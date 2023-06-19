Энрике не возражал против ухода Месси и других звезд из «ПСЖ». Тренер намерен построить долгосрочный проект, сам выбрать футболистов и уделять внимание молодым игрокам

Луис Энрике не возражал против ухода звездных игроков из «ПСЖ».

Ранее сообщалось, что Энрике согласовал двухлетний контракт с «ПСЖ» с возможностью продления на год.

По информации PSG Community, испанский специалист не возражал против потенциального ухода некоторых звездных игроков команды, в частности, он был не против расставания с Лионелем Месси. Энрике намерен построить долгосрочный проект. Тренер заручился гарантией, что руководство усилит состав игроками, которые ему необходимы.

Кроме того, Энрике намерен следить за прогрессом молодых игроков и воспитанников академии.

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