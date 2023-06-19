«Я чемпион Европы, потому что нападающий не забил с трех метров». Гвардиола о моменте Лукаку в финале ЛЧ

Теги Интер Манчестер Сити премьер-лига Англия Барселона Хави Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Пеп Гвардиола Ромелу Лукаку Футбол

Пеп Гвардиола вспомнил момент, который мог лишить «Манчестер Сити» победы в Лиге чемпионов.

Главный тренер «Манчестер Сити» упомянул результаты своей команды в Лиге чемпионов, призывая дать его коллеге из «Барселоны» Хави больше времени. 

«Дайте Хави немного времени, нам потребовалось 8 лет, чтобы выиграть Лигу чемпионов.

Я чемпион Европы, потому что нападающий не забил головой с трех метров», – сказал Гвардиола в интервью Решаду Рахману.

«Сити» одержал победу над «Интером» в финале Лиги чемпионов со счетом 1:0. В концовке матча форвард итальянцев Ромелу Лукаку не воспользовался возможностью сравнять счет – Эдерсон отбил мяч после удара бельгийца головой. 

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24 комментария

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Артём Амирджанян
Я чемпион Европы, потому что мне помог один гениальный бельгиец, и это не Де Брюйне
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LaffyTaffy
Вот это тролль
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Tristan...
Анчелотти бы сказал «мы так и планировали»...)
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kacnep
Лакака!
+6
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Любезный Коссутий
он не только не забил с 3 метров, но и спас ворота Сите, при ударе головой Димарко. Пеп просто обязан подписать такого важного игрока, я считаю.
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werley
Ответ Tristan...
Анчелотти бы сказал «мы так и планировали»...)
А болельщики Реала - что это проявление бойцовского характера и духа победителя
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serginn
Лукаку: "Да ####ь!!!"
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corazón blanco
Ответ SaH4r.
завис что-то, а кто?
Лукаку)
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DolJun
ну и в чем он не прав? все же не зря моур слил тогда мандингос после смазанного пенальти в суперкубке
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llolishe
Гол с аута и пенальти за то что мяч попал в руку защитнику который был СПИНОЙ к мячу мы забываем чтоли
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Evgen_Hazard
Лакака это уже мем
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kunaguero
Поэтому он в апл и не смог ни разу заиграть нигде и ни у кого.
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Экселлент
Честное слово, мне искренне жаль, что некогда сумасшедший по таланту нападающий,стал предметом для насмешек.
А ведь я был уверен, что забивать 30 голов за сезон для Ромелу будет лёгкой задачей!
Даже и не знаю в какой момент всё пошло не так, но то что он уже никогда не станет топовым голеодором это факт.
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Spaten
Не Ромелу Лукаку! Капитан Ромелу Лукаку!!!
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llolishe
Смеется тот-кто смеется последний)
Во ржач будет если судейские трофеи всетаки отберут у Ситевика
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BAI
хахкха
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SaH4r.
Ответ corazón blanco
Лукаку)
а да😂🤦🏻‍♂️
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Vinnipukh Vinni
Ответ SaH4r.
завис что-то, а кто?
Лукаку
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Bashibuzuck
Зачетный троллинг😁
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Причёска Бэйла
Ответ Tristan...
Анчелотти бы сказал «мы так и планировали»...)
Так планировали отпинать бчк в последнем классико)
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