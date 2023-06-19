Луис Энрике и «ПСЖ» подпишут контракт по схеме «2+1»

Новым главным тренером «ПСЖ» станет Луис Энрике.

53-летний испанец подпишет контракт с « » на два года с опцией продления еще на сезон, утверждает L’Équipe.

Энрике, напомним, ранее тренировал «Барселону», «Рому», сборную Испании и «Сельту».

«ПСЖ» в прошлом сезоне выиграл под руководством тренера Кристофа Гальтье Суперкубок Франции и Лигу 1.

Луис Энрике – почти в «ПСЖ». Хотя Гальтье еще даже не уволили

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