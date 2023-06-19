Энрике не возражал против ухода Месси и других звезд из «ПСЖ». Тренер намерен построить долгосрочный проект, сам выбрать футболистов и уделять внимание молодым игрокам

Теги ПСЖ МЛС Лионель Месси лига 1 Франция Луис Энрике Интер Майами Футбол

Луис Энрике не возражал против ухода звездных игроков из «ПСЖ».

Ранее сообщалось, что Энрике согласовал двухлетний контракт с «ПСЖ» с возможностью продления на год.

По информации PSG Community, испанский специалист не возражал против потенциального ухода некоторых звездных игроков команды, в частности, он был не против расставания с Лионелем Месси. Энрике намерен построить долгосрочный проект. Тренер заручился гарантией, что руководство усилит состав игроками, которые ему необходимы.

Кроме того, Энрике намерен следить за прогрессом молодых игроков и воспитанников академии.

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12 комментариев

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Гений с лысиной
В общем-то разогнать весь этот цирк и попытаться собрать нормальный состав – вполне себе хорошая идея
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Lionel Andres Messi 10
Наконец-то определилась команда, куда можно выгодно сплавить Феррана и Эрика Гарсию.
+15
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BZB
Встречаем карусель без ударов и голов в Париже.
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Ashan Sorokin
Теперь под игру псж можно будет хорошо поспать
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Arthurino
Нож в спину умпа-лумпе
+3
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Геннадий Тимченко
Ответ Гений с лысиной
В общем-то разогнать весь этот цирк и попытаться собрать нормальный состав – вполне себе хорошая идея
посмотрим, дадут ли владельцы ему справиться с королем вечеринок - если да, то у проекта возможно будущее👍
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Футбольный экспертъ
Где то мы уже это видели, тошнотворное и бестолковое владение мячом, автобусы Маура кажутся фантастическим футболом
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Spartakus1984
Он что то умеет строить?
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Lionel Andres Messi 10
В Париже производители снотворных препаратов в срочном порядке закрывают свои предприятия ввиду не способности конкурировать с футболом Энрике.
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Lionel Andres Messi 10
Ответ Spartakus1984
Он что то умеет строить?
Ляпать, скорее.
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