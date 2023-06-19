Луис Энрике и «ПСЖ» подпишут контракт по схеме «2+1»

Теги ПСЖ лига 1 Франция возможные трансферы Луис Энрике Кристоф Гальтье Футбол

Новым главным тренером «ПСЖ» станет Луис Энрике.

53-летний испанец подпишет контракт с «Пари Сен-Жермен» на два года с опцией продления еще на сезон, утверждает L’Équipe.

Энрике, напомним, ранее тренировал «Барселону», «Рому», сборную Испании и «Сельту».

«ПСЖ» в прошлом сезоне выиграл под руководством тренера Кристофа Гальтье Суперкубок Франции и Лигу 1.

Луис Энрике – почти в «ПСЖ». Хотя Гальтье еще даже не уволили

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23 комментария

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Reright18
Пора вводить контракты по схеме «2-1»
+17
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Отец Абду
Контракт на 2 - 3 года, но через год уволят как всегда:)
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Алексей Ненахов
Не совсем понятно зачем , ведь на Чм мы видели очень скучный футбол и местами трусливый
+5
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Пирс Морган
Скоро будут стримы: "Сливаюсь в 1/8 ЛЧ в прямом эфире"
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Мишка Синайский
кажется, это уже от безысходности..
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-2
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U
Ответ HI MARS
Цирк в ПСЖ продолжается
Зато теперь и на твитче.
+3
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Analjinn
Выглядит как сюр конечно - перебирать тренеров ожидая что кто-то вдруг выстрелит. Лучше бы положились хоть на одного и дали поработать.
+1
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jzx
Его надо было назначать еще 2 года назад, он умел играть со звездным трио нападающих, может тогда бы ММН оправдало себя
+1
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HI MARS
Цирк в ПСЖ продолжается
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timber dolphin
это пивец чоли, муж аньки курниковой
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CVC
Отработает год, вылетит в ЛЧ в 1/4 и очередная выплата неустойки
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Казанский парень
Ответ Ussaev M
удачи блогеру
это же не Слуцкий возглавил
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Andrey Maximkin
Ответ Analjinn
Выглядит как сюр конечно - перебирать тренеров ожидая что кто-то вдруг выстрелит. Лучше бы положились хоть на одного и дали поработать.
да, могли бы верить в Валеру, например
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Analjinn
Ответ Andrey Maximkin
да, могли бы верить в Валеру, например
Хуже бы не было. Нужен тренер который будет развивать коллектив - внутрикомандную конкуренцию, микроклимат, научит бороться. Как тот же Моуриньо в Реале.
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Andrey Yaroslavtsev
Ответ HI MARS
Цирк в ПСЖ продолжается
Бесконечный цирк.
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