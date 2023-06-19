Сафонов был интересен «Роме», но американские владельцы запретили вести переговоры с «Краснодаром» («Чемпионат»)
Итальянский клуб отказался от Матвея Сафонова из-за американских владельцев.
«Рома» весной интересовалась голкипером «Краснодара» Матвеем Сафоновым в связи с возможным трансфером летом, сообщил «Чемпионату» источник, знакомый с ситуацией.
«Руководство итальянского клуба высоко оценивало российского голкипера и было готово вступить в переговоры с «Краснодаром».
Но запрет на ведение переговоров наложили американские владельцы «Ромы» из-за политической ситуации», – добавил источник.
Римлянами владеет американский миллиардер Дэн Фридкин.
24-летний Сафонов провел за «Краснодар» 36 матчей в прошедшем сезоне, пропустив 52 гола и 11 раз сыграв на ноль.
Контракт воспитанника «быков» рассчитан до июня 2026 года. Его статистика – здесь.
«Рому» купил миллиардер из США, который снимался у Нолана в «Дюнкерке». Его сын влюбился в Рим, пока работал с Ридли Скоттом
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Рома тот клуб куда как раз имеет смысл переходить, а Руй Патрисиу при всем уважении не вечен и не супер игрок чтобы бояться конкуренции с ним
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На кой черт Роме Сафонов, когда по всей Европе десятки вариантов в разы лучше и по приемлемым ценам, непонятно.
Маур ему уже в конце сезона давал игровое время.
Парень играл в Бенфике, сейчас сезон в Роме провел вторым - адаптирован и к стране и к высокой конкуренции.
Зачем им Сафонов?
Он на стадио олимпико кирпичей наложит.