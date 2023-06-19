Сафонов был интересен «Роме», но американские владельцы запретили вести переговоры с «Краснодаром» («Чемпионат»)

Теги Рома премьер-лига Россия серия А Италия возможные трансферы Краснодар Политика Матвей Сафонов Чемпионат.com Дэн Фридкин Футбол

Итальянский клуб отказался от Матвея Сафонова из-за американских владельцев.

«Рома» весной интересовалась голкипером «Краснодара» Матвеем Сафоновым в связи с возможным трансфером летом, сообщил «Чемпионату» источник, знакомый с ситуацией.

«Руководство итальянского клуба высоко оценивало российского голкипера и было готово вступить в переговоры с «Краснодаром».

Но запрет на ведение переговоров наложили американские владельцы «Ромы» из-за политической ситуации», – добавил источник.

Римлянами владеет американский миллиардер Дэн Фридкин.

24-летний Сафонов провел за «Краснодар» 36 матчей в прошедшем сезоне, пропустив 52 гола и 11 раз сыграв на ноль.

Контракт воспитанника «быков» рассчитан до июня 2026 года. Его статистика – здесь.

«Рому» купил миллиардер из США, который снимался у Нолана в «Дюнкерке». Его сын влюбился в Рим, пока работал с Ридли Скоттом

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69 комментариев

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Egobrain
погнали невозможные истории, в которые нельзя не поверить и о которых нельзя молчать
+114
-21
+93
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Aggrrist
Ответ Egobrain
погнали невозможные истории, в которые нельзя не поверить и о которых нельзя молчать
Ровно до того момента пока не случаются трансферы Уфа-Ман Сити.
+60
-7
+53
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SMART789
Ответ Мукунку хороший
Интересен в чём? Чисто поржать над ним.?)
Не понимаю это какая то форма шизофрении кричать на каждом углу, что всем нашим игрокам надо ехать в Европу на любую зарплату, а как доходит до дела унижать и оскорблять даже лучших из них?

Рома тот клуб куда как раз имеет смысл переходить, а Руй Патрисиу при всем уважении не вечен и не супер игрок чтобы бояться конкуренции с ним
+46
-9
+37
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Мукунку хороший
Интересен в чём? Чисто поржать над ним.?)
+49
-27
+22
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Владимир Владимир
С таким подходом любой дегенерат может стать целым изданием новостным, поехали:

1. Лионель Месси рассматривал переход в Зенит, но семья футболиста была против.
2. Тибо Куртуа интересен Баварии, Тухель созванивался с игроком.
3. Макс Аллегри может возглавить сборную Бразилии, возможен контракт по схеме "2+2".
4. Александр Соболев переходит в Реал Мадрид, ему гарантировали место кладовщика (Фабрицилар Романошвили)
5. Вадим Евсеев был близок к расторжению контракта с Факелом из-за предложения ПСЖ, но вмешался Зеленский (Иван Сидоров, "Чемпионат")
+21
-3
+18
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ZarvuR2020
Карпов: "Газпром запретил американским владельцам Ромы вести переговоры с Краснодаром"
+17
-5
+12
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corazón blanco
Маловероятно. Такое ощущение, что эта новость прошлого года. В этом году так, как играл Сафонов не мог уж точно заинтересовать финалиста Лиги Европы.
+17
-7
+10
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Владимир Владимир
Источник - "Чемпионат". Источник "Чемпионата" - источник, "знакомый с ситуацией".

