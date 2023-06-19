Анчелотти возглавит сборную Бразилии в 2024-м. В январе тренер сообщит «Реалу», что не продлит контракт (Globo)

Теги Карло Анчелотти Сборная Бразилии по футболу Реал Мадрид Ла Лига Федерация футбола Бразилии Эднальдо Родригес Футбол

Карло Анчелотти возглавит сборную Бразилии по окончании следующего сезона.

Главный тренер «Реала» провел две встречи с президентом Бразильской конфедерации футбола Эднальдо Родригесом в Испании. Они договорились, что тренер примет южноамериканскую сборную летом 2024 года, сообщает Globo.

Анчелотти не сможет подписать контракт до нового года, но дал гарантии, что сделает это позднее. В январе тренер уведомит руководство «Реала» о том, что не будет активировать пункт о продлении контракта. 

Изначальный план состоял в том, чтобы сын тренера, Давиде Анчелотти, возглавил сборную Бразилии до назначения Карло. От этой идеи отказались – Давиде придет в команду одновременно с отцом. 

В настоящее время пост исполняющего обязанности главного тренера сборной Бразилии занимает Рамон Менезес. 

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63 комментария

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ZA.RMA
«В январе тренер сообщит Реалу, что не продлит с ними контракт»

Так если в СМИ об этом уже узнали, значит и сообщать ничего не надо)))
+57
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vzi
Ответ corazón blanco
Для сборной Бразилии Анчелотти - хороший вариант. Наладит атмосферу в коллективе, плюс с некоторыми игроками он прекрасно знаком.
В Бразилии нет проблем с атмосферой в коллективе. Команда довольно сплоченная была все годы при Тите. Не повезло в деталях на поле два раза в 1/4.
Поэтому правильней сказать - Анчелотти поддержит хорошую атмосферу в коллективе. А вот сможет ли он в плане тактики и физподготовки привнести что-то новое, недостающее до титула ЧМ - посмотрим.
+23
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<~Inter~>
позиция Реала в этой ситуации не особо понятна. Следующий тренер Реала в любом случае начнет с нуля и по сути можно было начать глобальную перестройку этим летом, а не ждать ещё 1 год
+11
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Эрик Оганезов
Че то чувствую третий заход Зидана в Мадрид )
+7
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blaugrano
Не самое лучшее решение и для Мадрида, и для Бразилии с Анчелотти.
Реал начинает новый цикл (или плавно готовится к нему) уже в новом сезоне. Видимо, здесь и сейчас нет достойного кандидата на смену Карло.
Анчелотти мог бы попробовать себя в Бразилии на Копе. А так, первым большим турниром для него сразу станет ЧМ. Тоже рисковый вариант.
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Rio de Janeiro
Крупным турнирам сборных часто не хватает великих тренеров.Понятно что для Карло это фактически карьерная пенсия, но в то же время и новый вызов.Есть чуйка что Бразилия должна быть в финале именно на следующем ЧМ т.к почти четверть века без медалей для величайшей футбольной нации это слишком.Удачи ему!
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Дмитрий Калашников
Ответ Rio de Janeiro
Крупным турнирам сборных часто не хватает великих тренеров.Понятно что для Карло это фактически карьерная пенсия, но в то же время и новый вызов.Есть чуйка что Бразилия должна быть в финале именно на следующем ЧМ т.к почти четверть века без медалей для величайшей футбольной нации это слишком.Удачи ему!
Уже должны были быть на 2 последних чм были лучшими по качеству игры просто где то не повезло, где то ошибка тренера, да и в 10 году качественно выглядели, чуть не повезло!
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Theodor Herzl
Вот Перес офигеет! Мы-то с вами давно в курсе будем, а для него в январе эта новость как снежный ком на голову.
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dmitry.tchidakin
Итальянец во главе Селесао - это будет лютейший провал
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RedDevil1909
надеюсь Перес Спортс не читает а то вдруг узнает до января об этом
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Barca_mania
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Ответ ZA.RMA
«В январе тренер сообщит Реалу, что не продлит с ними контракт» Так если в СМИ об этом уже узнали, значит и сообщать ничего не надо)))
Кто нибудь знает почему Анчелотти называют эстонцем?
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vzi
Ответ Сраный Умник
А вот это прикольно. Следующие чемпионы - бразильцы.
И хотелось бы, но на ЧМ слишком многое решают нюансы. Даже больше, чем в плей-офф ЛЧ.
Карло никогда не работал со сборными. Никогда не играл в таких коротких турнирах, как ЧМ. И что самое интересное- у него даже разминки не будет в виде Копа Америка. Вот в этом главный риск.
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Алексей Ларёв
Ответ corazón blanco
Для сборной Бразилии Анчелотти - хороший вариант. Наладит атмосферу в коллективе, плюс с некоторыми игроками он прекрасно знаком.
Напомните какие проблемы по атмосфере у бразилии были?Тите мировой мужик,его вся сборная уважала и любила.
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Никита Кожемяка
Ответ ZA.RMA
«В январе тренер сообщит Реалу, что не продлит с ними контракт» Так если в СМИ об этом уже узнали, значит и сообщать ничего не надо)))
Имеется ввиду формальное уведомление, которое в любом случае нужно дать - это бумажка нужна для юристов клуба и других кабинетных работников. Есть например уведомление об увольнении, прекращения сотрудничества, о возобновлении и тд.
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Дмитрий Калашников
Ответ vzi
И хотелось бы, но на ЧМ слишком многое решают нюансы. Даже больше, чем в плей-офф ЛЧ. Карло никогда не работал со сборными. Никогда не играл в таких коротких турнирах, как ЧМ. И что самое интересное- у него даже разминки не будет в виде Копа Америка. Вот в этом главный риск.
Разминка будет в отборе к ЧМ и товарках, хотя было бы интересно если бы на Копу он уже повёз
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mr kovalsky
Ответ иц а мэн
5б, проблемы?
А вк свой скинешь?(
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filippa
Ответ ZA.RMA
«В январе тренер сообщит Реалу, что не продлит с ними контракт» Так если в СМИ об этом уже узнали, значит и сообщать ничего не надо)))
это другое! вы не понимаете !!!
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pasha_t
Ответ ZA.RMA
«В январе тренер сообщит Реалу, что не продлит с ними контракт» Так если в СМИ об этом уже узнали, значит и сообщать ничего не надо)))
Согласен
Или бред мы все прочитали или у когото нехватает)
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tampa-bay
Лучше так, чем звать своих тренеров и обсираться
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mr kovalsky
Ответ Barca_mania
Кто нибудь знает почему Анчелотти называют эстонцем?
Кто нибудь знает почему тебя называют киргизским школьником?
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Не уверен!!
Ответ ZA.RMA
«В январе тренер сообщит Реалу, что не продлит с ними контракт» Так если в СМИ об этом уже узнали, значит и сообщать ничего не надо)))
Они ж потом скажут, что читали в СМИ, но не поверили)
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dimdim
Звучит как астрологический прогноз. Автор - Павел Глобо
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Jan Paskel
Ответ ZA.RMA
«В январе тренер сообщит Реалу, что не продлит с ними контракт» Так если в СМИ об этом уже узнали, значит и сообщать ничего не надо)))
официоз никто не отменял
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Руслан Узденов
То есть, все уже об этом знают, а Реалу надо будет сообщать в январе. Вопрос в том, что Анчи нужен клубу только на предстоящий сезон - далее, Перес сам намерен сменить тренера, скорее всего, даже если бы Карло желал остаться.
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вовочка6762
Что то рискует папа Карло, улучшить себе каръеру уже невозможно , а испортить напоследок возможно.
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