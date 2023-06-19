Сафонов был интересен «Роме», но американские владельцы запретили вести переговоры с «Краснодаром» («Чемпионат»)

Итальянский клуб отказался от Матвея Сафонова из-за американских владельцев.

« » весной интересовалась голкипером « » в связи с возможным трансфером летом, сообщил «Чемпионату» источник, знакомый с ситуацией.

«Руководство итальянского клуба высоко оценивало российского голкипера и было готово вступить в переговоры с «Краснодаром».

Но запрет на ведение переговоров наложили американские владельцы «Ромы» из-за политической ситуации», – добавил источник.

Римлянами владеет американский миллиардер .

24-летний Сафонов провел за «Краснодар» 36 матчей в прошедшем сезоне, пропустив 52 гола и 11 раз сыграв на ноль.

Контракт воспитанника «быков» рассчитан до июня 2026 года. Его статистика – здесь.

«Рому» купил миллиардер из США, который снимался у Нолана в «Дюнкерке». Его сын влюбился в Рим, пока работал с Ридли Скоттом

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