Анчелотти возглавит сборную Бразилии в 2024-м. В январе тренер сообщит «Реалу», что не продлит контракт (Globo)
Карло Анчелотти возглавит сборную Бразилии по окончании следующего сезона.
Главный тренер «Реала» провел две встречи с президентом Бразильской конфедерации футбола Эднальдо Родригесом в Испании. Они договорились, что тренер примет южноамериканскую сборную летом 2024 года, сообщает Globo.
Анчелотти не сможет подписать контракт до нового года, но дал гарантии, что сделает это позднее. В январе тренер уведомит руководство «Реала» о том, что не будет активировать пункт о продлении контракта.
Изначальный план состоял в том, чтобы сын тренера, Давиде Анчелотти, возглавил сборную Бразилии до назначения Карло. От этой идеи отказались – Давиде придет в команду одновременно с отцом.
В настоящее время пост исполняющего обязанности главного тренера сборной Бразилии занимает Рамон Менезес.
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Так если в СМИ об этом уже узнали, значит и сообщать ничего не надо)))
Поэтому правильней сказать - Анчелотти поддержит хорошую атмосферу в коллективе. А вот сможет ли он в плане тактики и физподготовки привнести что-то новое, недостающее до титула ЧМ - посмотрим.
Реал начинает новый цикл (или плавно готовится к нему) уже в новом сезоне. Видимо, здесь и сейчас нет достойного кандидата на смену Карло.
Анчелотти мог бы попробовать себя в Бразилии на Копе. А так, первым большим турниром для него сразу станет ЧМ. Тоже рисковый вариант.
Карло никогда не работал со сборными. Никогда не играл в таких коротких турнирах, как ЧМ. И что самое интересное- у него даже разминки не будет в виде Копа Америка. Вот в этом главный риск.
Или бред мы все прочитали или у когото нехватает)