Канчельскис о Промесе: «Спартаку» надо встать на защиту футболиста, отстаивать его. Квинси многое сделал для клуба»
Андрей Канчельскис считает, что «Спартак» должен защитить Квинси Промеса после приговора.
Промес сегодня был приговорен к 18 месяцам тюрьмы за удар ножом в колено двоюродного брата. 31-летний хавбек, признанный лучшим игроком сезона в «Спартаке», не посещал слушания по делу.
«Как суд Нидерландов собирается посадить Промеса, если он не в стране? Квинси – неглупый человек. Наверное, он будет подключать адвокатов и подавать апелляцию.
Руководство «Спартака» должно принимать решение по Промесу самостоятельно, но он многое сделал для клуба. Мне кажется, «Спартаку» надо встать на защиту футболиста и отстаивать его.
Квинси должен разобраться с братом, чтобы все обвинения были сняты. Неужели они не могут это сделать? Смешно! Такая ситуация, конечно, повлияет на Промеса, потому что это давление. Мы не знаем, что у них случилось. Наверное, брат просит приличные деньги.
В такой ситуации «Спартаку» надо поддержать игрока», – сказал бывший футболист «МЮ» и сборной России.
Промеса приговорили к 1,5 годам тюрьмы в Нидерландах – за нападение на брата с ножом
Игра: вы – гендиректор футбольного клуба. Управляйте командой и сделайте ее успешной
У него ещё апелляция и кассация. После них приговор вступает в силу. Если он виновен, то пусть понесëт наказание. Что с этим может сделать клуб?
В отличие от уголовного суда Нидерландов к жителю этой страны.
Когда ж вы спартаковцы поумнеете наконец.
А Какора за стул срок отсидел(искупил).
Промес же по прилету в Европу ждёт тюрьма)
Если же не виновен, нужно отстаивать, согласен. Но для этого нужно точно знать всю правду
Под шансончика напев о делах решала.
Водки вор налил в стакан и махнул не глядя,
Золотые вспомнил дни, как гремела банда.
Раньше пир стоял горой, фарт катил по масти.
Обували шулера, казино как здрасьте!
Припев :
Эх, малина воровская,
Фармазоны, щепачи,
У жигана жизнь блатная
Все кричат, вора держи!
А воровки в банде были, как киноактрисы,
Все в рыжье, шелках ходили, в сумочках волыны.
Улыбнулся старый вор, двести грамм добавил,
Ох и жили мы тогда, только бог не фраер."(С)
Или ваше "нет суда,значит не виновен" уже не работает и это другое)