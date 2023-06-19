Квалификация Евро-2024. Англия примет Северную Македонию, Франция против Греции, Украина – Мальта

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Англия примет Северную Македонию в 4-м туре квалификации Евро-2024.

Также в понедельник Украина сыграет сыграет с Мальтой, Франция встретится с Грецией. 

Евро-2024

Отборочный турнир

4-й тур

Украина – Мальта
Дата проведения
19 июня, 19.00, «Городской стадион Трнава»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Финляндия – Сан-Марино
Дата проведения
19 июня, 19.00, «Олимпийский стадион»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Армения – Латвия
Дата проведения
19 июня, 19.00, «Республиканский стадион им. Вазгена Саркисяна»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Турция – Уэльс
Дата проведения
19 июня, 21.45, «Stadyum Samsun»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Франция – Греция
Дата проведения
19 июня, 21.45, «Стад де Франс»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Швейцария – Румыния
Дата проведения
19 июня, 21.45, «Швисспорарена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Израиль – Андорра
Дата проведения
19 июня, 21.45, «Тэдди Стэдиум»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Беларусь – Косово
Дата проведения
19 июня, 21.45, «Ференц Суса»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Северная Ирландия – Казахстан
Дата проведения
19 июня, 21.45, «Виндзор Парк»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Словения – Дания
Дата проведения
19 июня, 21.45, «Стожице»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Англия – Северная Македония
Дата проведения
19 июня, 21.45, «Олд Траффорд»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Ирландия – Гибралтар
Дата проведения
19 июня, 21.45, «Авива-Стэдиум»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблицы квалификации Евро-2024

Статистика квалификации Евро-2024

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12 комментариев

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Дмитрий Климентьев
Вперед Казахстан!
+4
-1
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Edo Milanian
Интересно, как Армения после успеха в Уэльсе сыграет дома с Латвией. Обязаны побеждать, не представляю, что должно произойти дома при аншлаге. Главное не перегореть и заранее не положить 3 очка в копилку. Надеюсь, Петраков правильно настроит ребят.
Если в Турции Уэльс отберет очки у турок, то какая-то интрига в группе может замутиться. Хорваты в марте дома в ничейку с Уэльсом сыграли + победили Турцию в гостях.
+3
0
+3
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Edward XVII
Alga, QAZAQSTAN!
+4
-1
+3
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Роберто Манчини
Ответ Дмитрий Климентьев
Вперед Казахстан!
+Армения, Беларусь!
+3
0
+3
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Advokaat
Ответ Edo Milanian
Интересно, как Армения после успеха в Уэльсе сыграет дома с Латвией. Обязаны побеждать, не представляю, что должно произойти дома при аншлаге. Главное не перегореть и заранее не положить 3 очка в копилку. Надеюсь, Петраков правильно настроит ребят. Если в Турции Уэльс отберет очки у турок, то какая-то интрига в группе может замутиться. Хорваты в марте дома в ничейку с Уэльсом сыграли + победили Турцию в гостях.
Самые сложные матчи как правило матчи с аутсайдерами, недооценка может сыграть злую шутку.
+2
0
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Advokaat
Удачи казахам, белорусам, армянам и украинцам, самый сложный матч у казахов, но есть ощущение того, что все вышеуказанные сборные выиграют сегодня.
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Dottore
За Казахстан 🇰🇿🇰🇿🇰🇿
Удачи нашим парням!
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Иван Новиков
Ещё не умерла Украина.
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Advokaat
Интересные матчи - это Словения - Дания и Англия - Македония.
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CVC
За Мальту с детства)
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