Алдонин о приговоре Промеса: «Как клуб, за который болеют дети и подростки, может защищать преступника? Закон для всех един»

Теги Спартак Евгений Алдонин премьер-лига Россия Квинси Промес Чемпионат.com Футбол

Евгений Алдонин отреагировал на новость о приговоре Квинси Промеса.

Полузащитник «Спартака» сегодня был приговорен к 18 месяцам тюрьмы за удар ножом в колено двоюродного брата. 31-летний хавбек, признанный лучшим игроком сезона в «Спартаке», не посещал слушания по делу.

«Двоякое мнение. С одной стороны, поведение игрока имеет влияние на репутацию клуба. Я так понимаю, это не последний эпизод с Промесом. Насколько я понимаю, там есть еще серьезный эпизод, связанный с наркотиками. Как это еще там решится.

Не хочется даже дровишек в этот камин подбрасывать. Но что-то нужно делать с его поведением. Он же не ребенок, а взрослый человек. Вопиющие случаи.

Я не могу найти поводов для того, чтобы брать его и защищать. Как клуб, за который болеют дети и подростки, может защищать преступника? Закон для всех един», – сказал экс-игрок сборной России.

Материалы по теме

77 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Aleksandr Danilov
Ответ Stivi M.D.
Комментарий удален пользователем
2 тонны наркотиков даже Российский МИД не позволял себе с Аргентины ввозить, а Промес смог
+60
-7
+53
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
igls54
«Как клуб, за который болеют дети и подростки, может защищать преступника?»... Потому что у Спартака всегда судьи виноваты
+51
-17
+34
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Stasik Borisov
Давайте вместе с Промесом еще дедушку в придачу отдадим, там же тоже есть решение суда
+35
-6
+29
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
corazón blanco
Спартаку стоит обратиться в КДК и оспорить действие судьи))
+24
-7
+17
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
koshaus
Ответ soldat2212
С голландским правосудием мы столкнклись при расследовании сбитого боинга. И ничему эта история алдонина не научила
Промес Боинг сбил? Ножом под коксом?😂
+15
-3
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Sergio666
200% даю, что если бы Спам был гегемоном лиги с постоянными чеспионствами, то он слил бы Промеса, даже если бы вину не доказали (как Зенит слил Кокорина или Галицкий (человек весьма самодостаточный) Мамаева). А тут всё на глаза...
+8
-1
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
N23
Ответ Злодей Спб
Квинси амбассадор спартаковских ценностей: украл, выпил, в тюрьму. Какой родитель доверит ребёнка, чтобы Промес на поле с ним выходил перед матчем? Один будет выходить? Зашкварно! Просто своим присутствием в команде, он показывает молодым болельщикам, что даже после совершения серьёзного преступления можно избежать наказания, если иметь состояние, связи и протекцию от работодателя. А его ганста-клипы? Как инфлюенсер, которого активно раскручивает клуб, он сформирует модель поведения у подрастающего поколения болельщиков КБ, не совпадающую с ценностями российских граждан. Ужас-ужас. Давайте пока не поздно запакуем его в контейнер и отправим в Нидерланды :)
Хаха, кто бы говорил
+17
-12
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Andrey Fiver
Ответ Stasik Borisov
Давайте вместе с Промесом еще дедушку в придачу отдадим, там же тоже есть решение суда
недооценённый комментарий :-)
+7
-3
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Злодей Спб
Квинси амбассадор спартаковских ценностей: украл, выпил, в тюрьму. Какой родитель доверит ребёнка, чтобы Промес на поле с ним выходил перед матчем? Один будет выходить? Зашкварно!

Просто своим присутствием в команде, он показывает молодым болельщикам, что даже после совершения серьёзного преступления можно избежать наказания, если иметь состояние, связи и протекцию от работодателя.

А его ганста-клипы? Как инфлюенсер, которого активно раскручивает клуб, он сформирует модель поведения у подрастающего поколения болельщиков КБ, не совпадающую с ценностями российских граждан.

Ужас-ужас. Давайте пока не поздно запакуем его в контейнер и отправим в Нидерланды :)
+22
-18
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
analogia
Ответ N23
А не в истории ЦСКА был Еременко ?
Еременко отбывал дисквалификацию от футбола, а что отбыл Промес ?
+5
-2
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Аморалинни
Ответ Savarona25
Комментарий удален модератором
Подростки смотрят Ютуб, переставай это делать
+7
-5
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
mean machine/
Этот клуб основан преступником и назван в честь преступника. Какие вопросы?
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Злобный Конь
Широков не высказался на эту тему?
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Spartakus1984
Ответ Южанин78
Алдонин прямо святого строит, якобы ЦСКА такое не сделал бы. Я не защищаю Спартак, однозначно Промес не должен играть по крайней мере до апелляции, но это разве в Спартаке так. А как же Влут, как же этот хоккеист которого в педофилии по моему обвиняли и таких случаев уйма
С чего он не должен играть?Сам для себя обоснуй.Вынесли решение,человек не согласен с ним,фиг знает что там вообще произошло,есть апелляция,его в розыск не объявляли.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
BaltikaSPb
...вор, он должен сидеть в тюрьме.
И людей не беспокоит, каким способом я его туда упрячу!
Вор должен сидеть в тюрьме!
Верно?
Вот что людей интересует. (с)
+5
-4
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Dmitry Nizovtsev
Промес: не закон един, а АРЕСТАНТСКИЙ УКЛАД
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Vladco
Ответ Recreated
Откуда вообще это взялось, что клуб его защищает!!?? И обвинение вынесено только сегодня!!
Как откуда? От великих аналитиков и поборников справедливости ,которым спортс приплачивает гроши.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Jeksan
В другие времена отстранили бы, сейчас же, на волне антизападного хайпа вполне себе история в духе «понять и простить»
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Сраный Умник
Ответ Аморалинни
Подростки смотрят Ютуб, переставай это делать
Ру Туп
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Umar Rieltor
а что же когда сноудену Путин давал гражданство не высказался тоже ???))) как всегда двойные стандарты. по этому иногда лучше промолчать чем показаться умником
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Честный контроль
А секте все бoжья рoсa.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Momos
У спартаковцев какая-то нездоровая тяга к уголовникам. В главных корефеях ходят лагерные сидельцы братья Старостины, сбивший человека Севидов. Теперь вот, любитель поножовщины и наркоторговли Антоха
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Шамиль Шамшетдинов
будто он не знает, что закон не для всех един
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
whereissuso
Ответ Злодей Спб
Квинси амбассадор спартаковских ценностей: украл, выпил, в тюрьму. Какой родитель доверит ребёнка, чтобы Промес на поле с ним выходил перед матчем? Один будет выходить? Зашкварно! Просто своим присутствием в команде, он показывает молодым болельщикам, что даже после совершения серьёзного преступления можно избежать наказания, если иметь состояние, связи и протекцию от работодателя. А его ганста-клипы? Как инфлюенсер, которого активно раскручивает клуб, он сформирует модель поведения у подрастающего поколения болельщиков КБ, не совпадающую с ценностями российских граждан. Ужас-ужас. Давайте пока не поздно запакуем его в контейнер и отправим в Нидерланды :)
украл, пырнул ножом, отмазали*
+5
-5
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
n9mn977m27
Комментарий удален модератором
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий