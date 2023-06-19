Куртуа покинул расположение сборной Бельгии. Вратаря «Реала» задели слова Тедеско о капитанстве Лукаку: «Нам важно, чтобы Тибо чувствовал, что его тоже ценят»

Теги Интер Реал Мадрид серия А Италия Ла Лига Сборная Бельгии по футболу сборная Эстонии по футболу Ромелу Лукаку квалификация Евро-2024 Кевин де Брюйне Тибо Куртуа Доменико Тедеско Футбол

Тибо Куртуа покинул расположение сборной Бельгии.

Ранее сообщалось, что Куртуа недоволен тем, что в отсутствие Кевина де Брюйне капитаном сборной назначили Ромелу Лукаку, а не его. В команде также говорят о недовольстве Тибо ротацией.

По информации NU, голкипера «Реала» задели слова главного тренера сборной Доменико Тедеско о капитанской повязке.

«Я говорил с Ромелу и Тибо. Ромелу был капитаном в матче с Австрией, а Тибо наденет повязку в матче с Эстонией. Нам важно, чтобы он чувствовал, что его тоже ценят», – сказал Тедеско.

Королевская федерация футбола Бельгии подтвердила, что Куртуа не сыграет против Эстонии во вторник, не объяснив причину его отсутствия. Ожидается, что Тедеско ответит на вопросы о ситуации Куртуа на предматчевой пресс-конференции в понедельник.

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59 комментариев

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Пирс Морган
Поехал подкатывать к девушке Лукаку
+52
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MVL
Куртуа: "На вопросы пусть наш тренеришка, отвечает".
+49
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Cearvm
Совсем тронулся. Тедеско решил показать значимость Куртуа, а он не захотел делиться капитанством с Лукаку. Вдвойне смешно из-за того, что первый капитан все равно Де Брюйне. Откуда у Тибо столько гонора?
+43
-2
+41
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Nate
За такой демарш нужно устроить показательную порку. Исключить из сборной пока не принесет публичные извинения.
+39
-3
+36
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Cearvm
Ответ arslankolesov71@gmail.com
Думаю Куртуа вполне заслужил, но это не стоит того чтобы покидать расположение.
Заслужил или нет - всегда решает тренер, а не игрок в одностороннем порядке.
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Анвар Масимов
Ответ Cearvm
Совсем тронулся. Тедеско решил показать значимость Куртуа, а он не захотел делиться капитанством с Лукаку. Вдвойне смешно из-за того, что первый капитан все равно Де Брюйне. Откуда у Тибо столько гонора?
у сливок ЧСВ выше крыши .
+26
-9
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Aleksey Yashin
Если дело только в капитанской повязке, то как-то совсем не профессионально со стороны Куртуа
+14
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Metalloid
Ответ Nate
За такой демарш нужно устроить показательную порку. Исключить из сборной пока не принесет публичные извинения.
Причём сам доказал правильный выбор Тадеско, капитаны так себя не ведут.
+14
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Caniball
Какой важный птица!
+10
-2
+8
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Metalloid
Ответ Cearvm
Совсем тронулся. Тедеско решил показать значимость Куртуа, а он не захотел делиться капитанством с Лукаку. Вдвойне смешно из-за того, что первый капитан все равно Де Брюйне. Откуда у Тибо столько гонора?
Школа реала.
+12
-5
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charly_54
Ответ Пирс Морган
Поехал подкатывать к девушке Лукаку
Его потом Лукаку укусит своим питоном
+6
-1
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Илья Сутурин
у кого больше, тот и капитан! P.S. в отсутствии Де Брюйне
+4
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Франческо Тотти
Доминико такиминехитрым образом избавился от Куртуа. Скоро КДБ вернётся в строй и будет спокойно играть в Сборной)
+2
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Н.Ф.
Тибо понять можно. Именно он когда-то отбил бабу у Кевина, а капитаном назначают какого-то Лукаку.
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Real_v_dushe
Ответ Давид Agabekyan
А вот забирать у Лукаку капитанскую потому что принцесса в воротах так захотела нормально. В таком случае он настроит против себя всех
Лукаку - посмешище, которое об_делалось бездарно и безвольно на фифашном псевдотурнирчике в Катаре. Провалил полностью сезон на клубном уровне. Какая ему повязка?
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Alar
Обиделся и уехал - поведение настоящего капитана))
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arslankolesov71@gmail.com
Думаю Куртуа вполне заслужил, но это не стоит того чтобы покидать расположение.
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Metalloid
Ответ Real_v_dushe
По-хорошему, Куртуа всем всё доказал в футболе, а сборная не стоит его нервных клеток. Если он не чувствует себя психологически там комфортно, то зачем там ему находиться? Это задача Тадеску сделать так, чтобы игроки там были в комфорте и с желанием туда приезжали, а игрокам не особо что-то даёт большее сама по себе сборная.
Есть такая вещь как патриотизм! Хотя откуда тебе знать.
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Давид Agabekyan
Ответ Real_v_dushe
По-хорошему, Куртуа всем всё доказал в футболе, а сборная не стоит его нервных клеток. Если он не чувствует себя психологически там комфортно, то зачем там ему находиться? Это задача Тадеску сделать так, чтобы игроки там были в комфорте и с желанием туда приезжали, а игрокам не особо что-то даёт большее сама по себе сборная.
А вот забирать у Лукаку капитанскую потому что принцесса в воротах так захотела нормально. В таком случае он настроит против себя всех
+3
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АРХАТ
Значит Тедеско правильно сделал, ну как из него капитан с таким инфантильным побегом)
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Алексей Ненахов
Профессиональный футболист не должен себе такое позволять , помимо собранного эго есть команда , ведь ее тв подставляет в первую очередь
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Alex1104
"Не подходи ко мне - я обиделась"
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Alex1104
Ответ charly_54
Его потом Лукаку укусит своим питоном
Забьёт, как мамонта.
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Vatikan
Что он себе позволяет? поведение девочки-подростка!
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Direct free kick
Ответ Nate
За такой демарш нужно устроить показательную порку. Исключить из сборной пока не принесет публичные извинения.
Тем более Миньоле сейчас не хуже
+6
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