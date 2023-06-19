Алдонин о приговоре Промеса: «Как клуб, за который болеют дети и подростки, может защищать преступника? Закон для всех един»
Евгений Алдонин отреагировал на новость о приговоре Квинси Промеса.
Полузащитник «Спартака» сегодня был приговорен к 18 месяцам тюрьмы за удар ножом в колено двоюродного брата. 31-летний хавбек, признанный лучшим игроком сезона в «Спартаке», не посещал слушания по делу.
«Двоякое мнение. С одной стороны, поведение игрока имеет влияние на репутацию клуба. Я так понимаю, это не последний эпизод с Промесом. Насколько я понимаю, там есть еще серьезный эпизод, связанный с наркотиками. Как это еще там решится.
Не хочется даже дровишек в этот камин подбрасывать. Но что-то нужно делать с его поведением. Он же не ребенок, а взрослый человек. Вопиющие случаи.
Я не могу найти поводов для того, чтобы брать его и защищать. Как клуб, за который болеют дети и подростки, может защищать преступника? Закон для всех един», – сказал экс-игрок сборной России.
Просто своим присутствием в команде, он показывает молодым болельщикам, что даже после совершения серьёзного преступления можно избежать наказания, если иметь состояние, связи и протекцию от работодателя.
А его ганста-клипы? Как инфлюенсер, которого активно раскручивает клуб, он сформирует модель поведения у подрастающего поколения болельщиков КБ, не совпадающую с ценностями российских граждан.
Ужас-ужас. Давайте пока не поздно запакуем его в контейнер и отправим в Нидерланды :)
И людей не беспокоит, каким способом я его туда упрячу!
Вор должен сидеть в тюрьме!
Верно?
Вот что людей интересует. (с)