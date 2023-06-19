«Ливерпуль» примет участие в мероприятиях в поддержку ЛГБТ. Академия примет благотворительный турнир, сотрудники и болельщики клуба присоединятся к маршу гордости в городе
«Ливерпуль» примет участие в городских торжественных мероприятиях в поддержку ЛГБТ.
Весь июль в Ливерпуле будут проходить мероприятия, направленные на повышение осведомленности о проблемах, затрагивающих ЛГБТ+ сообщество. Представители клуба примут участие в некоторых из них.
Так, на базе клубной академии в пятый раз пройдет благотворительный турнир Pride. Он состоится 22 июля, в нем примут участие 20 команд.
29 июля сотрудники и болельщики «Ливерпуля» присоединятся к городскому «маршу гордости».
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Мол горжусь, что под хвост долблюсь. Ну и цирк.
- Это гей-парад, сэр.
- И чего же они требуют, Бэрримор?
- Однополых контактов.
- Им разве кто-то запрещает?
- Нет, сэр.
- Так почему же всё-таки они шумят?
- П.дорасы, сэр.