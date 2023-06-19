Алдонин о приговоре Промеса: «Как клуб, за который болеют дети и подростки, может защищать преступника? Закон для всех един»

Евгений Алдонин отреагировал на новость о приговоре Квинси Промеса.

Полузащитник « » сегодня был приговорен к 18 месяцам тюрьмы за удар ножом в колено двоюродного брата. 31-летний хавбек, признанный лучшим игроком сезона в «Спартаке», не посещал слушания по делу.

«Двоякое мнение. С одной стороны, поведение игрока имеет влияние на репутацию клуба. Я так понимаю, это не последний эпизод с . Насколько я понимаю, там есть еще серьезный эпизод, связанный с наркотиками. Как это еще там решится.

Не хочется даже дровишек в этот камин подбрасывать. Но что-то нужно делать с его поведением. Он же не ребенок, а взрослый человек. Вопиющие случаи.

Я не могу найти поводов для того, чтобы брать его и защищать. Как клуб, за который болеют дети и подростки, может защищать преступника? Закон для всех един», – сказал экс-игрок сборной России.