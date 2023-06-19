Анчелотти возглавит сборную Бразилии в 2024-м. В январе тренер сообщит «Реалу», что не продлит контракт (Globo)

Карло Анчелотти возглавит сборную Бразилии по окончании следующего сезона.

Главный тренер «Реала» провел две встречи с президентом Бразильской конфедерации футбола Эднальдо Родригесом в Испании. Они договорились, что тренер примет южноамериканскую сборную летом 2024 года, сообщает Globo.

Анчелотти не сможет подписать контракт до нового года, но дал гарантии, что сделает это позднее. В январе тренер уведомит руководство « » о том, что не будет активировать пункт о продлении контракта.

Изначальный план состоял в том, чтобы сын тренера, Давиде Анчелотти, возглавил сборную Бразилии до назначения Карло. От этой идеи отказались – Давиде придет в команду одновременно с отцом.

В настоящее время пост исполняющего обязанности главного тренера сборной Бразилии занимает Рамон Менезес.

Игра: вы – гендиректор футбольного клуба. Управляйте командой и сделайте ее успешной