Чемпион России по бегу Александр Хютте получил два года колонии за избиение соседа

Теги Бег происшествия Александр Хютте Р-Спорт Легкая атлетика

Чемпион России по бегу Александр Хютте приговорен к 2 годам колонии за нападение на соседа.

23 мая 2022 года Хютте напал на 49-летнюю женщину в подъезде дома на Приморском проспекте в Санкт-Петербурге. Через час он набросился на 54-летнего мужчину в лифте, при этом экс-спортсмен был в одних трусах.

Оба пострадавших были госпитализированы: женщина – с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга и ушибами в удовлетворительном состоянии, мужчина – с открытой черепно-мозговой травмой и ушибом головного мозга в состоянии средней степени тяжести.

Хютте был задержан полицией, на него составили административный протокол и возбудили уголовное дело.

«Суд назначил Хютте наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года в колонии общего режима», – сообщила объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга. 

Суд взыскал с Хютте в счет материального ущерба потерпевшего 40 221 рубль, в счет возмещения морального вреда – 450 тысяч рублей. Вину Хютте признал частично.

В 2017 году бывшего бегуна дисквалифицировали на 4 года за прием запрещенных препаратов и уклонение от сдачи допинг-пробы. Срок дисквалификации отсчитывался с 2015-го.

В сентябре 2021-го Хютте был задержан с наркотиками.

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7 комментариев

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kufdim
разносторонний
+3
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2882
Догнал...
+2
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Ігор Ігор
Вроде он бегунок, а не боксер. Видать мельдоний подействовал на мозги.
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Саркастичный Чел
под солягой был наверняка
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Джонни-массажист
Разговаривал с тренером, которые его знает с ДЮСШ .Сказал,что Хютте реально очень талантливый легкоатлет. Что бегал,как бог..На ОИ мог выступать. А вот дальше расскажу мои домыслы- знаю,что Хютте уехал жить в СПб и там стал работать в тренажерке. Его же уже ловили с какой-то фармой, кажется,но отпустили.Скорее всего сам сидел на фарме и курсил занимаясь тоже в том же зале. А в таком состоянии люди на повышенном тестостероне , из-за иньекций, очень агрессивны. Думаю,что и он просто был под уколами и кукушка сьехала. Теперь посидит, подумает,как свою жизнь просрал....
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Alex_V69
Похоже, в душе он чемпион по боксу)
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ks-1993
Ответ Ігор Ігор
Вроде он бегунок, а не боксер. Видать мельдоний подействовал на мозги.
Мельдоний это просто витамин, я его пью для работы мозга, когда осенью говно погода
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