Фетисов об олимпийской сборной беженцев: «Это что такое? Не понимаю, как этот формат появился. Я участвовал в ОИ как спортсмен, тренер, министр и сенатор. Понятия «беженцы» нет»

Теги Сборная России по хоккею Вячеслав Фетисов МОК Государственная дума олимпийский хоккейный турнир Париж-2024 Политика Олимпийская сборная беженцев Хоккей

Вячеслав Фетисов высказался о предложении участвовать в ОИ в составе команды беженцев.

Ранее появилась информация о том, что Международный олимпийский комитет (МОК) допустит российских спортсменов к Олимпиаде-2024 на тех же условиях, что и команду беженцев. Принципы МОК уже якобы доведены до российских спортивных руководителей.

«Это что такое? Вообще не понимаю, как этот формат появился. Я на Олимпиадах на трех участвовал как спортсмен, на одной как тренер, как министр и сенатор и так далее. Нет такого понятия, «беженцы». Это для чего, кто они такие?

Почему они имеют право сегодня не по спортивному принципу, а просто по определению принимать участие? И здесь в этом смысле права спорта нивелируются», – заявил двукратный олимпийский чемпион по хоккею и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.

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13 комментариев

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Welshman09
Интересно, а как министры или сенаторы (это при том, что в РФ нет такой должности!) участвуют в ОИ? 😂
+19
-4
+15
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Al561
Ответ Welshman09
Интересно, а как министры или сенаторы (это при том, что в РФ нет такой должности!) участвуют в ОИ? 😂
Бухают в Русском доме)))
+11
-1
+10
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Lanna
Ответ Welshman09
Интересно, а как министры или сенаторы (это при том, что в РФ нет такой должности!) участвуют в ОИ? 😂
Есть
+2
-1
+1
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Melnikov1968
Кроме возмущения никаких конкретных действий или предложений.
0
0
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Сергей Стес
Ответ Welshman09
Интересно, а как министры или сенаторы (это при том, что в РФ нет такой должности!) участвуют в ОИ? 😂
а в Совете Федерации кто заседает?
0
0
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Lennuci
Ответ Welshman09
Интересно, а как министры или сенаторы (это при том, что в РФ нет такой должности!) участвуют в ОИ? 😂
Есть еще "послы." Кухню пробуют на халяву, видимо. Медведева так в Пекин ездила, но до сих пор сама не поняла, в чем были ее обязанности. Причем, послом была изначально выдвинута на летние игры в Токио.
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