На кой черт Роме Сафонов, когда по всей Европе десятки вариантов в разы лучше и по приемлемым ценам, непонятно.
+13
-5
+8
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Aggrrist
Ответ Владимир Владимир
Источник - "Чемпионат". Источник "Чемпионата" - источник, "знакомый с ситуацией". На кой черт Роме Сафонов, когда по всей Европе десятки вариантов в разы лучше и по приемлемым ценам, непонятно.
Какие?
+6
0
+6
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Камил Мамедов
Ответ Я никогда не устану повторять...
это было при Царе-Горохе, в другой стране, в других условиях
Царь тот же был
+4
0
+4
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Vladimir Frolov
Ответ Владимир Владимир
С таким подходом любой дегенерат может стать целым изданием новостным, поехали: 1. Лионель Месси рассматривал переход в Зенит, но семья футболиста была против. 2. Тибо Куртуа интересен Баварии, Тухель созванивался с игроком. 3. Макс Аллегри может возглавить сборную Бразилии, возможен контракт по схеме "2+2". 4. Александр Соболев переходит в Реал Мадрид, ему гарантировали место кладовщика (Фабрицилар Романошвили) 5. Вадим Евсеев был близок к расторжению контракта с Факелом из-за предложения ПСЖ, но вмешался Зеленский (Иван Сидоров, "Чемпионат")
6. Ненахов - основной вариант смены Тео Эрнандеса, в случае ухода француза в Оренбург. Милан сделал игроку предложение.
+4
0
+4
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Aggrrist
Ответ Я никогда не устану повторять...
это было при Царе-Горохе, в другой стране, в других условиях
И не Уфа, и не Ман Сити забыл добавить.
+3
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SadlerRG
И была бы Рома Сафонова...лучше и не надо, как-то неправильно это.
+3
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Vitaly Leontich
У Ромы есть Миле Свилар, который и покупался на замену Патрисиу и является отличным вратарем, ему 23 года.
Маур ему уже в конце сезона давал игровое время.
Парень играл в Бенфике, сейчас сезон в Роме провел вторым - адаптирован и к стране и к высокой конкуренции.
Зачем им Сафонов?
+6
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SMART789
Ответ Мукунку хороший
Если ты про Сафонова,то он далеко не лучший.. и ещё.. не верь взбросам.. Сафонов в Роме это тоже что и Кержаков в Реале)
Сафонов основной вратарь сборной России, лучше только Акинфеев сейчас, если не смотреть на спады которые могут быть у всех
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Александр Кот
Ахаххх. Странно вериться тк в НХЛ играют 40-50 русские ребят и ни кто не против.
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sanek_rabona
Ответ Aggrrist
Где Агкацев, а где Сафонов. Один в ЛЧ уже мёртвые матчи тащил, а другой только только из-за спада Сафонова пару матчей поиграл. Ничего не имею против Агкацева, но скиллы и опыт пока с большой разницей.
Сафонов, ты чтоли?
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Recreated
Ответ Андрей Федоров
Нет, с 13 века примерно русофобия идёт
Вы серьёзно?
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VMX1389
Ответ Андрей Федоров
Нет, с 13 века примерно русофобия идёт
А что это что-то уникальное? Что у Англичан не было Французофобии?, у Французов не было Англофобии?, Испанофобии не было? В России Сколько Фобий было к соседям, это нормальные взаимоотношения, когда делят пирог, 13 век это вообще еще средневековье, там феодализм, там вообще даже наций не было еще
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Игорь М.
Ответ Vladimir Frolov
6. Ненахов - основной вариант смены Тео Эрнандеса, в случае ухода француза в Оренбург. Милан сделал игроку предложение.
... сделал игроку предложение, тот в слезах ответил "да"
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Джанлука Нальюка
Ответ SMART789
Не понимаю это какая то форма шизофрении кричать на каждом углу, что всем нашим игрокам надо ехать в Европу на любую зарплату, а как доходит до дела унижать и оскорблять даже лучших из них? Рома тот клуб куда как раз имеет смысл переходить, а Руй Патрисиу при всем уважении не вечен и не супер игрок чтобы бояться конкуренции с ним
Да Сафронов нервный и нестабильный вратарь.
Он на стадио олимпико кирпичей наложит.
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roma.atyakshev
Меня удивляет, почему американские владельцы не такие категоричные, когда вопрос заходит о русских хоккеистах
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Recreated
Ответ Василий Васильев
Какая Рома,ну и чушь придуманная ,Сафонов не уровень Вероны или Лечче,какая нахрен Рома
Сейчас Сафонов уровень Н.Н.
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Dr. J 24
бред
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Ігор Ігор
Раньше такого не бьІло. Шо то пошло не так.
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