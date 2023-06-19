Канчельскис о Промесе: «Спартаку» надо встать на защиту футболиста, отстаивать его. Квинси многое сделал для клуба»

Теги Спартак премьер-лига Россия Андрей Канчельскис Квинси Промес Чемпионат.com Футбол

Андрей Канчельскис считает, что «Спартак» должен защитить Квинси Промеса после приговора.

Промес сегодня был приговорен к 18 месяцам тюрьмы за удар ножом в колено двоюродного брата. 31-летний хавбек, признанный лучшим игроком сезона в «Спартаке», не посещал слушания по делу.

«Как суд Нидерландов собирается посадить Промеса, если он не в стране? Квинси – неглупый человек. Наверное, он будет подключать адвокатов и подавать апелляцию.

Руководство «Спартака» должно принимать решение по Промесу самостоятельно, но он многое сделал для клуба. Мне кажется, «Спартаку» надо встать на защиту футболиста и отстаивать его.

Квинси должен разобраться с братом, чтобы все обвинения были сняты. Неужели они не могут это сделать? Смешно! Такая ситуация, конечно, повлияет на Промеса, потому что это давление. Мы не знаем, что у них случилось. Наверное, брат просит приличные деньги.

В такой ситуации «Спартаку» надо поддержать игрока», – сказал бывший футболист «МЮ» и сборной России.

Промеса приговорили к 1,5 годам тюрьмы в Нидерландах – за нападение на брата с ножом

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Что «Спартаку» делать с Промесом после приговора?
7430 голосов
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42%
Квинси Промес
Разорвать контракт
58%
Спартак

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45 комментариев

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Kanan Jarrus
спартак не расторг контракт и платит лямы нефтяных долларов промесу. как еще он может помочь? заставить игроков спартака перевозить по кг наркоты при полетах в стамбул/дубай?
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Владимир Дзяворук
Если есть факт преступления, то должен отвечать
+17
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lovkac
Ждем в офф шопе финки промеса, а средства с продажи на адвокатов
+8
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Pelerin
А как защищать?

У него ещё апелляция и кассация. После них приговор вступает в силу. Если он виновен, то пусть понесëт наказание. Что с этим может сделать клуб?
+10
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Честный контроль
Ответ Spartakus1984
Они же в Гааге и факт преступления президента нашего признали.Ему отвечать?Просто интересно втое мнение.Ответить Промес должен, но может не так строго за этого брата?
Похоже у тебя глобус с совой в голове перепутался.Римский статут, по которому было вынесено решение по нашему президенту действителен только в тех странах,которые ратифицировали этот самый статут. Россия не ратифицировала, а значит на территории 1/3 Евразии и 1/8 всей суши это не приговор, а пшик.
В отличие от уголовного суда Нидерландов к жителю этой страны.
Когда ж вы спартаковцы поумнеете наконец.
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Юра Зыков
Ответ Удар Кержакова
В Спартаке играл Еременко после скандала с коксом, Кокорин после скандала с столом, что мешает оставить Промеса?
Еременко нюхал а не контрабантил,Квинси же ножом тыкал и ещё Эль чапом заделался)
А Какора за стул срок отсидел(искупил).
Промес же по прилету в Европу ждёт тюрьма)
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KOTOV71
" ..надо встать на защиту Футболиста,и отстаивать его"- каким образом профессия ( футболист) влияет на приговор по уголовному делу?
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Павел Колесников
Зачем защищать преступника, если он виновен? Чтобы самому стать преступником?
Если же не виновен, нужно отстаивать, согласен. Но для этого нужно точно знать всю правду
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Spartakus1984
Ответ Жлобиньо
Ну эт понятно нож - подумаешь…вот если бы стул, то тогда бы его тут поносили не хило и даже Шмурнов, а за наркоту и удар ножом - можно и звезду героя дать.
За стул ему бы вообще ничего не было бы,если бы не оказался человек из власти на пути Коко.
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Cst Cap
Ответ УсыЧерчесова
А что Спартаку надо сделать? Не брать его на следующий заграничный сбор?)
Приостановить контракт до разрешения всех этих дел с судами, братьями и контрабандами порошка. Если докажет свою правоту - возобновить. Нет, разорвать
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Рав. Зильберман
Ответ Злодей Спб
Обязательно надо! Чтобы получить, внезапно, бан от УЕФА на регистрацию новых (иностранных) футболистов, бан в ЕК (если бы были) или пачку технических поражений в чемпионате за присутствие игрока в заявке, который заявлен быть не может :) Держим кулачки за КБ!
И так все в бане сезон точно
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Жлобиньо
Ну эт понятно нож - подумаешь…вот если бы стул, то тогда бы его тут поносили не хило и даже Шмурнов, а за наркоту и удар ножом - можно и звезду героя дать.
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ЗЕНИТ65
Чтобы он сказал, если бы Промес ему в колено ударил ножом?
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Честный контроль
"На малине воровской банда отдыхала.
Под шансончика напев о делах решала.

