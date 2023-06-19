Месси получит от Саудовской Аравии до 25 млн долларов за 3 года за отдых с семьей в стране и рекламу в соцсетях

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Стали известны детали контракта Лионеля Месси с Саудовской Аравией.

Министерство туризма Саудовской Аравии и аргентинский форвард заключили соглашение, которое должно способствовать улучшению образа страны в мире.

В мае 2022 года Месси впервые посетил Саудовскую Аравию. Отдохнув на Красном море, он выложил фотографию в инстаграме. Считается, что с этого началось сотрудничество футболиста и министерства, а этот визит принес Лионелю около 2 миллионов долларов.

По данным The New York Times, Месси может получить около 25 миллионов долларов в течение трех лет по этому контракту.

Речь идет об участи в коммерческих активностях, постах в социальных сетях (в инстаграме Лео сейчас 473 млн подписчиков – Sports.ru) и оплачиваемых отпусках в Саудовской Аравии, которые Лео должен проводить вместе с семьей. Месси должен делится фотографиями из своих поездок и помечать их одобренным министерством хэштегом.

В контракте Месси с Министерством туризма Саудовской Аравии значатся такие пункты:

– Около 2 миллионов долларов – за как минимум один семейный отпуск в год продолжительностью пять дней или за два ежегодных отпуска по три дня каждый. Расходы и пятизвездочное проживание для Месси и до 20 членов его семьи и друзей должны быть оплачены правительством страны.

– Еще 2 миллиона долларов – за продвижение Саудовской Аравии в аккаунтах футболиста в социальных сетях 10 раз в год, отдельно от рекламы отпуска в королевстве.

–  Еще около 2 миллионов долларов – за участие в ежегодной туристической кампании в Саудовской Аравии.

– Еще 2 миллиона долларов – за благотворительность и публичные выступления.

Напомним, что этим летом Месси мог перейти в саудовский «Аль-Хилаль», но в итоге выбрал «Интер Майами».

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43 комментария

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denimo21
Да блин. Человек отдыхает в офигительных условиях в стремительно развивающейся стране и ему за это платят!) и не просто платят а 25 мать его миллионов. Он выиграл в лотерею жизни
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kudayberdiev1996@mail.ru
Ах вот почему Месси не поехал в СА. Он бы и так бабки получил бы
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Ебздрогыч
Жить нужно так, чтобы тебе за отдых еще 25 мультов доплачивали!
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Nikita Ufimtsev
Ответ bugi
шариат есть и стремительное развитие есть и по факту уровень преступности ниже чем в псевдодемократических странах так что не нужно нагнетать
И людей в посольствах не убивают, вообще прекрасная страна
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& Co1366
Лео отжимает доходы из СА, отдыхая от футбола!
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haymaker
Ответ denimo21
Да блин. Человек отдыхает в офигительных условиях в стремительно развивающейся стране и ему за это платят!) и не просто платят а 25 мать его миллионов. Он выиграл в лотерею жизни
Всё по делу, кроме стремительного развития. Там шариат.
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cektor
что б я так жил
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rigobersong
Месси в своем познании настолько преисполнился, что ему платят за отдых!:))
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instasamka
Вот и отлично. И бабки сделает, и нетпозврлиь себя сделать игрушкой арабов
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Барсик Юрана
Кринж вынужден там жить 24/7, а Месси просто приехал и поднял бабла👍🏿
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Russ Ivan
Кокорин бы осветлил образ СА в 25 раз дешевле...
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haymaker
Ответ bugi
шариат есть и стремительное развитие есть и по факту уровень преступности ниже чем в псевдодемократических странах так что не нужно нагнетать
Я знаю. Все мы видим поток мигрантов из псевдодемократий в страны с шариатом.
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Rule1
Джорджина съест с потрохами Роналду,после этой новости 🤣
Челу за отдых миллионы отстёгивают,а ты тут ногами дрыгаешь как верблюд 🐫
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АРХАТ
Ответ denimo21
Да блин. Человек отдыхает в офигительных условиях в стремительно развивающейся стране и ему за это платят!) и не просто платят а 25 мать его миллионов. Он выиграл в лотерею жизни
Завидовать можно если обычный человек бы такое получил.
А Месси своей карьерой заслужил ништяки эти.
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FNT
Ответ bugi
шариат есть и стремительное развитие есть и по факту уровень преступности ниже чем в псевдодемократических странах так что не нужно нагнетать
В тоталитарных странах уровень преступности очень часто ниже, чем в свободных. Это не значит, что там лучше жить.
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zip13
совсем сума посходили, деньги не куда девать, за отдых готовы платить?!
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FCB1991
У Раналды новые комплексы появятся. Он там на коленях ползает перед своими хозяевами, а Месси чисто за отдых будет деньги получать. =)
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maks44
Интересно за какую сумму Месси согласился бы отдохнуть в Крыму?
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Rule1
Шейхи,кому-то бабки отстёгивают за то что приехал отдохнуть,а кому-то,за то что развлекает публику по выходным ! Вот и вся разница
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Михо
Орел и Решка по Мессиански😃
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Эркинбек Апаканов
Охренеть, ему за отдых ещё и платят)))
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А.Э.РАСИМ
Представляете.
Рона надули.

Оказывается, можно было не играть, отдыхать и получать деньги.
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Pax
Дорогая Саудовская Аравия! У вас там конечно скукотища жуткая, но так уж и быть, я готов у вас отдохнуть за 1 млн, и даже заведу соцсети по такому случаю!
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Radik_2.0
вот ведь баловень судьбы))
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vik444
А если я полечу в Саудовскую Аравию отдохнуть и будет реклама в соц. сетях от меня то сколько мне заплатят ?
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