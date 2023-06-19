Куртуа покинул расположение сборной Бельгии. Вратаря «Реала» задели слова Тедеско о капитанстве Лукаку: «Нам важно, чтобы Тибо чувствовал, что его тоже ценят»

Тибо Куртуа покинул расположение сборной Бельгии.

Ранее сообщалось, что Куртуа недоволен тем, что в отсутствие Кевина де Брюйне капитаном сборной назначили , а не его. В команде также говорят о недовольстве ротацией.

По информации NU, голкипера « » задели слова главного тренера сборной о капитанской повязке.

«Я говорил с Ромелу и Тибо. Ромелу был капитаном в матче с Австрией, а Тибо наденет повязку в матче с Эстонией. Нам важно, чтобы он чувствовал, что его тоже ценят», – сказал Тедеско.

Королевская федерация футбола подтвердила, что Куртуа не сыграет против Эстонии во вторник, не объяснив причину его отсутствия. Ожидается, что Тедеско ответит на вопросы о ситуации Куртуа на предматчевой пресс-конференции в понедельник.

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