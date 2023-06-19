«Я чемпион Европы, потому что нападающий не забил с трех метров». Гвардиола о моменте Лукаку в финале ЛЧ

Пеп Гвардиола вспомнил момент, который мог лишить «Манчестер Сити» победы в Лиге чемпионов.

Главный тренер « » упомянул результаты своей команды в чемпионов, призывая дать его коллеге из «Барселоны» Хави больше времени.

«Дайте Хави немного времени, нам потребовалось 8 лет, чтобы выиграть Лигу чемпионов.

Я чемпион Европы, потому что нападающий не забил головой с трех метров», – сказал в интервью Решаду Рахману.

«Сити» одержал победу над « » в финале Лиги чемпионов со счетом 1:0. В концовке матча форвард итальянцев не воспользовался возможностью сравнять счет – Эдерсон отбил мяч после удара бельгийца головой.

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