Водки вор налил в стакан и махнул не глядя,
Золотые вспомнил дни, как гремела банда.

Раньше пир стоял горой, фарт катил по масти.
Обували шулера, казино как здрасьте!

Припев :
Эх, малина воровская,
Фармазоны, щепачи,
У жигана жизнь блатная
Все кричат, вора держи!

А воровки в банде были, как киноактрисы,
Все в рыжье, шелках ходили, в сумочках волыны.

Улыбнулся старый вор, двести грамм добавил,
Ох и жили мы тогда, только бог не фраер."(С)
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Рав. Зильберман
Ответ Shadow1882
По понятиям, а не по законам жить?
Да
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Один живой
надо просто брата подписать, на 200-300 т еврозелени в год, на пару сезонов и таким образом решить его претензии в суде.
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Cst Cap
Ответ Злодей Спб
Обязательно надо! Чтобы получить, внезапно, бан от УЕФА на регистрацию новых (иностранных) футболистов, бан в ЕК (если бы были) или пачку технических поражений в чемпионате за присутствие игрока в заявке, который заявлен быть не может :) Держим кулачки за КБ!
Они кстати вполне могут навесить бан то сейчас, а инициировать его тогда(если), когда клуб будет в них участвовать. Будет тогда Антоха вью из тюрьмы(дачи) Спортсу давать, мол ну я что, заступились за меня, спасибо им конечно
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УсыЧерчесова
А что Спартаку надо сделать? Не брать его на следующий заграничный сбор?)
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Удар Кержакова
Ответ Сергей Сурков
Кокорин игрок зинита был ,опомнись
После стула перешёл в Сочи, а потом и в Спартак.
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Cst Cap
Он должен разобраться с братом! Тогда и обвинения будут сняты. Дайте брату нож тоже, всё должно быть в правовом поле, - добавил знаменитый в прошлом футболист
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Честный контроль
Ответ Сергей Спартакович
не надо всех Спартаковцев под одну гребенку.люди разные.
Комментарий удален пользователем
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Честный контроль
Ответ Spartakus1984
Там у Мойзеса вашего какие то проблемы в Бразилии из-за ставок,как ты к этому относишься?
Это как то относится к покушению на убийство и занятия наркоторговлей спартаковца Промеса?
Или ваше "нет суда,значит не виновен" уже не работает и это другое)
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Spartakus1984
Ответ ЗЕНИТ65
Чтобы он сказал, если бы Промес ему в колено ударил ножом?
Будь честным,ты там был,видел за что кто кого ударил и что за конфликт был?
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Spartakus1984
Ответ Cst Cap
Приостановить контракт до разрешения всех этих дел с судами, братьями и контрабандами порошка. Если докажет свою правоту - возобновить. Нет, разорвать
Почему он должен приостанавливать с ним контракт сейчас?Промес в розыске международном?
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Новый тренер ФК Спартак
пусть гражданство берет и на сво, а мы героев не отдаем)
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