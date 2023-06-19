«Ливерпуль» примет участие в мероприятиях в поддержку ЛГБТ. Академия примет благотворительный турнир, сотрудники и болельщики клуба присоединятся к маршу гордости в городе

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия ЛГБТ Футбол

«Ливерпуль» примет участие в городских торжественных мероприятиях в поддержку ЛГБТ.

Весь июль в Ливерпуле будут проходить мероприятия, направленные на повышение осведомленности о проблемах, затрагивающих ЛГБТ+ сообщество. Представители клуба примут участие в некоторых из них.

Так, на базе клубной академии в пятый раз пройдет благотворительный турнир Pride. Он состоится 22 июля, в нем примут участие 20 команд.

29 июля сотрудники и болельщики «Ливерпуля» присоединятся к городскому «маршу гордости».

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45 комментариев

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Evgeny Trifonov
лучше бы хоспис построили как Зидан, а не содомию поощряли
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Сижу на факсах Барселоны
Очередные позорники.
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Саша Пушкин
Ответ QWertY
Типичные пернатые скаузеры
Какая же дешевая демагогия! Что за подмена понятий? Парад гордости...
Мол горжусь, что под хвост долблюсь. Ну и цирк.
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vzi
Тут бы послушать комментарий пользователя Гений в очках, но его давно уже не слышно.
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Сраный Умник
Комментарий удалён модератором
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QWertY
Типичные пернатые скаузеры
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maximilian_15
Ответ vzi
Тут бы послушать комментарий пользователя Гений в очках, но его давно уже не слышно.
Его прoдырявили
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Andrey Ashhabadskiy
Позорная, деградация европы, сша.
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Rus Donskoy
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Они же настоящие **МУЖЧИНКЫ * получается после этого?!))
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Бухгалтер2021
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это ж ливерпуль
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Demyan Grachev
это НЕНОРМАЛЬНО когда мужик смотрит на мужские ягодицы
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Jlaw
Ух ты! Целый месяц праздник!
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Rus Donskoy
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Представляю как тут некоторые так сильно и искренне радуются этому *;))😁
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Rus Donskoy
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Ответ Кашшай Чакырович
Вы только вдумайтесь , мужик мужику ,засовывает ч..н в засратую задницу ,это повод для гордости на западе ,ну это цивилизация прям !вся эта дичь , это один из способов , борьбы с перенаселением!
Они уже давно не люди!
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Jlaw
Поздравляю всех болельщиков Ливерпуля !
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Recreated
Марш гордости!!🤣🤣🤣
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AminO2
Что там за шум на улице, Бэрримор?
- Это гей-парад, сэр.
- И чего же они требуют, Бэрримор?
- Однополых контактов.
- Им разве кто-то запрещает?
- Нет, сэр.
- Так почему же всё-таки они шумят?
- П.дорасы, сэр.
+1
-1
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Direct free kick
Ответ Ман Сити
Типичный ливер, ничего нового. Во время ковида не могли проводить прайд парады, так начали виртуальные проводить 🤷
Витян и есть учредитель
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Ман Сити
Ответ Direct free kick
Витян и есть учредитель
Да он первый кто тут поддерживал)
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инок
Позор Ливерпулю за такую поддержку. Тьфу на вас.
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waleri
В качестве разогрева БДСМ персонажи с ролевыми игрищами.
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Сраный Умник
Ответ KKA
Ср… умник)))
Да.
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Uragan Boy
Ливерпуль 👎 фу
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Адам Нинуху
марш позора а не гордости
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вовочка6762
У пидарасов есть гордость ?
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