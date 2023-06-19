«Я чемпион Европы, потому что нападающий не забил с трех метров». Гвардиола о моменте Лукаку в финале ЛЧ
Пеп Гвардиола вспомнил момент, который мог лишить «Манчестер Сити» победы в Лиге чемпионов.
Главный тренер «Манчестер Сити» упомянул результаты своей команды в Лиге чемпионов, призывая дать его коллеге из «Барселоны» Хави больше времени.
«Дайте Хави немного времени, нам потребовалось 8 лет, чтобы выиграть Лигу чемпионов.
Я чемпион Европы, потому что нападающий не забил головой с трех метров», – сказал Гвардиола в интервью Решаду Рахману.
«Сити» одержал победу над «Интером» в финале Лиги чемпионов со счетом 1:0. В концовке матча форвард итальянцев Ромелу Лукаку не воспользовался возможностью сравнять счет – Эдерсон отбил мяч после удара бельгийца головой.
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А ведь я был уверен, что забивать 30 голов за сезон для Ромелу будет лёгкой задачей!
Даже и не знаю в какой момент всё пошло не так, но то что он уже никогда не станет топовым голеодором это факт.
Во ржач будет если судейские трофеи всетаки отберут у Ситевика