Канчельскис о Промесе: «Спартаку» надо встать на защиту футболиста, отстаивать его. Квинси многое сделал для клуба»

Андрей Канчельскис считает, что «Спартак» должен защитить Квинси Промеса после приговора.

Промес сегодня был приговорен к 18 месяцам тюрьмы за удар ножом в колено двоюродного брата. 31-летний хавбек, признанный лучшим игроком сезона в « », не посещал слушания по делу.

«Как суд Нидерландов собирается посадить Промеса, если он не в стране? Квинси – неглупый человек. Наверное, он будет подключать адвокатов и подавать апелляцию.

Руководство «Спартака» должно принимать решение по Промесу самостоятельно, но он многое сделал для клуба. Мне кажется, «Спартаку» надо встать на защиту футболиста и отстаивать его.

Квинси должен разобраться с братом, чтобы все обвинения были сняты. Неужели они не могут это сделать? Смешно! Такая ситуация, конечно, повлияет на Промеса, потому что это давление. Мы не знаем, что у них случилось. Наверное, брат просит приличные деньги.

В такой ситуации «Спартаку» надо поддержать игрока», – сказал бывший футболист «МЮ» и сборной России.

Промеса приговорили к 1,5 годам тюрьмы в Нидерландах – за нападение на брата с ножом

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