ебздрогыч
Теперь ганстаклипы Промеса выглядят намного правдоподобнее
Не понимаю таких как вы. Если бы я видел, что вы так переживаете за промесова братца и рады торжеству справедливости - то ладно. Но вам же наплевать на справедливость. Вы радуетесь чужой беде и проблемам Спартака. Выглядит это жалко и позорно. Недостойно звания человека.
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Konstantin Zorin
После обжалования, максимум, что грозит Промесу, это условный срок за хулиганку. Так что, играй спокойно Антошка.
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бойня
Отменить??? А кто ж тогда брата порезал?)))
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LaffyTaffy
Нужно выпустить бомбер с рисунками ножей, наркоты и логотипами Спартака . И продавать по 40 тыс. Спартачи будут брать
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avcgloronalduMU
а ещё он будет просить полит убежище?)
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Зелёный гопник
Надо разрывать с ним контракт!
Что тут думать ?!
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Aleksey Yashin
"Пока окончательного и обязательного к исполнению решения не принято"

Поэтому пока еще не уголовник)
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