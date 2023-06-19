Квалификация Евро-2024. Англия примет Северную Македонию, Франция против Греции, Украина – Мальта
Англия примет Северную Македонию в 4-м туре квалификации Евро-2024.
Также в понедельник Украина сыграет сыграет с Мальтой, Франция встретится с Грецией.
Евро-2024
Отборочный турнир
4-й тур
- Дата проведения
- 19 июня, 19.00, «Городской стадион Трнава»
- Дата проведения
- 19 июня, 19.00, «Олимпийский стадион»
- Дата проведения
- 19 июня, 19.00, «Республиканский стадион им. Вазгена Саркисяна»
- Дата проведения
- 19 июня, 21.45, «Stadyum Samsun»
- Дата проведения
- 19 июня, 21.45, «Стад де Франс»
- Дата проведения
- 19 июня, 21.45, «Швисспорарена»
- Дата проведения
- 19 июня, 21.45, «Тэдди Стэдиум»
- Дата проведения
- 19 июня, 21.45, «Ференц Суса»
- Дата проведения
- 19 июня, 21.45, «Виндзор Парк»
- Дата проведения
- 19 июня, 21.45, «Стожице»
- Дата проведения
- 19 июня, 21.45, «Олд Траффорд»
- Дата проведения
- 19 июня, 21.45, «Авива-Стэдиум»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Таблицы квалификации Евро-2024
Статистика квалификации Евро-2024
Игра: вы – гендиректор футбольного клуба. Управляйте командой и сделайте ее успешной
Если в Турции Уэльс отберет очки у турок, то какая-то интрига в группе может замутиться. Хорваты в марте дома в ничейку с Уэльсом сыграли + победили Турцию в гостях.
Удачи нашим парням!