Куртуа покинул расположение сборной Бельгии. Вратаря «Реала» задели слова Тедеско о капитанстве Лукаку: «Нам важно, чтобы Тибо чувствовал, что его тоже ценят»
Тибо Куртуа покинул расположение сборной Бельгии.
Ранее сообщалось, что Куртуа недоволен тем, что в отсутствие Кевина де Брюйне капитаном сборной назначили Ромелу Лукаку, а не его. В команде также говорят о недовольстве Тибо ротацией.
По информации NU, голкипера «Реала» задели слова главного тренера сборной Доменико Тедеско о капитанской повязке.
«Я говорил с Ромелу и Тибо. Ромелу был капитаном в матче с Австрией, а Тибо наденет повязку в матче с Эстонией. Нам важно, чтобы он чувствовал, что его тоже ценят», – сказал Тедеско.
Королевская федерация футбола Бельгии подтвердила, что Куртуа не сыграет против Эстонии во вторник, не объяснив причину его отсутствия. Ожидается, что Тедеско ответит на вопросы о ситуации Куртуа на предматчевой пресс-конференции в понедельник.
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