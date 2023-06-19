«Ливерпуль» примет участие в мероприятиях в поддержку ЛГБТ. Академия примет благотворительный турнир, сотрудники и болельщики клуба присоединятся к маршу гордости в городе

«Ливерпуль» примет участие в городских торжественных мероприятиях в поддержку ЛГБТ.

Весь июль в Ливерпуле будут проходить мероприятия, направленные на повышение осведомленности о проблемах, затрагивающих ЛГБТ+ сообщество. Представители клуба примут участие в некоторых из них.

Так, на базе клубной академии в пятый раз пройдет благотворительный турнир Pride. Он состоится 22 июля, в нем примут участие 20 команд.

29 июля сотрудники и болельщики «Ливерпуля» присоединятся к городскому «маршу гордости».

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