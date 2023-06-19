Квалификация Евро-2024. Англия примет Северную Македонию, Франция против Греции, Украина – Мальта

Англия примет Северную Македонию в 4-м туре квалификации Евро-2024.

Также в понедельник сыграет сыграет с Мальтой, встретится с Грецией.

Евро-2024

Отборочный турнир

4-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблицы квалификации Евро-2024

Статистика квалификации Евро-2024

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