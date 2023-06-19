Фетисов об олимпийской сборной беженцев: «Это что такое? Не понимаю, как этот формат появился. Я участвовал в ОИ как спортсмен, тренер, министр и сенатор. Понятия «беженцы» нет»

Вячеслав Фетисов высказался о предложении участвовать в ОИ в составе команды беженцев.

Ранее появилась информация о том, что Международный олимпийский комитет (МОК) допустит российских спортсменов к Олимпиаде-2024 на тех же условиях, что и команду беженцев. Принципы МОК уже якобы доведены до российских спортивных руководителей.

«Это что такое? Вообще не понимаю, как этот формат появился. Я на Олимпиадах на трех участвовал как спортсмен, на одной как тренер, как министр и сенатор и так далее. Нет такого понятия, «беженцы». Это для чего, кто они такие?

Почему они имеют право сегодня не по спортивному принципу, а просто по определению принимать участие? И здесь в этом смысле права спорта нивелируются», – заявил двукратный олимпийский чемпион по хоккею и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.